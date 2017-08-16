Как твит Обамы стал самым популярным в мире - СМИ

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В обзоре иностранных СМИ 16 августа:

Как твит Обамы стал самым популярным в мире

Какая газетная статья возмутила британских политиков

Почему нервничает Южная Корея

Какой город лучший для жизни

Обама о любви и ненависти

Сообщение бывшего президента США Барака Обамы в Twitter, опубликованое в ответ на насилие в американском городе Шарлоттсвилль, стало самым популярным за всю историю существования микроблога, сообщает газета Washington Post.

Издание напоминает, что 12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми и их оппонентами, в результате которых погибла одна женщина и 19 человек получили ранения.

Барак Обама процитировал в Twitter бывшего президента Южной Африки Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета его кожи, происхождения или религии ... Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить. Ибо любовь естественнее для человеческого сердца, чем ее противоположность".

Сообщение Обамы с фото, где он улыбается детям, распространили более миллиона раз, а "лайкнули" почти 2,8 миллиона пользователей, отмечает Washington Post.

"Это сообщение стало самым популярным твитом всех времен. Оно обошло даже реакцию Арианы Гранде на смертельный теракт после ее концерта в Манчестере", - сообщает газета.

Реакция экс-президента США на события в Шарлоттсвилле резко контрастировала с комментариями действующего президента Дональда Трампа.

Заявления последнего, в которых он осудил ненависть и фанатизм "обеих сторон", остро критиковали в американских СМИ и обществе.

"Многие демократы, а также некоторые республиканцы критиковали Трампа за того, что он открыто не осудил белокожих националистов или белокожих шовинистов даже после того, как машина, за рулем которой якобы был симпатизирующий неонацистам, въехала в толпу оппонентов протестующих, в результате чего скончалась 32 -летняя женщина, а 19 человек были ранены", - отмечает Washington Post.

Газета добавляет, что только через два дня, на фоне общего недовольства, Трамп наконец прямо осудил тех, кто распространяет ненависть в обществе, "в частности Ку-клукс-клан, неонацистов и белокожих шовинистов".

"Нет" ксенофобии

О скандале, который разразился в Великобритании из-за ксенофобской статьи, направленной против мусульман, сообщает британское издание Independent.

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Речь идет о колонке в британском таблоиде Sun, автор которой рассуждает о так называемой "мусульманской проблеме" страны.

Автор статьи утверждает, что ислам якобы порождает страх и в Великобритании, и в других странах Европы, но из-за политической корректности эту "проблему" замалчивают.

Статья всколыхнула британский политикум. Более 100 известных представителей самых разных партий страны подписали открытое письмо, которое требует решительной реакции на публикацию в Sun за "использование нацистского языка" в отношении мусульманской общины Британии.

Подписанты, среди которых члены парламента от лейбористов, консерваторов, либерал-демократов и партии зеленых, заявили, что они "действительно возмущены ненавистью и фанатизмом", которыми пропитана статья, и требуют ее отзыва.

"Мы шокированы тем, что в XXI веке этот обозреватель использует нацистскую терминологию в отношении одного из меньшинств. Мы уверены, что вам известно, как статьи об исламе и мусульманах создают атмосферу враждебности по отношению к мусульманам, и количество преступлений на почве ненависти к мусульманам растет", - говорится в письме.

Independent отмечает, что письмо появилось после того, как еврейские и мусульманские организации подали совместную жалобу британскому регулятору прессы - организации независимых стандартов прессы (Ipso).

Однако представитель Sun заявил, что статья не была написана для того, чтобы "провоцировать исламофобию", а только исследовала "связи между миграцией, религией и преступностью в контексте судебного рассмотрения преступлений, совершенных преимущественно пакистанскими секс-бандами".

Сеул не согласился с Трампом

Южная Корея изрядно обеспокоена недавними угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи, которые могут спровоцировать войну на Корейском полуострове, пишет газета New York Times.

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Угрозы хозяина Белого Дома об "огне и ярости" Соединенных Штатов в отношении КНДР заставили президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обратиться к гражданам своей страны с заверениями, что "правительство сделает все возможное, чтобы предотвратить войну", рассказывает New York Times.

Президент Южной Кореи предупредил США, что любые односторонние военные действия против Севера являются неприемлемыми. "Никто не имеет права принимать решения о военных действиях на Корейском полуострове без согласования с Южной Кореей", - цитирует газета его заявление на национальном телеканале.

"Ответ господина Муна стал последним свидетельством того, что подход господина Трампа ко внешней политике в сочетании с быстрым прогрессом Пхеньяна с ядерными ракетами, способными достигать континентальной части Соединенных Штатов, усилил напряжение между давними союзниками", - отмечает New York Times.

"Он еще раз показал, что непредсказуемые заявления господина Трампа сеют недоразумения с союзником, чья помощь будет важной для достижения успеха в любой американской военной кампании на разделенном полуострове", - поясняет издание.

Газета добавляет, что воинственные заявления Трампа критикует ряд СМИ в Южной Корее и в ряде других странах Юго-Восточной Азии.

Где лучше всего жить

Седьмой год подряд лучшим городом для жизни признан Мельбурн, сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на исследование аналитиков еженедельника Economist.

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Столица австралийского штата Виктория, известная своими модными кафе, барами и пешеходными улицами, возглавила рейтинг 2017 года.

Рейтинг составляли по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Второе место в рейтинге, где фигурируют 140 городов планеты, заняла Вена, третье - канадский Ванкувер, четвертое Торонто и пятое - Калгари.

В первую десятку попали также австралийские Аделаида и Перт, новозеландский Окленд, а также Хельсинки и Гамбург. Лондон расположился на 53-м месте, отмечает Daily Telegraph.

Худшим городом для жизни на планете, согласно исследованию, является сирийский Дамаск. В пятерку худших также вошли Лагос (Нигерия), Триполи (Ливия), Дакка (Бангладеш) и Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС