Economist: Украина - белое пятно на авиакарте Европы

Копірайт зображення AFP Image caption Подобное противостояние не обязательно состоится на территории одной из двух стран, предполагают СМИ

Читайте в обзоре иностранной прессы 11 августа:

Как будет развиваться противостояние США и Северной Кореи?

Почему Украину назвали "последним крупным трофеем" для дешевых авиакомпаний в Европе?

Выдержат ли "оборонительные системы" Земли встречу с астероидом?

Будет ли баллотироваться основатель Facebook Марк Цукерберг в президенты США?

Северная Корея - что дальше?

По словам американского сенатора Линдси Грэма, военная конфронтация с Северной Кореей может быть "неизбежной", пишет Washington Post.

По словам издания, десятилетиями аналитические центры разрабатывали возможные сценарии развития событий на случай возникновения конфронтации между США и Северной Кореей. Среди них выделяют четыре основных варианта: ничего не делать; наложить на Северную Корею жесткие санкции; пытаться начать переговоры; войти в военный конфликт.

Подобное противостояние не обязательно должно произойти на территории одной из двух стран, и этот тезис, например, подтверждают недавние угрозы Северной Кореи нанести удар по Гуаму.

В худшем случае, пишет издание, конфликт может закончится запуском ядерного оружия. Ракета, выпущенная Северной Кореей, может достичь Сан-Франциско за полчаса. А атака на десятимиллионный Сеул займет всего три минуты от пуска до удара.

С другой стороны, отмечает издание, жесткая риторика не обязательно приведет к войне. Иногда после того, как угрозы высказаны, стороны садятся за стол переговоров и напряжение спадает.

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Страх свободного рынка

Издание Economist пишет о неудачной попытке Ryanair зайти на украинский рынок авиаперевозок.

Издание называет Украину "последним крупным трофеем" для дешевых авиакомпаний в Европе, но также добавляет, что страна является "белым пятном" на авиакарте Европы.

И на определенное время она ею и останется, добавляет издание, поясняя, что Ryanair "вытеснила местная коалиция заинтресованных лиц, которые не хотят иметь конкурентов".

"Платить за защиту [этих интересов] придется украинцам", - говорит издание.

Ryanair обвинил аэропорт "Борисполь" в подыгрывании своем крупнейшему клиенту, МАУ, однако украинские СМИ заявили, что аэропорт вышел из предварительного соглашения, отказавшись предоставлять какие-либо финансовые преференции.

Устаревшая система распределения аэродвижения в Украине приводит к тому, что в стране поддерживается высокий спрос на авиабилеты одновременно с низкой эффективностью авиаперевозок. "Империя [Ryanair] была построена на свободном доступе к рынку. И это очень пугает МАУ", - пишет издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Тунгусский метеорит - 40 метров в диаметре

Космическая встреча

Через несколько месяцев мимо нашей планеты пролетит астероид размером с жилой дом, пишет Guardian.

Это событие интересно тем, что расстояние, на котором астероид пройдет мимо Земли, составит одну восьмую расстояния от Земли до Луны - примерно 44 тысячи километров.

"Это очень близко", - говорит Рольф Дэнсинг из Европейского центра управления космическими полетами и добавляет, что наиболее отдаленные спутники летают вокруг Земли на расстоянии 36 тысяч километров.

Наблюдение за пролетом астероида TC4 "является прекрасной возможностью для проверки способности выявлять и отслеживать околоземные объекты и оценить нашу способность реагировать на настоящую угрозу астероидов", - говорится в заявлении центра.

Издание добавляет, что Тунгусский метеорит был 40 метров в диаметре, что чуть больше, чем ТС4.

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Президент Цукерберг

Польский обозреватель Ежи Хащинский рассуждает о возможных президентских амбициях основателя Facebook Марка Цукерберга.

"Пока можем только играть в футурологию, ведь до выборов, о которых спекулируют, еще три года - а это одна десятая жизни владельца Facebook", - пишет Rzeczpospolita.

Автор отмечает, что за последние годы мир претерпел значительные изменения. "Оказалось, что даже границы между странами не являются постоянными, даже в Европе", - пишет он.

"Мы уже знаем, что войны вполне реальны, даже у ворот Запада, который о них уже давно забыл и даже серьезно не рассматривал", - сетует автор и добавляет, что войны часто ведутся в информационном пространстве.

"Стало ясно, что президентом самой могущественной страны в мире может стать человек без политического опыта, но с большим капиталом", - говорит он.

Последние изменения пойдут Цукербергу как кандидату на пользу, считает автор. Он значительно богаче Трампа и намного моложе.

Конечно, возникает много вопросов относительно концентрации в одних руках политической власти, власти капитала и необъятной до сих пор силы Facebook, пишет автор. Он добавляет, что эта кандидатура, наверняка, создаст почву для появления множества теорий заговора.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС