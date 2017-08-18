Зачем Дэниел Крейг сменил "масть"? - культобзор

Темы культобзора:

• Как из перевода английского романа в России удалили "гомосексуализм"

• На "Манчестер Арене" снова будет концерт

• Зачем Дэниел Крейг осветлил волосы?

• Лодыжка Круза остановила "Миссию-6".

Зачем Дэниел Крейг осветлился?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дэниел Крейг осветлил волосы и появится в фильме в новом образе

Суперскоростные авто, взрывы и Дэниел Крейг - нет, это не сценарий очередной ленты об агенте 007.

На экраны мира выходит криминальная комедия оскароносного режиссера Стивена Содерберга "Характер Лохана".

Создатель трилогии о друзьях Оушена вновь возвращается к теме дерзкого ограбления и делает это с присущими только ему юмором и легкостью.

На этот раз остроумные, хотя и немного глуповатые воры, которых сыграли Чаннинг Татум и Адам Драйвер, решают "взять кассу" престижных американских гонок серии NASCAR "Coca-Cola 600".

Но чтобы провернуть дело, им сначала надо извлечь из тюрьмы мастера по подрыву банковских хранилищ по кличке Джо Ба-бах.

Именно его, покрытого татуировками "пергидрольного" блондина, играет сменивший ради этой роли "масть" Дэниел Крейг.

В фильме есть все "ингредиенты", которыми славятся комедии Содерберга, - интрига, юмор, запутанный сюжет и неожиданная развязка, рассказывает журнал Rolling Stone.

"Я потерял интерес к любым сюжетам о чем-то важном", - цитирует издание режиссера. Может, поэтому ему удается снимать такое качественное "чертовски смешное" развлекательное кино, заключает Rolling Stone.

Роман, из которого исчез "гомосексуализм"

О том, как в России воплощают в жизнь закон "о запрете пропаганды гомосексуализма", рассказала британская газета Guardian.

Английская писательница, известная под псевдонимом В.И. Швабб, недавно узнала, что российский издатель ее романа изъял из произведения одну из сюжетных линий о романтических отношениях между двумя мужчинами.

Речь идет о серии романов в стиле "фэнтези" под названием "Оттенки магии".

Среди их героев - волшебник Келл, который может путешествовать в параллельных мирах Лондона, воровка Лила, которая может менять свой пол, а также бисексуал принц Рей.

"На прошлой неделе г-жа Швабб с ужасом узнала, что ее книги в русском переводе не могут похвастаться таким разнообразием персонажей, ведь ее издатель просто изъял из них рассказ о романтических отношениях между двумя мужчинами", - пишет Guardian.

Более того, сделали это без разрешения писательницы, что является нарушением контракта.

Сама писательница узнала о таком шаге издателя случайно - от читателя, который прочел обе версии произведения.

Закон "поощряет гомофобию, которая несовместима с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущими демократическому обществу Европейский суд по правам человека

Газета рассказывает, что российское издательство "Росмэн" предприняло такой шаг, чтобы не нарушать так называемый "закон о пропаганде гомосексуализма", принятый в 2013 году с целью предотвратить "распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

В июне этого года Европейский суд по правам человека постановил, что закон "поощряет гомофобию, которая несовместима с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущими демократическому обществу".

В ответ Кремль пообещал "изучить это решение".

Действия "Росмэна" возмутили многих писателей в Великобритании и других странах. Многие из них принялись проверять русскоязычные версии своих произведений, где речь идет о представителях ЛГБТ-сообщества.

Международные правоохранительные организации также выразили свое возмущение.

Роберт Шарп из "English PEN" считает, что нетерпимая позиция Кремля в отношении ЛГБТ-сообщества "превратила российских издателей в цензоров".

"Этот закон вредит российской культуре и потому должен быть отменен", - убежден он.

На "Манчестер Арене" снова будет концерт

После паузы, вызванной террористическим актом 22 мая, самая большая площадка города, "Манчестер Арена", снова начнет работать.

Как сообщает газета Daily Telegraph, 9 сентября там почтят память 22-х жертв взрыва, прогремевшего на арене после окончания шоу певицы Арианы Гранде.

Копірайт зображення AFP Image caption Во время теракта на "Манчестер Арене" погибли 22 человека

Все средства, полученные от благотворительного концерта под названием "Мы - это Манчестер", передадут в фонд памяти жертв теракта.

Организаторы пока не раскрывают весь список исполнителей, однако стало известно, что в Манчестере выступит звезда дискотек 80-х Рик Эстли.

Понятно, что безопасность мероприятия - приоритет для руководства арены и власти города. Билеты на концерт можно будет приобрести только в интернете. В билетах будут имена владельцев, а на контроле их будут сверять с удостоверением личности посетителя.

В заявлении об открытии "Манчестер Арены" ее главный менеджер Джейс Ален подчеркнул: "Мы никогда не забудем события мая. Однако они не остановят нас и музыкальных фанатов города. Мы соберемся снова, чтобы наслаждаться живой музыкой".

Лодыжка Круза остановила "Миссию-6"

Съемки шестой ленты о приключениях Итона Ханта и его отряда "Миссия невыполнима" на вынужденной паузе.

Исполнитель главной роли фильма, Том Круз, сломал лодыжку, выполняя сногсшибательный прыжок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Том Круз трюки выполняет сам

Как известно, 55-летний актер предпочитает самостоятельно выполнять сложные трюки, что необычно для актеров "премиум уровня", и до сих пор Фортуна не отворачивалась от него.

Сторонники "Миссий" помнят, как в одной из них герой Круза залез на самолет, который вывозил ядерное оружие с тайного аэродрома в Беларуси, а в другой - посреди песчаной бури вылез на дубайский небоскреб Бурдж Халифа.

Во время съемок "Миссии-6" в Лондоне несколько дней назад американский актер пытался перепрыгнуть с крыши одного дома на другой, но, очевидно, не рассчитав расстояние, ударился о стену и сломал лодыжку.

Британское издание Independent отмечает, что до съемок в Лондоне г-ну Крузу удалось без травм врезаться на мотоцикле в авто в Париже и прыгнуть с парашютом в графстве Оксфордшир.

Компания "Парамаунт Пикчерз" надеется, что актер скоро выздоровеет, и шестая часть "Миссии" выйдет на экраны по плану - 27 июля 2018 гогда.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС