Почему британцы не любят принца Чарльза - обзор СМИ

Копірайт зображення Chris Jackson/Getty Image caption Только 36% опрошенных британцев считают, что Принц Уэльский внес позитивный вклад в монархию

В обзоре иностранных СМИ:

Почему принц Чарльз так непопулярен

Как предотвратить теракты с использованием автомобилей

О чем свидетельствует хороший слух

Сколько телевизоров в среднестатистической британской семье

Ниже только Камилла

Популярность принца Чарльза стремительно упала накануне 20-й годовщины смерти принцессы Дианы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование компании YouGov.

Согласно "убийственным" результатам, всего 36% опрошенных считают, что Принц Уэльский сделал положительный вклад в монархию. В предыдущем опросе 2013 года этот показатель был 60%.

В то же время, в случае восхождения Чарльза на трон, только 14% респондентов хотели бы видеть его супругу Камиллу королевой.

"Его критикуют за то, что его брак не удался. Ему никогда этого не простят, потому что Диана обвиняла его в этом, а он никогда не отвечал. Он никогда не объяснял, что происходило в его браке", - считает эксперт Пенни Джунор.

По данным опроса, самыми популярными членами королевской семьи являются королева и ее супруг принц Филипп.

Сыновья Чарльза - Уильям и Гарри - имеют 78% и 77% поддержки британцев соответственно.

О супруге Уильяма Кейт одобрительно отозвались 73% опрошенных. Принца Чарльза поддержали 36%, а его жена Камилла оказалась на последнем месте со скромными 18%, пишет Daily Mail.

Арендовать авто станет сложнее?

В Великобритании планируют ввести дополнительные проверки при аренде автомобилей, пишет Guardian.

Представители полиции, правительства и компаний, предоставляющих такие услуги, обсуждают способы, которые обезопасили бы британцев от террористических атак, подобных недавней в Барселоне, продолжает издание.

Террористическая угроза меняется, а значит должна измениться и наша реакция

"Террористическая угроза меняется, а значит должна измениться и наша реакция. Поэтому мы пересматриваем нашу антитеррористическую стратегию и полномочия", - цитирует представителя правительства газета.

Одним из решений, которое сейчас обсуждают, является проверка клиентов с помощью специальных списков поиска террористов перед тем, как выдать им авто.

Впрочем, разные системы бронирования, которые используют компании, сейчас делают невозможным их доступ к базе данных полиции, говорят в Британской ассоциации проката и аренды транспортных средств. Кроме этого, существуют и юридические нюансы.

"Представители отрасли полны решимости предотвращать такие атаки. Мы дискутируем с различными правительственными учреждениями и силовыми агентствами, но мы должны гарантировать, что наши действия соответствуют антидискриминационнысм законам и законам о защите личных данных", - цитирует представителя ассоциации Тоби Постона Guardian.

Лучше не слышать?

Очень хороший слух может быть признаком психических проблем, пишет Daily Telegraph со ссылкой на исследование английских ученых.

Проанализировав результаты последней работы, ученые пришли к выводу, что люди, которые могут разобрать слова разговора в шумном переполненном баре или расслышать неразборчивую фразу по телефону, больше склонны к "слуховым галлюцинациям".

Эксперименты показали, что испытуемые, которые раньше слышали несуществующие голоса, в трех случаях из четырех могли расслышать полнозначное предложение в звуках, искаженных компьютерной программой. В то же время для тех, кто раньше "не слышал голоса", этот показатель составил менее 50%.

Ученые считают, что результаты исследования помогут найти способ вылечить некоторые психические болезни.

"Результаты показывают, что мозг людей, которые слышат голоса, чрезвычайно настроен на определение звуков, а также - то, как на непривычные ощущения могут влиять индивидуальные персептронныео и когнитивные процессы", - цитирует одного из исследователей Daily Telegraph.

150 ссор в год

Среднестатистическая британская семья просыпается в 6:55 в будние дни, смотрит телевизор 3,5 часа в день и имеет авто марки Ford, пишет Daily Mirror со ссылкой на новое исследование, заказанное производителем продуктов McCain.

Копірайт зображення Pablo Blazquez Dominguez/Getty Image caption Пульт от телевизора восемь раз в месяц становится поводом для ссоры в британской семье

Результаты также показали, что британцы в среднем имеют три телевизора, а наиболее популярными программами являются детские, которые составляют 60% просмотра.

За ними идут документальные фильмы и новости. Кроме того, семьи восемь раз в месяц ссорятся из-за пульта от телевизора и выбора программы для просмотра.

В целом, в типичной семье происходит 150 ссор в год.

Кроме того, исследование показало, что в среднем британцы тратят 81,65 фунта (примерно 2670 грн) на еду в неделю, пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС