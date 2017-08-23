Молодые женщины страдают из-за давления соцсетей - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины говорят, что их угнетает "двойная жизнь" в соцсетях

В обзоре западных СМИ:

Почему избежал разрушения шедевр архитектора Гауди

Как принцы Уильям и Гарри поддержали действия королевы

Почему соцсети подавляют молодых женщин

Как уцелел храм в Барселоне

Преступники, совершившие нападение на пешеходов на одном из самых посещаемых бульваров Барселоны, Рамбле, планировали более мастабный теракт, который мог унести жизни сотен людей и уничтожить жемчужину мирового архитектурного искусства - Храм Святого Семейства, сообщает Independent.

Один из подозреваемых, которого задержали правоохранители, Мухаммед Хоули Кемлял, заявил об этом в суде 22 августа.

Он рассказал, что группа людей, которую возглавлял имам Адбельбаки Эс Сати, хотела использовать большое количество самодельной взрывчатки.

Для этого они приобрели 120 канистр газа. Но по неизвестным причинам в доме неподалеку от Барселоны, где злоумышленники готовились к смертельному действу, произошел взрыв.

Он похоронил не только их кровавые планы, но и главного организатора - имама-радикала.

На следующий день уцелевшие члены преступной группы купили ножи, топор и арендовали микроавтобус, рассказывает Independent. Последствия их действий известны - 15 погибших и 130 раненых.

Копірайт зображення AFP Image caption Жемчужину мирового архитектурного искусства - Храм Святого Семейства - террористы планировали взорвать

Что касается Храма Святого Семейства, вокруг него усилили меры безопасности. Уникальное творение архитектурного искусства живет своей повседневной жизнью - толпы посетителей приходят в храм, чтобы увидеть, как воплощается в жизнь уникальный проект Антонио Гауди. Как известно, его строительство началось в 1882 году и продолжается до сих пор.

Революционность подхода Гауди заключалась в том, что проект был выполнен в стиле модерн и предусматривал использование гиперболоидных конструкций. Проект был настолько сложным, что при жизни Гауди завершить строительство не удалось. Есть надежда, что это произойдет это в 2026 году - в сотую годовщину со дня смерти выдающегося каталонского архитектора.

Другим фактором, который замедлял строительство в течение почти 90 лет, является его высокая стоимость.

В середине 90-х годов даже звучали призывы прекратить работы именно по этой причине. Однако воплощение в жизнь планов Антонио Гауди продолжается - за счет многочисленных посетителей, пожертвований католических организаций, а также иностранных меценатов.

Принцы поддержали королеву

Сыновья ныне покойной принцессы Дианы и старшего сына королевы Елизаветы II, Уильям и Гарри, поддерживают действия своей бабушки в первые дни после смерти их матери в Париже 31 августа 1997 года.

Об этом они рассказали ВВС в фильме "Диана - семь дней", который покажут накануне 20-й годовщины трагического события, рассказывает Daily Mail.

Газета напоминает, что в первые дни после смертельной аварии в Париже королеву критиковали за ее якобы слишком сдержанную реакцию на гибель невестки на фоне масштабного проявления эмоций, охватившего не только Великобританию, но и миллионы людей по всему миру.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Гарри и королева Елизавета II

В фильме братья стали на защиту своей бабушки, которая после получения страшного известия из Парижа решила остаться в шотландской резиденции Балморал со своими внуками.

"Я думаю, это было очень трудным решением для моей бабушки. Она разрывалась между ролью бабушки Уильяма и Гарри и обязанностями королевы", - цитирует Daily Mail Уильяма.

Принц Гарри рассказал документалистам о том, насколько тяжелым было возвращение в Лондон из Шотландии для него, тогда 12-летнего мальчика: "Люди хватали нас, тянулись нас обнимать и так далее. Конечно же, я никого не обвиняю в этом. Но именно эти моменты стали большим шоком для нас. Люди кричали, люди плакали, их руки были мокрыми от слез, которые они вытирали с лица, прежде чем пожать мою руку".

Представители Кенсингтонского дворца рассказали ВВС, что сыновья покойной принцессы решили поделиться своими воспоминаниями о том драматическом периоде их жизни первый и последний раз.

В будущем они хотели бы сосредоточиться на благотворительной работе их матери, а не говорить о прошлом, отмечает Daily Mail.

Молодые женщины и соцсети

О негативном влиянии социальных сетей на самооценку молодых женщин пишет газета Guardian.

Каждая тертья молодая женщина испытывает постоянное давление по поводу того, как представить себя в социальных сетях "в идеальном образе", рассказывает газета.

По данным опроса, проведенного благотворительной организацией Girlguiding, 35% девушек и женщин в возрасте от 11 до 21 лет заявили, что страдают от негативных эмоций из-за постоянного сравнения себя с другими.

Издание опросило представительниц этой возрастной группы женщин, чтобы убедиться, действительно ли это так, и обнаружило, что многие женщины пытаются достичь недостижимого "идеала".

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15-летняя Мэдди Макговен из Саутгемптона рассказала газете, что постоянно сравнивает себя с другими:

"Моя сестра очень красивая, поэтому я смотрю на нее и думаю: я должна выглядеть, как она. Это очень меня удручает".

22-летняя Джулия Петерс из Лестершира поделилась с Guardian своими наблюдениями:

"Существует неписаное правило о том, как вы должны выглядеть на фото - какой надо делать макияж и какие фильтры использовать. Многие люди не могут справиться с негативными эмоциями, когда они видят, что кто-то раскритиковал их фото или выложил фотографию, которая выглядит лучше" .

А 18-летнюю Эвелин Грин из Дарема подавляет "двойная жизнь" в соцсетях.

"Люди выставляют на показ в интернете только хорошие эпизоды своей жизни. Даже если вы понимаете это, вы все равно видите их жизнь "идеальной", и это заставляет вас думать, что ваша таковой не является", - говорит девушка.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС