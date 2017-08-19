Обзор СМИ: грозит ли Трампу импичмент?

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Сегодня в обзоре иностранных СМИ:

Удержится ли Дональд Трамп в Белом доме

Станет ли увольнение Бэннона "началом конца" Трампа

Новые методы распространения фейковых новостей Кремлем

Почему "брексит" способствует туристическому буму в Великобритании

Трамп на грани импичмента?

Для импичмента президента США Дональда Трампа "не хватает всего шести голосов в Сенате", пишет Independent.

Издание ссылается на мнение авторитетного американского аналитика Элейн Камарк, которая утверждает, что 12 сенаторов-республиканцев "совсем не боятся президента" и могут поддержать его импичмент.

Одним из главных "повстанцев" в рядах республиканцев является Джон Маккейн. По американскому закону, за импичмент должны сначала проголосовать члены нижней палаты Конгресса, после чего решение должны поддержать минимум две трети из 100 сенаторов.

По мнению Камарк, если к 48 сенаторам-демократам, которые явно не поддерживают политику Трампа, добавить этих 12 республиканцев, "которые не продемонстрировали никакой склонности к сотрудничеству с президентом", то официальному заключению Сената об импичменте не хватает голосов всего шести законодателей.

Американская конституция позволяет Конгрессу отстранить президента от власти до истечения срока, если достаточное количество проголосует за то, что глава государства совершил такие преступления как "измена, взяточничество или другие должностные преступления или правонарушения", пишет Independent.

Что планирует экс-стратег Трампа?

Увольнение главного стратега Белого дома Стивена Бэннона позволит ему "увеличить свою сферу влияния в информационном пространстве", считает Washington Post.

Издание считает, что достичь этого Бэннону поможет финансовая поддержка семьи Мерсер, "консервативных мега-доноров", которые поддерживали "популистского вестника" в предыдущих проектах. В один из проектов, радикальный Breitbart News, Бэннон вернулся в качестве руководителя сразу после своей отставки.

"Популистско-националистическое движение стало сегодня намного сильнее", - приветствовал возвращение шефа редактор интернет-ресурса Алекс Марлоу.

Копірайт зображення AFP Image caption Бэннон "фундаментально предан" Трампу, считает бывший коллега Бэннона Пэт Кэддел

Эксперты высказывают мнение, что сейчас, когда бывший стратег не связан требованиями официальной должности, он может беспрепятственно развернуть кампанию против глобализации и радикального ислама.

"Теперь он свободен делать то, что хочет. Я уверен, что работа и цель Стива останутся неизменными - воплотить миссию предвыборной кампании президента Трампа", - считает друг Бэннона Скотт Ворс.

"Он - сила, с которой нужно считаться. Он стремится включиться в политическую борьбу, и я ожидаю, что он это сделает", - говорит бывший коллега Бэннона Пэт Кэддел.

Впрочем, считает Washington Post, остается открытым вопрос о том, на что направит свои действия бывший стратег - на поддержку или критику Трампа. По мнению Кэддела, Бэннон "фундаментально предан" Трампу.

В то же время, главный редактор Breitbart News Джоэл Поллак раскритиковал решение президента уволить главного стратега, предупредив, что оно "может оказаться началом конца администрации Трампа", пишет Washington Post.

Осторожно: вебсайты-двойники!

Эксперты "бьют тревогу" из-за вебсайтов-двойников известных изданий, пишет Guardian, добавляя, что за размещением на этих псевдоресурсах "лживых" материалов могут стоять "сторонники Кремля".

Издание считает, что появление таких статей на двойниках al-Jazeera, Atlantic, бельгийской газеты Le Soir и британской Guardian является новым методом пропаганды в интернете с целью распространения фейковой информации.

Авторы фейков создают сайты, чьи названия очень похожи на названия настоящих ресурсов, а затем эти истории распространяются в соцсетях и на других, очень часто российских, сайтах.

Один из последних случаев - фейковое интервью с бывшим главой английской разведки на двойнике сайта Guardian, в котором ложно утверждалось, что Великобритания и США будто бы организовали Революцию роз в Грузии для дестабилизации России.

Статью удалили из интернета через несколько часов, а Facebook удалил все посты, в которых она упоминалась. Но, говорит эксперт Бен Ниммо, фейковые статьи продолжают оказывать негативное влияние даже после того, как их опровергают и удаляют, а плохой английский, которым они написаны, не имеет значения, ведь целевой аудитории таких фейков является русскоязычное население.

Копірайт зображення YURI KADOBNOV/AFP Image caption Эксперты видят за появлением сайтов-двойников тень Кремля

"Это делает фейк очевидным для носителей языка, но, возможно, англоязычная аудитория не является главной целью. Новость гораздо чаще используется и распространяется на русском, что заставляет меня сделать вывод, что это и было главной целью", - говорит эксперт, добавляя, что невозможно доказать, кто стоит за статьями, но "очень вероятно, что люди, которые это сделали, являются сторонниками Кремля".

По мнению эксперта, медиа организациям, чьи названия используются для создания фейковых сайтов-двойников, очень трудно, если вообще возможно, остановить распространение такой лжи.

Но даже если распространение останавливается, а новость удаляют, пропагандисты уже достигают своей цели.

"С любым фейком все, что необходимо - это чтобы один настоящий ресурс сообщил о нем, и история становится очищенной. Как только о ней сообщили, становится трудно убедить людей, что это фейк", - цитирует Ниммо Guardian.

"Эффект брексита"

"Эффект брексита" привел к наплыву американских туристов в Соединенное Королевство, пишет Daily Telegraph.

Издание ссылается на данные национального агентства статистики, согласно которым за первые шесть месяцев текущего года в Великобританию приехало на 25% больше туристов из Северной Америки, чем в прошлом году, что является "наибольшим ростом" с 80-х годов прошлого века.

Копірайт зображення TOLGA AKMEN/AFP Image caption За первые 6 месяцев 2017 года Британию посетили "рекордные" 19 млн туристов со всего мира

По мнению экспертов, такая заинтересованность американцев связана с тем, что из-за брексита Британия уже долгое время остается в центре внимания ведущих СМИ мира.

"Референдум о выходе из ЕС привлек к Британии в международное внимание, соответственно, есть более информации, а больше информации приводит к большему количеству путешествий", - говорит представитель национального туристического агентства.

"Из-за снижения курса фунта к евро, Соединенное Королевство сейчас бесспорно является более доступным местом для путешествий, что также способствует спросу. Между тем наблюдается бум в американской экономике, поэтому люди пользуются возможностью приехать сюда на отдых".

Впрочем, отмечает Daily Telegraph, при увеличении количества американских туристов, две трети всех иностранных посетителей приезжают из стран ЕС. В целом, за первые 6 месяцев текущего года страну посетили "рекордные" 19 млн туристов со всего мира, пишет издание.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС