Россия использовала код украинского хакера для атаки на США - New York Times

Копірайт зображення Getty Images

В обзоре СМИ:

• "Украинский след" в атаке на серверы демократов в США

• Столкновения на юге Соединенных Штатов

• "Задний вход" в Британии

• Спрос на бункеры в США

Украинский хакер и выборы в США

Украинский хакер, чей код, вероятно, использовали для незаконного вмешательства в работу серверов Демократической партии США, сдался Национальной полиции Украины в начале 2017 года и уже дает показания ФБР, пишет New York Times.

Как известно, разведывательные органы США выяснили, что за взломом серверов партии стоят российские хакеры.

Как сообщает газета, украинец, известный по онлайн-псевдониму Профекс, написал "веб-оболочку" под названием P.A.S. и изложил ее в дарквеб для бесплатной загрузки.

Основные деньги при этом поступали от доработки программы под нужды клиентов и консультаций.

"Нет доказательств, что Профексер работал на российские разведорганы, по крайней мере сознательно, но, судя по всему, они использовали его вредоносное программное обеспечение", - пишет газета.

По словам Сергея Демедюка, председателя киберполиции Украины, хакер является гражданином Украины и не был арестован, поскольку он только написал код, но не использовал его.

Он добровольно пришел в полицию и уже сотрудничает с представителем ФБР, который приехал в Киев и постоянно работает на базе посольства США.

Г-н Демедюк утверждает, что хакер знает, кто пользовался его программой, по крайней мере по их псевдонимам.

"Он сказал нам, что создавал программу не для того, чтобы ее использовали таким образом", - цитирует издание главу киберполиции.

Эту информацию газете также подтвердил народный депутат Антон Геращенко.

Вражда в США

Кровавые столкновения в Шарлоттсвилле, вызванные планами убрать статую генерала Роберта Эдварда Ли, главнокомандующего армии конфедератов Северной Вирджинии в Гражданской войне в США, привели к усилению социальной напряженности в других городах юга, где сохранились подобные исторические памятники, пишет Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images

Во избежание столкновений и протестов мэры некоторых городов действуют на опережение, сообщает издание.

Власть города Балтимор убрала четыре памятника, связанных с конфедератами, ночью, а в Бирмингеме (штат Алабама) решили прикрыть памятник фанерой.

"Из-за субботних столкновений в Шарлоттсвилле мэры, губернаторы и другие общественные лидеры принимают меры, которые даже неделю назад были не нужны. Также они столкнулись с проблемой неопределенности, ведь неизвестно, не приведет ли это к усилению поддержки движения белых националистов, и где именно могут начаться самые большие беспорядки", - пишет газета.

В Бостоне власти уже предупредили организаторов запланированных общественных мероприятий, что не допустят насилия, а потому участники не имеют права приносить с собой оружие, палки и рюкзаки.

".. протесты в Шарлоттсвилле показали, что правоохранительным органам следовало подготовиться", - отмечает газета.

Границы между Британией и ЕС

По сообщению британской Times, Министерство внутренних дел разрабатывает планы, которые позволят гражданам ЕС свободно путешествовать в Великобританию и оставаться там после того, как страна выйдет из ЕС.

Копірайт зображення Getty Images

"Принцип свободы передвижения останется, но система разрешений ограничит количество людей, мигрирующих с целью трудоустройства", - поясняет газета.

Ожидается, что такие планы будут обнародованы "в течение недель".

Также, как подтвердил вчера британский парламент, между северной и южной частями Ирландии не будет миграционного контроля.

По словам издания, критики этого решения уже назвали северо-ирландскую границу "задним входом" в Соединенное Королевство.

На этом же утверждении сосредоточивает внимание и популярная газета Metro, которая тоже предполагает, что из-за отсутствия "физических барьеров" между двумя частями Ирландии, граждане стран ЕС смогут свободно попасть в Британию.

По информации Daily Express, в Великобритании зарегистрировано 2,37 млн мигрантов из Европейского Союза. "Это привело к призывам к правительству вернуть контроль над границами Великобритании", - пишет издание.

Вырос спрос на бункеры

Усиление угрозы ядерного противостояния между США и Северной Кореей вызвало "неистовый" спрос на обустройство бомбоубежищ, пишет Daily Mail со ссылкой на владельца одной из американских фирм, которая специализируется на таком типе строительства.

Копірайт зображення Getty Images

По словам Рона Хаббарда из Atlas Survival Shelters, он "никогда не видел такого" интереса к бункерам, которые производит его калифорнийская фирма.

Цены разнятся - от 10 тысяч долларов за бюджетные модели до 100 тысяч долларов за модели класса "люкс". Бункеры располагаются на глубине 6 метров, при необходимости в них можно оставаться в течение одного года.

Некоторые модели оснащены плоскими телеэкранами, имеют просторные кухни, удобные кровати и даже тоннели, которые блокируют гамма-излучения, а также могут использоваться как огневые позиции для пулеметов, описывает бункеры издание.

Это не первый прыжок в спросе на хранилища, отмечает газета.

Ранее заинтересованность в таких конструкциях подогревали новости об усилении группировки "Исламское государство", а также - конспирологические теории о конце света, который должен был наступить в 2012 году.

"Но опасения из-за Северной Кореи вызвали наибольший всплеск [спроса]", - пишет газета.

Это подтверждают и другие строители бомбоубежищ, добавляет Daily Mail.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС