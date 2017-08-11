Будет ли в России "колбасный бунт"? - еженедельники

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О претензиях бизнеса к СБУ и будущее России - в обзоре украинских еженедельников от 11 августа:

• СБУ как инструмент обогащения

• Что ждет Россию: революция или бунт? Интервью с Аркадием Бабченко

• Что будут означать новые санкции для России

• "Адаптироваться к армии проще, чем к миру"

Чрезвычайный и полномочный

Из-за широких и малоконтролируемых полномочий Служба безопасности Украины (СБУ) превращается в "инструмент обогащения ее отдельных чиновников", утверждает "Новое время страны" со ссылкой на руководителей компаний, которые утверждают, что понесли "многомиллионные" убытки из-за действий СБУ.

"Проблема очень существенная, - подтверждает бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. - СБУ должна заниматься госбезопасностью, а не ущемлением бизнеса".

Как пишет журнал, чаще всего целью давления со стороны СБУ является получение взятки как от отдельных компаний, так и от целых отраслей рынка.

"Отечественные спецслужбы остаются единственным силовым учреждением страны, которого вообще не коснулись реформы и которое остро в них нуждается", - пишет журнал.

По словам Фердинанда Кенига, спикера консультативной миссии Евросоюза, уже существует план реформ в ведомстве.

"Вместе с НАТО мы разработали концепцию, чтобы превратить СБУ исключительно в службу сбора данных, касающихся безопасности страны, и ограничить ее полномочия по проведению досудебных расследований", - рассказывает г-н Кениг.

Издание пишет, что пыталось получить разъяснения ведомства относительно упомянутых в статье случаев давления на бизнес, но безуспешно.

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"Колбасный бунт"

Несмотря на "значительный запас прочности", Россию ожидает развал, хотя и не в ближайшее время, считает российский журналист, а теперь еще и политэмигрант Аркадий Бабченко.

Он прогнозирует длительное время "загнивания" настоящего строя, который закончится по венесуэльскому сценарию.

"Это будет не революция, а колбасный бунт. Буржуазно-демократической революции за права и свободы человека уже ожидать не стоит", - предположил он в интервью журналу "Фокус".

На самом деле мы находимся в такой точке, когда возможны любые сценарии Аркадий Бабченко

По его словам, нельзя исключить вариант распада России из-за сепаратизма, который был актуален в 1990-х.

"На самом деле мы находимся в такой точке, когда возможны любые сценарии. От мирного перехода власти к либерально-демократическому лидеру, условному Навальному, к рекам крови, миллионам трупов и захвату власти новыми сталинистами или фашистами", - отметил журналист.

По его мнению, проблема российской оппозиции в том, что буржуазно-демократическая и либеральная публика, составляющая ее костяк, не готова идти на баррикады за свободу.

"Имперцы готовы идти за свою империю, за свой ГУЛАГ идти на баррикады, убивать и умирать, а демократы - нет. Они максимум готовы выйти на несанкционированный митинг", - утверждает Бабченко.

Что означают новые санкции США для России?

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Дональд Трамп не будет форсировать применение американских санкций против России, прогнозирует экономист Владислав Иноземцев в интервью журналу "Країна".

Он предполагает, что санкции будут зависеть от того, насколько сильным будет давление Конгресса на президента по расследованию "российского следа" в его предвыборной кампании.

"Чем опаснее сочтет президент это дело, тем к большему сотрудничеству с Конгрессом он будет склонен", - считает г-н Иноземцев.

По его мнению, санкции не приближают конец правления Владимира Путина, а заставляют российские элиты задуматься, "куда идет страна и насколько далеко по этому пути они хотят пройти вместе с Владимиром Владимировичем".

• Насколько страшны для России новые санкции США?

Иноземцев предполагает, что США будут продолжать политику изоляции России, но до полной торговой блокады дело не дойдет.

Он ожидает усиления конкуренции на европейском рынке сланцевого газа и нефти и ответ Вашингтона на "российские выходки в киберпространстве".

Что касается Украины, он считает, что конфликт на Донбассе не имеет желаемого для Киева политического решения.

"Киев должен получить ряд значимых военных побед, которые бы показали России, что продолжать гибридную войну бессмысленно", - уверен экономист.

Адаптация к миру

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Адаптироваться к армии проще, чем к мирной жизни, считает писатель, участник АТО Юрий Руденко. О том, какие процессы социальной адаптации проходят ветераны войны на востоке, он рассказал в интервью журналу "Тиждень".

"В армии человек переходит на низший цивилизационный уровень, ведь это состояние войны, конфликта, вопрос выживания, поэтому и мысли часто на уровне рефлексов или инстинктов. Это экономит время для принятия решений и спасает жизнь", - рассказывает он.

В мирной жизни приходится возвращаться к "человеку-личности" и использовать больше моделей поведения, появляется необходимость выбирать, которая "многих пугает".

"Копание в себе", ощущение непризнания со стороны окружения или государства часто вызывает разочарование, растерянность, чувство одиночества и желание уехать из страны, пишет г-н Руденко, ссылаясь на собственный опыт.

Некоторых после возвращения с фронта не покидает мысль о самоубийстве.

"В моем окружении нет ни одного, кто бы об этом не подумал. Но рассуждать о самоубийстве - это не приговор. Так бывает, это вариант нормы, и не надо этого пугаться", - пишет он.

Писатель советует делиться своими переживаниями, в частности письменно, и отказаться от алкоголя, поскольку он только усугубляет депрессию.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС