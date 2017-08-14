Спортобзор: за какую фразу критикуют Серену Уильямс?

В спортивном обзоре:

• Серену Уильямс раскритиковали за интервью о будущем материнстве

• Вернется ли Златан Ибрагимович в "Манчестер Юнайтед" после травмы?

• Пеп Гвардиола надеется выиграть следующую Премьер-лигу

• Мо Фара не смог получить ожидаемое золото

"Настоящая женщина"

Копірайт зображення AFP

Теннисистку Серену Уильямс раскритиковали за интервью, в котором и заявила, что станет "настоящей женщиной" после рождения первенца, пишет Independent.

Она призналась, что нервничает по поводу того, как материнство повлияет на ее способности на корте, но выразила надежду, что этот опыт придаст ей уверенности.

"Думаю, это сделает меня сильнее, если это возможно. Чувствую, что тогда я буду готова ко всему... Я вот-вот стану настоящей женщиной, понимаете? Это будет невероятный опыт", - сказала прославленная спортсменка, которая должна родить в начале сентября.

А еще она добавила, что будет кормить ребенка грудью и попытается воспитать человека высокодуховного и верующего.

В том же интервью австралийскому изданию Серена сказала, что считает себя феминисткой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На Уимблдоне-2016 Серена завоевала чемпионский титул

Но некоторые пользователи социальных сетей обвинили ее в неуважении к женщинам, которые не хотят (или не могут) иметь детей, - именно за фразу, что материнство сделает ее полноценной.

"Настоящие женщины" не ставят себя выше других за их репродуктивный выбор и возможности", - таков был лишь один из многих критических комментариев в Twitter.

Independent напоминает, что совсем недавно Уильямс хвалили за эссе, в котором она призвала платить чернокожим представительницам прекрасного пола так же, как мужчинам.

Возвращение Златана?

Златан Ибрагимович еще сможет сыграть в составе "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail со ссылкой на тренера клуба Жозе Моуринью.

Копірайт зображення Reuters Image caption Златан Ибрагимович (в красном, слева) делает селфи

Были опасения, что после апрельской травмы колена карьера шведского нападающего закончилась - было принято решение контракт с ним не продлевать.

Но на прошлой неделе наставник "красных дьяволов" намекнул, что с футболистом и его агентом начались "дискуссии" на предмет возвращения в команду.

"Он хочет больше футбола на высшем уровне, поэтому мы общаемся и обсуждаем возможность, чтобы он остался на вторую часть сезона, - признался Моуринью. - У него травма, и ему нужно время, чтобы выздороветь. Завтра он играть не готов".

Итальянский "Милан" тоже хочет, чтобы 35-летний Ибрагимович играл на их поле. И он, похоже, считает, что в Манчестере у него остались "незавершенные дела", и доброе отношение к нему в клубе, как говорят, поощряет его к более быстрому выздоровлению.

Вернется игрок в команду или нет - неизвестно, но многие считают, что "Манчестер Юнайтед" будет торжествовать под руководством Моуринью в следующей Премьер-лиге. Такова традиция - все остальные клубы, которые он тренировал, выигрывали титулы на второй год после его назначения.

Но сам Моуринью оценивает свои шансы сдержаннее - признает только, что "во втором сезоне менеджер знает свой клуб и игроков лучше".

Молодой "Манчестер Сити"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В субботу МС обыграли брайтонский клуб "Альбион"

А вот наставник другого клуба из того же английского города - "Манчестер Сити" - верит, что именно у них есть все шансы на победу в следующем домашнем первенстве.

Daily Telegraph цитирует Пепа Гвардиолу, который говорит, что его команда значительно помолодела после того, как они приобрели шесть новых игроков. Средний возраст новичков - 24 года, и именно на них он возлагает особые надежды.

"Теперь защитники - молодые, у них в ногах больше энергии, и мы будем их использовать", - сообщил Гвардиола.

Он пояснил, что "Манчестер Сити" были вынуждены потратить большие средства на новых футболистов, потому что перед этим команда была одной из "старейших" в Премьер-лиге.

"С теми игроками мы не могли найти решение", - добавляет он, имея в виду, что прошлый сезон был первым в карьере, когда команда под его руководством не получила ни одного трофея, отстав от победителей "Челси" на целых 15 очков.

В этом году, по словам Гвардиолы, философия игры не изменится, но будет иное - намного лучше - качество.

Серебряный Мо

Копірайт зображення PA Image caption Мо Фара - впервые без золота

"Он скрутил свое перегруженное адреналином и эмоциями тело в позу плода на финише, проиграв важный финал впервые за шесть лет". Так Guardian описал отчаяние и усталость британского бегуна Мо Фары после того, как он не сумел выиграть золото во время забега на 5 тысяч метров в эту субботу.

Он, правда, пришел вторым, что тоже достойный результат. Но это серебро "жгло, как проигрыш", отмечает издание.

Только в позапрошлую пятницу, когда в Лондоне стартовал Чемпионат мира по легкой атлетике, Фара получил высшую награду в соревновании на 10 километров. И на этот раз он и публика были настроены на победу. Но победил эфиоп Муктар Эдрис.

"Выиграл лучший, но я отдал все, что мог, - сказал Фара после финиша. - В конце у меня совсем не осталось сил".

Фара не получил золото - зато британские бегуны в тот же вечер неожиданно выиграли эстафету четыре по 100 метров, добавляет Guardian.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС