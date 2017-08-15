Ограничат ли продажу алкоголя в аэропортах - обзор СМИ

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Читайте в обзоре британской прессы:

Могут ли ограничить продажу алкоголя в аэропортах

Как реагирует на "брексит" лондонский Сити

Когда можно услышать последние колокола Биг-Бена

Язык "эмодзи" на работе - за и против

Меньше алкоголя!

Представители авиакомпаний требуют, чтобы бары и рестораны, расположенные в британских аэропортах, ограничили продажу алкогольных напитков путешественникам до двух на человека, рассказывает газета Daily Mail.

Причинами такого требования со стороны авиаперевозчиков является увеличение количества пьяных пассажиров, которые создают неудобства другим, а также недостойное обращение с персоналом на бортах самолетов.

Daily Mail отмечает, что такое предложение стало ответом на стремительный рост арестов, связанных с употреблением алкоголя в аэропортах или во время полетов. За последние 12 месяцев количество пассажиров, арестованных за недостойное поведение в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 50 процентов. По состоянию на февраль 2017 года было зарегистрировано З87 случаев, на февраль 2016-го - 255.

Худшими в этом смысле стали авиарейсы, направляющиеся в испанские города Аликанте, Ибица и Пальма-де-Майорка.

Компания Ryanair уже ввела запрет на употребление алкогольных напитков, приобретенных в магазинах аэропортов. Теперь она предлагает, чтобы аэропорты запретили продажу алкоголя до 10 часов утра, а в течение дня ограничивали количество напитков, продаваемых "в одни руки" в барах и ресторанах.

Daily Mail напоминает исследование BBC "Панорама", которое выявило, что из-за злоупотребления пассажирами алкоголем страдают и бортпроводники.

Газета приводит рассказ бывшей стюардессы авиакомпании Virgin Элли Мерфи, которая рассказала, что часто к ней относились, "как к бармену в небе".

"Однажды пассажир первого класса затащил меня в кровать. Нас хватают за грудь и ягодицы, касаются ног, суют руки под юбки. Это вызывает ярость, такого быть не должно. Я никогда не заявляла в полицию, поскольку, к сожалению, это воспринимается как часть работы", - цитирует ее Daily Mail.

Банки и "брексит"

Решение Великобритании о выходе из Евросоюза уже сказалось на рынке трудоустройства, в частности в лондонском Сити, пишет газета Guardian.

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По данным компании по трудоустройству Morgan McKinley, по сравнению с июлем прошлого года, в июле 2017 года количество вакансий в финансовом секторе уменьшилось на 11%, а число соискателей должностей в этой области упало на 33 процента.

Guardian приводит комментарий руководителя одного из подразделений компании, Хакана Энвера, который считает отток профессионалов из Сити реакцией на "брексит".

"Талантливые работники покидают Сити из-за "брексита". Также есть риск, что будет уменьшаться и количество должностей", - говорит он.

Представитель компании Morgan McKinley обращает внимание на то, что изменились и настроения по сокращению рабочих мест в Сити.

"Если раньше работодатели и работники рассуждали, придется им покидать Лондон, теперь уже речь идет о том, когда именно они будут переезжать из Лондона", - отмечает он.

Guardian рассказывает, что Банк Англии уже попросил 400 банков, страховые компании и руководителей других финансовых учреждений предоставить информацию о планах на период "после брексита".

Хотя Банк Англии не обнародовал конкретные планы компаний, некоторые из них сами стали говорить о будущем вне Евросоюза. Банк Barclays и Bank of America разрабатывают планы по переезду в Дублин, пишет Guardian, а Morgan Stanley выбрал Франкфурт.

Когда "замолчит" Биг-Бен?

Один из символов британской столицы, часы Биг-Бен "замолчат" на четыре года, сообщает Independent.

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Едва ли не самые известные часы в мире останавливают на период реставрации. Последний раз гости и жители Лондона смогут услышать звон Биг-Бена в 12:00 дня 21 августа этого года.

По приглашению Стива Джейгса, "мастера-часовщика", который отвечает за сохранение Биг-Бена в надлежащем состоянии, все желающие могут "отметить этот важный момент, собравшись на Парламентской площади, чтобы услышать прощальные удары Биг-Бена", пишет Independent. В следующий раз эти звуки можно будет услышать в 2021 году.

Издание рассказывает, что вместе с известным часами ремонт будет происходить во всей Башни Елизаветы, "доме" Биг Бена.

Четырехлетняя пауза станет самым продолжительным периодом "молчания" часов за их 158-летнюю историю.

Впервые жители Лондона услышать удары Биг Бена в 1859 году.

С тех пор часы, которые весят 13,7 тонн, регулярно останавливают на реставрацию. Последняя проходила в 2007 году. До этого - в 1983-м. Тогда Биг Бен "молчал" два года.

"Смайлики" на работе

О "вторжении" в нашу рабочую жизнь так называемого языка "эмодзи" пишет газета Daily Telegraph.

Издание ставит вопрос - профессионально ли использовать "смайлики" и другие символы в повседневном общении с коллегами на рабочем месте.

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Газета рассказывает, что настоящий прорыв в использовании этих порой забавных, а порой не слишком, символов произошел в 2011 году благодаря пользователям устройств Apple.

С тех пор язык "эмодзи" стала чрезвычайно популярен - 92% среди 3,2 млрд интернет-пользователей в мире признают, что пользуются им.

Сейчас он насчитывает более 2600 символов. Они стали настолько важной частью современного общения, что даже суды в Израиле и Франции признавали их как свидетельство намерения, отмечает Daily Telegraph.

В то же время газета приводит результаты исследования университета Бен-Гуриона в Негеве, Израиль, которое призывает к осторожности в использовании языка "эмодзи".

Многие респонденты воспринимают "смайлики" как проявление некомпетентности. К осторожности призывает и первый в мире переводчик с языка "эмодзи" Кит Брони из лондонской компании Today Translations.

По его мнению, еще пять лет назад язык "эмодзи" считался абсолютно неприемлемым в корпоративном секторе. Сейчас ситуация изменилась.

"Они являются способом выразить эмоции и попыткой показать товарищеское отношение в определенных ситуациях", - рассказал он газете.

В то же время, Брони предостерегает, что одни и те же символы могут иметь разное значение для разных людей, а следовательно могут сильно осложнить общение.

Например, продолжает Брони, в ближневосточной культуре большой палец руки означает не одобрение, а является довольно оскорбительным жестом.

В Европе символы "баклажан" и "персик" достаточно часто используются в контексте, который не имеет ничего общего с овощами и фруктами.

Daily Telegraph добавляет, что есть и такие, кто считает язык символов угрозой умственному развити. человечества, потому как он будто бы приводит к его деградации.

В ответ скептикам Вивьен Эванс, автор книги "Код эмодзи", отмечает, что сочетание вербального и "рисуночного" выражения мнения заставляет мозг работать так же интенсивно, как во время общения двух языках. А потому, говорит она, тех, кто пользуется родным языком и языком "эмодзи", можно считать "билингвами".

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС