Guardian: Чего ожидать от российских военных учений "Запад"?

В обзоре британских СМИ 24 августа:

Крупнейшие со времен холодной войны учения России

Эра "зеленой" энергетики

Неудачная шутка мэра Флоренции

"Эпидемия лени" в Британии

Россия готовится к "Западу"

Россия активно готовится к крупнейшим со времен холодной войны учениям, пишет газета Guardian.

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Издание сообщает, что по оценкам западных аналитиков, в учениях "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября в западных регионах России, Беларуси и Калининградской области, примут участие около 100 тысяч военных.

"Учения пройдут на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и США. В ответ на ее якобы вмешательство в выборы 2016 года конгресс недавно ввел новые санкции против Москвы", - отмечает газета.

Guardian обращает внимание на то, что Россия до сих пор не сообщила, сколько военнослужащих будет участвовать в учениях. Посол России в НАТО Александр Грушко ранее заявлял, что их количество не превысит 13 тысяч - лимит, который, согласно международным нормам, Россия не может превысить.

"Теоретически Россия могла бы разделить эти учения на отдельные тактические маневры, чтобы не превышать лимит в 13 тысяч. Западные аналитики сообщили, что в предыдущих учениях "Запад-2013" было задействовано порядка 70 тысяч военнослужащих и вспомогательного персонала. Хотя тогда Россия заявила НАТО, что количество не превышало 13 тысяч", - пишет газета.

Москва отмечает, что "Запад-2017" - это регулярные учения, происходящие каждые четыре года. Их проводили еще в советское время, тогда в них традиционно принимали участие около 100-150 тысяч человек.

После распада Советского Союза эти маневры на западном фланге страны больше не проводились, однако в 1999 году их снова сделали регулярными.

На июльской пресс-конференции в Венгрии командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил: "Все, кто живет рядом с Западным военным округом (России.- Ред.), несколько обеспокоены тем, что они слышат о масштабах учений".

"В последнее десятилетие Россия быстро модернизировала свои вооруженные силы, и "Запад" предоставляет ей возможность на практике провести масштабные учения", - добавляет Guardian.

По информации газеты, крупнейшие военные учения стран НАТО "Trident Javelin 17" пройдут с 8 по 17 ноября. В них примут участие только 3 000 военных.

Солнце, ветер и вода спасут человечество?

К 2050 году около 140 стран мира, в том числе Великобритания, США и Китай, могут полностью перейти на возобновляемые источники энергии, рассказывает Independent, ссылаясь на так называемую дорожную карту, разработанную учеными Стэнфордского университета в США.

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Исследователи убеждены, что когда более 70 стран мира полностью перейдут на альтернативные источники энергии, снизится угроза глобального потепления, удастся избежать миллионов преждевременных смертей и создать около 24 миллионов новых рабочих мест.

Американские ученые отмечают, что социальные преимущества дорожной карты существенные и фактически ничего не будут стоить, поэтому человечество должно "ускорить переход на альтернативные источники энергии". Речь идет о солнечных панелях на крышах домов и больших солнечных электростанциях, ветряных мельницах, энергии приливов и отливов и геотермальной энергетике.

Они также говорят, что дорожная карта является конкретным планом действий, который может решить проблемы изменения климата, загрязнения воздуха и энергетической безопасности, добавляет Independent.

Неудачная шутка

О случае, который произошел на конференции по предотвращению терроризма в Италии и получил огласку в этой стране, рассказывает газета Daily Telegraph.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что сотрудники местной полиции будут стрелять без предупреждения в тех, кто решит закричать "Аллах Акбар" на всемирно известной площади Сан-Марко.

Бруньяро также добавил, что террористов в Венеции будут отправлять "непосредственно к Аллаху, прежде чем они нанесут урон".

После этого в зал с криками "Аллах Акбар" ворвался мэр Флоренции Дарио Нарделли. Представители СМИ, присутствовавшие на конференции, сняли этот момент. По мнению комментаторов, это была не очень удачная шутка, учитывая теракты в Барселоне.

Выходка мэра получила широкую огласку, и Нарделли написал в Facebook: "Я не хотел никого обидеть, особенно мусульманскую общину. Я не хотел посмеяться над их религией и не имел в виду трагические события последних дней".

Лень как угроза здоровью

"Эпидемия бездействия" охватила Великобританию, сообщает газета Daily Mail. Почти половина взрослого населения страны ленится выходить на 10-минутную прогулку хотя бы раз в месяц. Это изрядно беспокоит представителей служб здравоохранения страны.

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Они отмечают, что сегодня британцы менее активны, чем в 1960-е годы, потому что в среднем за год ходят на 15 километров меньше, тогда как рак, диабет и сердечные заболевания все чаще возникают у тех, кто не встает с дивана.

Daily Mail напоминает, что службы здравоохранения рекомендует заниматься умеренной физической активностью, по крайней мере, 150 минут в неделю. Это может быть садоводство, плавание, прогулка на велосипеде или пешком или 75 минут бега или физических упражнений.

Американские ученые заявили, что 10 минут ходьбы в день снижает риск преждевременной смерти на 15% и улучшает психическое здоровье.

"Около 67% взрослых мужчин и 57% взрослых женщин в Великобритании имеют лишний вес. Это значительно выше среднего показателя в мире. Из них 24% британских взрослых - 120 млн человек - страдают от ожирения", - отмечает газета.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС