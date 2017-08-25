Культобзор: российские культурные войны и активность супругов Клуни

В обзоре публикаций на темы культуры:

Как культурные войны связали театральную и политическую сцены России

Продолжение истории любви Джокера и Харли Квинн

Супруги Клуни против ультраправого экстремизма

The Economist: культурные войны в России

Копірайт зображення Economist Image caption Иллюстрация к статье издания - карикатура

Российские "культурные войны" выходят на первый план в жизни страны, пишет Economist.

Который месяц кряду внимание как российских, так и значительного количества мировых СМИ приковано к делу российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа".

Накануне Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест.

Параллельно с обвинениями в адрес Серебренникова в Москве разгорелся другой скандал - вокруг его спектакля "Нуреев", посвященного памяти танцовщика балета и гея Рудольфа Нуреева.

Копірайт зображення Reuters Image caption Руководство Большого объясняет причины отмены спектакля "Нуреев"

Мировую премьеру, которая должна была состояться в Большом театре 11 июля, отменили, заменив традиционным "Дон Кихотом". Официальная причина - неготовность трупы, однако критики усматривают в этом "откровенную цензуру", пишет издание.

"В этом случае драма в Большом вполне отражает большую драму, которая разворачивается в российской политике", - пишет Economist.

Издание цитирует сотрудника Московского Центра Карнеги Олескандра Баунова, который говорит, что основное противостояние сейчас происходит не между властью и оппозицией, а "между теми, кто видит Россию интегрированной в современный мир, и теми, кто видит ее во главе оппозиции к этому современному миру". Серебренников же - представитель первой группы, говорит эксперт, который живет в условиях "другого культурного ландшафта в России, где все большую силу набирают ретрограды".

По словам театрального критика Аллы Шендеровой, это судебное дело создало "атмосферу страха и истерии" среди представителей российской интеллигенции.

"Если его целью было запугивание, кажется, это сработало", - пишет издание.

Однако, современная Россия - не спектакль одного актера, в которой все роли исполняет ее президент Владимир Путин, а марионетки двигаются только по его желанию, заключает Economist.

Чтобы лучше понять, в каком направлении разворачивается борьба в России, не спускайте глаз со сцены Economist

Системе не хватает координации действий, она состоит из "хаотической матрицы кланов и игроков, которые часто преследуют цели, противоречащие друг другу", добавляет издание.

"Чтобы лучше понять, в каком направлении разворачивается борьба в России, не спускайте глаз со сцены", - пишет Economist.

Джокер и Харли Квинн возвращаются

Копірайт зображення Reuters Image caption У Джокера будет страстная любовь

Джаред Лето и Марго Робби снова сыграют роли едва ли не самых популярных антигероев американских комиксов.

История любви Джокера и Харли Квинн, которая появилась на широких экранах благодаря ленте "Отряд самоубийц" в прошлом году, найдет продолжение в новом кинопроекте, сообщает The Hollywood Reporter.

За дело взялись режиссеры фильма "Эта дурацкая любовь" Джен Рекуа и Гленн Фикарра. Сейчас творческая команда ведет переговоры со студией Warner Brothers.

Источники издания утверждают, что фильм должен выйти в прокат сразу после выхода сиквела "Отряда самоубийц".

В основе сюжета лежит история взаимоотношений между двумя убийцами-маньяками.

Это сумасшедшая и непростая история любви. Наподобие "Когда Гарри встретил Салли

"Это сумасшедшая и непростая история любви. Наподобие "Когда Гарри встретил Салли", - цитирует издание источник, близкий к команде проекта.

В Warner Brothers не исключают возможности съемок отдельного фильма, полностью посвященного герою Джареда Лето Джокеру. Но сначала оценят кассовые сборы от этого проекта.

Миллион от Клуни

Супруги Клуни выделят миллион долларов на борьбу с проявлениями фанатизма и ненависти в американском обществе, сообщает Guardian.

Копірайт зображення AFP Image caption Супруги Клуни

Накануне благотворительный фонд, основанный парой в 2016 году, объявил о предоставлении гранта американской правозащитной организации Southern Poverty Law Center (SPLC) для противодействия ультраправому экстремизму в США.

Амаль и Джордж Клуни к такому шагу подтолкнули столкновения в американском Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками.

"Амаль и я хотели сказать свое слово (и приобщиться финансово) к борьбе за равенство, которая продолжается и сегодня", - цитирует газета голливудского актера.

"То, что произошло в Шарлоттсвилле, и то, что происходит в общинах по всей стране, требует коллективных усилий, которые должны быть направлены против ненависти", - говорится в совместном заявлении супругов.

В SPLC отметили важность борьбы с радикально настроенными правыми в США, особенно учитывая активизацию движения после прихода к власти Дональда Трампа.

Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг