В России начался спектакль "Выборы-2018" - обзор СМИ

Копірайт зображення EPA Image caption То, что на предыдущих выборах вторым всегда был кандидат от Компартии, говорит о России даже больше, чем вечные победы Путина в первом туре, пишет обозреватель

Спешка британских пенсионеров обеспечить себе место под испанским солнцем, предостережения лейбористов от участия Великобритании в военных авантюрах Трампа, онлайн-магазины как новая цель киберпреступников, а также выборы в России как театр - в обзоре прессы за 14 августа.

Спектакль "Выборы-2018"

Польский обозреватель Ежи Хащинський сравнивает президентские выборы в России с театром. В статье "Революции в российском театре не будет" для издания Rzeczpospolita он говорит, что начинается первый акт спектакля "Выборы-2018".

"Как будто до сих пор не известно, будет ли Владимир Путин участвовать. Все еще размышляет, держит народ в неуверенности. Но все мы знаем конец пьесы. Соревнуется и выигрывает. К тому же в первом туре", - говорит автор.

К 2024 году Россия будет Россией Путина. А что дальше - на самом деле неизвестно Ежи Хащинський, Rzeczpospolita

"Есть такие, которые утверждают, что мастер уже не тот, и что с радостью покинул бы театр еще до конца спектакля. Другие уверяют, что если бы выпустить на сцену молодого актера, талантливого любителя западного театра, то он затмил бы собой старого мастера", - смеется автор.

Но, добавляет он, Путину на этих выборах ничто не угрожает - ни молодые соперники, ни сложная экономическая ситуация не помешают его победе.

"К 2024 году Россия будет Россией Путина. А что дальше - на самом деле неизвестно", - говорит автор. И добавляет, что на предыдущих выборах вторым после Путина по количеству голосов всегда был кандидат от Коммунистической партии.

"А это, возможно, говорит о России даже больше, чем вечные победы Путина в первом туре", - заключает автор.

Быстрее в Испанию

Британские пенсионеры спешат переселиться в Европу, пока их страна окончательно не вышла из ЕС, пишет Guardian.

По словам компаний, предоставляющих финансовые консультации, количество обращений к ним по аспектам переезда в Европу удвоилось на фоне опасений, что в будущем это будет намного труднее сделать, пишет издание.

Британские пенсионеры спешат оформить все дела, связанные с переездом сейчас. Эксперты единодушно соглашаются, что условия после брексита не позволят им переселяться в европейские страны, в частности Испанию, Португалию и Францию так же легко, как сейчас.

"Золотой эре переезда британских пенсионеров на испанские побережья, скорее всего, наступил конец", - говорит эксперт по миграции Джон Спрингфорд.

"Дело в том, что пенсионеры дорого стоят. В одном случае Испания не позволит большому количеству британцев жить здесь на пенсии и пользоваться испанской системой здравоохранения, если молодые испанцы не смогут ездить на работу в Великобритании", - говорит он.

Карлос Варгас-Сильва из Оксфордского университета считает, что чтобы поспособствовать этому, Великобритания может попытаться заключить двустороннее соглашение с Испанией. Но на это, наверное, неодобрительно отреагирует ЕС, добавляет он.

Предостережение Корбина

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин призвал британское правительство к расчетливой позиции относительно напряжения между США и Северной Кореей, чтобы не идти за "нестабильной и агрессивной" администрацией Трампа.

В своей статье, опубликованной в Sunday Mirror, г-н Корбин призвал Дональда Трампа и Ким Чен Ына снизить напряженность в их "войне слов" и заявил, что мир оказался перед угрозой "катастрофического ядерного конфликта", пишет издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Заваривайте чай, а не войну" - похоже, британским лейбористам понравились лозунги протестующих на острове Гуам

"Пока Дональд Трамп и Ким Чен Ын обмениваются угрозами и нагнетают напряжение - опасность возрастает", - говорит он.

Также политик отметил, что ни при каких обстоятельствах Британия не должна быть втянута в какие-либо военные действия, связанные с противостоянием, в частности в совместные военные учения, пишет издание.

"Не может быть и речи о слепой лояльности нестабильной и агрессивной администрации Трампа", - заявил он.

Клондайк с данными

Эксперты по кибербезопасности отмечают значительный рост количества атак на интернет-магазины, пишет Telegraph.

По словам издания, за последний год количество магазинов, из которых киберпреступники похитили личные данные, выросло вдвое.

Джереми Дрю, партнер юридической фирмы RPC говорит: "Магазины - это настоящий клондайк с персональными данными". И это делает их привлекательными мишенями для хакеров.

По его словам, даже маленькие магазины могут хранить информацию о покупателях, которая может заинтересовать киберпреступников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даже маленькие магазины могут хранить много данных о вас, но при этом не всегда есть деньги на кибербезопасность

А усиление цифровой безопасности часто в таких магазинах - далеко не на первом месте. Ведь им приходится повышать минимальную зарплату из-за обесценивания фунта, добавляет газета.

С другой стороны, отмечает г-н Дрю, в следующем году вступает в силу новое законодательство, которое заставит компании серьезнее относиться к безопасности данных о своих клиентах.

Издание также приводит данные исследования, заказанного правительством, которое показывает, что почти половина компаний, работающих в Великобритании, подвергались атакам в течение последних лет. Но треть из них не тратились на улучшение своей киберзащиты, а у многих отсутствовали даже базовые механизмы защиты.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС