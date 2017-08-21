Спортобзор: что думают игроки "Барселоны" о терактах

Копірайт зображення AFP Image caption Спортивный обозреватель Guardian сомневается, что Фрум станет на высшую ступень в следующем месяце

В спортивном обзоре прессы:

• Сможет ли нынешний победитель Тур де Франс выиграть Вуэльту?

• Как отреагировали на нападение в Барселоне футболисты одноименного клуба?

• Каково будущее у Неймара в "ПСЖ"?

• Почему Виктория Азаренко может пропустить US Open?

Амбиции Фрума

Британец Крис Фрум стремится выиграть две престижные велогонки в одном сезоне, пишет Guardian.

В этом году он уже победил на Тур де Франс. Впереди - сентябрьская Вуэльта в Испании.

Но сможет ли он реализовать эту амбициозную цель?

Последний раз в велоспорте это удавалось сделать в далеком 1978 году. Тогда это был легендарный француз Бернар Ино.

Спортивный обозреватель издания сомневается, что Фрум станет на высшую ступень в следующем месяце. На пути к победе есть много преград.

Во-первых, сложные климатические условия в Испании, где температура может держаться на отметке в 40 градусов. Сам британец называет такие условия "абсолютно брутальными".

Во-вторых, Вуэльта - последняя крупная велогонка сезона. А это значит, что многие участники подходят к ней не в лучшем физическом состоянии. Усталость, накопившаяся за год, сказывается.

Вдобавок сам маршрут, на котором доминируют участки с горным рельефом, - очень изнурительный.

Против Фрума также и статистика. Мало кому удавалось в течение одного сезона дважды подниматься на пьедестал.

Однако Guardian добавляет, что хотя перед британцем и стоит сложная задача, эта цель - "далека от неосуществленной".

Копірайт зображення Reuters Image caption Матчи, которые проходили в Испании в выходные, начинались с минуты молчания по погибшим

Футбол после терактов

На трагические события в Барселоне - нападения, жертвами которых стали десятки людей, - эмоционально отреагировали футболисты, чья жизнь связана с этим городом, сообщает Independent.

Лионель Месси написал в Twitter: "Мы не сдадимся. Нас гораздо больше - тех, кто хочет жить в мире в согласии, без ненависти, где уважение и толерантность является основой сосуществования".

Не мог не прокомментировать случившееся и Пеп Гвардиола, который не только родился в Каталонии, но и играл в составе "Барсы", а затем и тренировал ее.

"На меня, конечно, это повлияло, - признался он. - Я уверен, что город и страна придут в норму и жизнь продолжится. Мое единственное желание, чтобы такое больше не случилось ни в Барселоне, ни где-либо в мире".

Издание отмечает, что матчи, которые проходили в Испании в выходные, начинались с минуты молчания по погибшим, а игроки были с черными повязками.

Копірайт зображення AFP Image caption "Неймар - отличный игрок, один из лучших", - говорит главный тренер французского "ПСЖ" Унаи Эмери

"Лучший в мире"

Тренер французского "ПСЖ" Унаи Эмери прогнозирует, что бразилец Неймар, которого недавно купили за рекордные 200 тысяч евро, сможет стать лучшим игроком мира, пишет Daily Mail.

Его первая игра за новую команду стала победной - в том числе благодаря голу в его исполнении.

Эмери не жалеет похвал в адрес новобранца. "Неймар - отличный игрок, один из лучших, - говорит он. - Неймар добавляет некий ингредиент. Он дает нам скорость, он хорошо взаимодействует на поле... Он дает нам лучшие качества - как индивидуально, так и коллективно".

При этом, отмечает тренер, Неймар ведет себя скромно и относится с уважением к другим - несмотря на бешеную сумму, которую за него заплатили.

По мнению Эмери, "ПСЖ" может претендовать на громкие победы благодаря новому игроку, а сам он своей игрой докажет, что заслуживает "Золотой мяч".

Копірайт зображення Reuters Image caption Daily Telegraph пишет, что возможное отсутствие Азаренко на нынешнем турнире станет очередным ударом по его престижности

Мучительный выбор

Похоже, белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет вынуждена пропустить турнир US Open из-за судебной тяжбы со своим экс-партнером и отцом их общего ребенка, рассказывает Daily Telegraph.

Американский суд должен решить, с кем из родителей будет жить их сын Лео и на каких условиях один из них сможет видеться с ним.

US Open проходит в Нью-Йорке, а юридический поединок - в Калифорнии. И Азаренко по закону не имеет права вывозить Лео за пределы штата, пока в деле не поставили точку.

Именно об этом она объявила в официальном заявлении, в котором, впрочем, выразила надежду, что им с бывшим мужем удастся "отложить недоразумение и предпринять шаги в правильном направлении", чтобы их сын проводил полноценное время с обоими.

Но она также посетовала на то, что "должна делать выбор между ребенком и карьерой".

Daily Telegraph пишет, что возможное отсутствие Азаренко на нынешнем турнире станет очередным ударом по его престижности, ведь это соревнования, которые уже, как известно, пропустят и Серена Уильямс, и Новак Джокович, и Стан Вавринка. Из-за травм под вопросом участие и других звезд первого эшелона - Роже Федерера и Энди Маррея.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС