Economist: Украина - белое пятно на авиакарте Европы

  • 11 августа 2017
Трамп и Ким Чен Ын Копірайт зображення AFP
Image caption Подобное противостояние не обязательно состоится на территории одной из двух стран, предполагают СМИ

Читайте в обзоре иностранной прессы 11 августа:

  • Как будет развиваться противостояние США и Северной Кореи?
  • Почему Украину назвали "последним крупным трофеем" для дешевых авиакомпаний в Европе?
  • Выдержат ли "оборонительные системы" Земли встречу с астероидом?
  • Будет ли баллотироваться основатель Facebook Марк Цукерберг в президенты США?

Северная Корея - что дальше?

По словам американского сенатора Линдси Грэма, военная конфронтация с Северной Кореей может быть "неизбежной", пишет Washington Post.

По словам издания, десятилетиями аналитические центры разрабатывали возможные сценарии развития событий на случай возникновения конфронтации между США и Северной Кореей. Среди них выделяют четыре основных варианта: ничего не делать; наложить на Северную Корею жесткие санкции; пытаться начать переговоры; войти в военный конфликт.

Подобное противостояние не обязательно должно произойти на территории одной из двух стран, и этот тезис, например, подтверждают недавние угрозы Северной Кореи нанести удар по Гуаму.

В худшем случае, пишет издание, конфликт может закончится запуском ядерного оружия. Ракета, выпущенная Северной Кореей, может достичь Сан-Франциско за полчаса. А атака на десятимиллионный Сеул займет всего три минуты от пуска до удара.

С другой стороны, отмечает издание, жесткая риторика не обязательно приведет к войне. Иногда после того, как угрозы высказаны, стороны садятся за стол переговоров и напряжение спадает.

Копірайт зображення AFP

Страх свободного рынка

Издание Economist пишет о неудачной попытке Ryanair зайти на украинский рынок авиаперевозок.

Издание называет Украину "последним крупным трофеем" для дешевых авиакомпаний в Европе, но также добавляет, что страна является "белым пятном" на авиакарте Европы.

И на определенное время она ею и останется, добавляет издание, поясняя, что Ryanair "вытеснила местная коалиция заинтресованных лиц, которые не хотят иметь конкурентов".

"Платить за защиту [этих интересов] придется украинцам", - говорит издание.

Ryanair обвинил аэропорт "Борисполь" в подыгрывании своем крупнейшему клиенту, МАУ, однако украинские СМИ заявили, что аэропорт вышел из предварительного соглашения, отказавшись предоставлять какие-либо финансовые преференции.

Устаревшая система распределения аэродвижения в Украине приводит к тому, что в стране поддерживается высокий спрос на авиабилеты одновременно с низкой эффективностью авиаперевозок. "Империя [Ryanair] была построена на свободном доступе к рынку. И это очень пугает МАУ", - пишет издание.

Копірайт зображення AFP
Image caption Тунгусский метеорит - 40 метров в диаметре

Космическая встреча

Через несколько месяцев мимо нашей планеты пролетит астероид размером с жилой дом, пишет Guardian.

Это событие интересно тем, что расстояние, на котором астероид пройдет мимо Земли, составит одну восьмую расстояния от Земли до Луны - примерно 44 тысячи километров.

"Это очень близко", - говорит Рольф Дэнсинг из Европейского центра управления космическими полетами и добавляет, что наиболее отдаленные спутники летают вокруг Земли на расстоянии 36 тысяч километров.

Наблюдение за пролетом астероида TC4 "является прекрасной возможностью для проверки способности выявлять и отслеживать околоземные объекты и оценить нашу способность реагировать на настоящую угрозу астероидов", - говорится в заявлении центра.

Издание добавляет, что Тунгусский метеорит был 40 метров в диаметре, что чуть больше, чем ТС4.

Копірайт зображення Getty Images

Президент Цукерберг

Польский обозреватель Ежи Хащинский рассуждает о возможных президентских амбициях основателя Facebook Марка Цукерберга.

"Пока можем только играть в футурологию, ведь до выборов, о которых спекулируют, еще три года - а это одна десятая жизни владельца Facebook", - пишет Rzeczpospolita.

Автор отмечает, что за последние годы мир претерпел значительные изменения. "Оказалось, что даже границы между странами не являются постоянными, даже в Европе", - пишет он.

"Мы уже знаем, что войны вполне реальны, даже у ворот Запада, который о них уже давно забыл и даже серьезно не рассматривал", - сетует автор и добавляет, что войны часто ведутся в информационном пространстве.

"Стало ясно, что президентом самой могущественной страны в мире может стать человек без политического опыта, но с большим капиталом", - говорит он.

Последние изменения пойдут Цукербергу как кандидату на пользу, считает автор. Он значительно богаче Трампа и намного моложе.

Конечно, возникает много вопросов относительно концентрации в одних руках политической власти, власти капитала и необъятной до сих пор силы Facebook, пишет автор. Он добавляет, что эта кандидатура, наверняка, создаст почву для появления множества теорий заговора.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС

Новости по теме