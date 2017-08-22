Обзор СМИ: вернула ли Россия все исторические долги?

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В обзоре международной прессы во вторник:

• Почему увольняются агенты Секретной службы

• Прислушался ли Дональд Трамп к советам НАСА

• Что значит для Литвы первая поставка газа из США

• Вернула ли Россия все долги

По уши в работе

Британская Guardian объясняет, почему увольняются агенты Секретной службы США, которая отвечает за безопасность президентов, вице-президентов, а также их семей.

Как пишет газета, увольнения частично связаны с тем, что у Дональда Трампа - большая семья. Во времена Барака Обамы служба охраняла 31 человека, сейчас ей приходится иметь дело с 42 лицами. Среди них - 18 членов семьи Трампа.

"У президента большая семья, и наша ответственность прописана в законе", - сообщил газете USA Today глава службы Рэндолф Аллес.

Копірайт зображення AFP Image caption Guardian: увольнения охранников частично связаны с тем, что у Трампа - большая семья

По его словам, Секретная служба не может оплачивать сверхурочную работу сотен агентов. Бюджет не увеличили, а обязанностей теперь значительно больше.

"Как сообщил Аллес, работы добавляют поездки Трампа в выходные во Флориду, Нью-Джерси и Вирджинию, где он имеет недвижимость, а также охрана его взрослых детей во время деловых поездок и отпусков как внутри страны, так и за рубежом", - пишет Guardian .

Глава службы обратился к Конгрессу с просьбой увеличить ее финансирование, чтобы зарплата и доплаты за сверхурочную работу агентов выросли до 187 тысяч долларов в год. Решение пока не принято.

Но без дополнительной работы агенты не останутся, пишет издание. В сентябре в Нью-Йорк приедут около 150 глав государств, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН.

Затмение без правил

Руководство НАСА о вреде для глаз от наблюдения за солнечным затмением без специальных очков не остановило Дональда Трампа, пишет Independent.

Во время этого события глава Белого дома вышел на балкон Голубой комнаты вместе с женой и сыном и не устоял перед соблазном взглянуть в небо без очков.

Ни мнение экспертов НАСА, ни слова кого-то из персонала Белого дома, выкрикнувшего "Не смотрите!", "не остановили президента, который, как пишут, имеет привычку не обращать внимание на советы помощников".

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп ослушался советов ученых и смотрел на солнце без защитных приспособлений

Independent отмечает, что Белый дом находится за сотни миль от 113-километровой "полосы" в США, где можно было наблюдать полное солнечное затмение. Президент мог видеть лишь частичное затмение.

Как пишет издание, пользователи Twitter не оставили событие без внимания. "Эти предостережения о солнце оказались фейком", - написал Девин Дюк.

"Мои глаза - самые лучшие. У меня лучшие глаза. Никто не может видеть затмение так, как я. Поверьте", - пошутил еще один пользователь.

Газ и политика

"Политическим символом" называет французский Echos первую в истории поставку американского сжиженного газа в Литву.

Приняв долгожданный груз, эта страна стала первым из бывших советских республик потребителем американского голубого топлива, пишет издание.

"Это очень важно для всего региона", - прокомментировал событие глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.

Копірайт зображення AFP Image caption Echos: Литва пытается усилить независимость от России

"Литва пытается усилить собственную независимость от России с тех пор, как Москва вторглась и аннексировала Крым в 2014 году", - пишет Echos.

Газета напоминает, что в начале этого года в Литву, а также в Эстонию и Латвию прибыли военнослужащие и техника стран НАТО.

Теперь Вильнюс пытается достичь энергетической независимости. "В 2014 году Литва открыла газовый терминал в городе Клайпеда и положила конец монополии российского Газпрома", - пишет издание.

"Следуя примеру Украины, которая недавно подписала контракт на поставку угля из США, Литва шаг за шагом выстраивает условия для собственной энергетической независимости", - замечает Echos.

Издание подчеркивает, что ЕС профинансирует строительство газового интерконнектора между Литвой и Польшей, что позволит разнообразить поставки. Сама же Польша в июле также получила первые поставки газа из США.

Долги и Россия

О возвращении долгов и выполнении Владимиром Путиным обещаний пишет Figaro.

Французское издание сообщает, что Россия завершила погашение 70 млрд долларов внешнего долга, которые его страна унаследовала от СССР.

"Нефтяной бум в 2000-х позволил России Путина вернуть деньги кредиторам без значительных трудностей", - отмечает газета и добавляет: "В течение последних двух лет, несмотря на падение цен на нефть, западные санкции и рецессию в России, Владимир Путин придерживался выполнения финансовых обязательств".

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Последние 125 млн долларов вернули Боснии и Герцеговине в начале августа, пишет Figaro. Для небольшой балканской страны эти деньги составляют около 10% госбюджета.

Газета также пишет, что потомки французских инвесторов, которые покупали ценные бумаги царской России, "могли бы заметить, что не все исторические долги России возвращены".

Однако им не стоит надеяться на компенсацию, ведь 20 лет назад Париж официально отказался от попыток вернуть долги России, образовавшиеся до 1945 года. Франция взамен получила 400 млн долларов.

Впрочем, во французской ассоциации по российским долгам этому не рады, поскольку считают, что эта сумма покрывает лишь 1% того, что задолжала им царская Россия в пересчете на современные деньги.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC