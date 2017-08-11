Культобзор: "дом Гарри Поттера" выставили на продажу

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В обзоре культурных событий недели:

Дом Гарри Поттера выставили на продажу.

Что думают критики о "Темной башне" - новый фильм по романам Кинга?

Почему поп-звезды так часто срывают голос?

Фильм о людях, которые считают себя потомками Романовых.

За сколько продадут "дом Гарри Поттера"

В Британии снова выставили на продажу дом под названием "Дом де Вера" - более известный как дом литературного героя Гарри Поттера.

"Будущие колдуны будут чувствовать себя здесь, как дома", - пишет Daily Telegraph.

Дом расположен в деревне Лавенем в графстве Суффолк. Говорят, что в XV веке его посетил король Генрих VIII.

В фильме о Гарри Поттере это здание находится в Годриковой впадине, где жил директор школы волшебников Хогвартс Альбус Дамблдор и родители парня Лили и Джеймс Поттеры.

Порог этого дома считают вторым по популярности в Великобритании, по крайней мере если считать количество снимков, сделанных у его дверей, отмечает издание.

Владельцы недвижимости планируют получить за нее около миллиона фунтов стерлингов.

"Шаткая" "Темная башня"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актерская игра Идриса Эльбы и Мэтью Макконахи получила положительные отзывы критиков. Но сможет ли даже столь маститный актерский состав вытянуть "Темную башню"?

Шаткая структура, поверхностность и нехватка амбиций - так фантастический фильм "Темная Башня", снятый по мотивам серии романов Стивена Кинга, описывает американский критик Тим Гриерсон в обзоре для ScreenDaily.

По его словам, в ленте попытались объединить сразу несколько жанров: боевик, научную фантастику, экшн, комедию и ужасы, а в результате получился не слишком захватывающий блокбастер, которому не хватает своего ритма и пульса.

Режиссер фильма Николай Арсель достаточно эффектно создает сценарий развития событий, однако прибегает к устаревшим технологиям киноиндустрии и не демонстрирует новых подходов, отмечает критик.

Кроме этого, ленте не хватает визуальных эффектов, а те монстры и другие технические средства, использование которых мы видим на экране, не прибавляют истории достоверности, отмечает он.

Выпуская "Темную башню" в прокат, компания, владеющая правами на показ фильма, рассчитывала прежде всего на актерский состав, отмечает критик. Главные роли в картине играют Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.

Насколько им удалось достичь цели, украинские зрители уже могут увидеть в кинотеатрах.

Без голоса

Копірайт зображення Gareth Cattermole Image caption Певица Адель вынуждена была отменить завершающие мировое турне из-за проблем с голосовыми связками

В последнее время все больше звезд отменяют выступления из-за потери голоса и обращаются к услугам хирургов для операции на голосовых связках.

В чем причина и может ли это быть связано с техникой пения, выясняет Guardian.

Совсем недавно в центре внимания СМИ оказалась Адель, которая вынуждена была отменить мировое турне из-за проблем со связками.

Такое с британской певицей случается не впервые. Шесть лет назад ей уже доводилось ложиться под нож, чтобы устранить подобную проблему.

По словам хирурга Адель доктора Стивена Зайтелса, это - невероятно сложные хирургические операции: погрешность в миллиметр может привести к потере голоса. Но несмотря на это, в клинике, в которой практикует Зайтелс, наблюдается наплыв пациентов.

"В шоу-бизнесе - эпидемия травм голосовых связок", - пишет издание.

Боно, Селин Дион, Сэм Смит, Шер и многие другие были вынуждены хоть раз в жизни отменять концерты из-за необходимости операции, добавляет Guardian.

Некоторые считают, что хирургическое вмешательство - только временная мера, которая не может решить проблему комплексно.

Так, бывшая оперная певица Лиза Паглин усматривает проблему в техниках исполнения современных певцов, которые перенапрягают связки. Она предлагает возродить давнишнюю технику исполнения, которая не только обеспечивает хорошее звучание голоса, но и не перегружает горло.

Иными словами, в основе идеи Паглин лежит "провокационная теория" о том, что, оказывается, все поют неправильно - даже Адель, добавляет газета.

Бывшая оперная дива убеждена, что возрождение старых методик обучения пению, которые применяли еще в 19-м веке, могло бы остановить "эпидемию".

Но пока артисты предпочитают использовать оперативные вмешательства.

Романовы на экранах

Истории людей, которые называют себя потомками последней российской царской династии Романовых, совсем скоро будут показаны в сериале известного американского режиссера Мэтью Вайнера.

Автор сиквела "Безумцы" и "Клан Сопрано" взялся за создание драматического сериала под названием "The Romanoffs", сообщает Independent.

Антология из восьми серий с бюджетом в 50 миллионов долларов расскажет истории людей, которые устанавливают свое происхождение.

Несмотря на то, что тема Романовых будет ключевой в сюжете, каждая серия будет сосредоточена на новой истории, добавляет Independent.

В картине уже согласились сниматься Кристина Хендрикс и Джон Слаттер - звезды "Безумцев", пишет издание.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС