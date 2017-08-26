New York Times: предоставление оружия Украине как "смертельная ошибка" США

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава Пентагона Джеймс Мэттис (справа) в Киеве заявил, что США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия

В обзоре иностранных СМИ 26 августа:

Начнется ли "непрямая война" между США и Россией

Борода - защита здоровья мужчин

К чему приводит употребление алкоголя будущими матерями

Как воспитывают детей в британской королевской семье

"Смертельная ошибка"?

Предоставление летального оружия Украине может стать "смертельной ошибкой" США, пишет известный американский эксперт Майкл Кофман на страницах New York Times.

Эксперт считает, что такое решение может привести к "косвенной войне с Москвой", в которой Вашингтон "не готов победить".

"Теоретически помощь Украине вызывает восхищение, однако отсутствие публичной дискуссии и внезапность этого объявления вызывает беспокойство. В то время, как предоставление оружия Киеву может выглядеть легкой политической победой. Это может стать примером плохой политики", - говорит Кауфман.

Он оценивает возможные планы Вашингтона предоставить Украине противотанковое оружие на сумму в 50 млн. долларов.

Эксперт напоминает, что США уже предоставляли оружие и занимались подготовкой бойцов сирийской "умеренной" оппозиции, но план был "непродуманным" и привел к тому, что Россия увеличила военную помощь сирийскому правительству.

Копірайт зображення MEDIA.DEFENSE.GOV Image caption США рассматривает возможность предоставления Украине противотанкового оружия

В случае с Украиной, говорит эксперт, то здесь интересы Кремля намного шире, поэтому можно ожидать и более сильной реакции.

Кроме того, продолжает Кауфман, предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin было бы "несвоевременным", ведь за последние два года не было ни крупных наступательных действий со стороны России, ни значительной потери территории.

Впрочем, даже если бы Украина и получила это оружие, то, несмотря на "огромное неравенство сил" между двумя странами, несколько противотанковых комплексов не изменили бы ситуацию.

Поэтому эксперт призывает Белый дом подумать перед тем, как посылать "сигнал" Москве, ведь "в Кремле есть немало желающих послать обратный сигнал".

"Попытка предоставить ракеты Javelin Украине на самом деле является политическим решением, которое превратило бы конфликт между Россией и Украиной в косвенную войну между США и Россией.

Понятно, что украинцы могут мечтать о том, чтобы Вашингтон присоединился к конфликту, но американское политическое руководство должно помнить о национальных интересах.

"Вместо этого [предоставления летального оружия Украине] Вашингтону следует сконцентрироваться на союзниках в НАТО", - пишет Майкл Кофман на страницах New York Times.

Борода для здоровья

Бороды могут не только сделать мужчин более привлекательными, но и имеют преимущества для здоровья, пишет Independent со ссылкой на исследование Университета Квинсленда.

Ученые выяснили, что растительность на лице защищает от 90-95% вредных ультрафиолетовых лучей.

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Кроме того, бороды замедляют процесс старения и значительно снижают риск развития рака кожи. Но, отмечают исследователи, очень важно не только наличие бороды, но и ее плотность и густота.

"Необходимо проводить больше исследований в этой области, однако уже имеющиеся доказательства указывают на то, что растительность на лице действительно защищает кожу от солнца", - цитирует доктора Анила Паризи Independent.

Антилидеры

Великобритания является одним из мировых антилидеров по количеству женщин, употребляющих алкоголь во время беременности, пишет Daily Mail. Согласно результатам исследования канадских ученых, британские женщины по этим показателям занимают седьмое место среди представительниц 195 стран.

"Канадские исследователи считают, что проблема гораздо более глубокая и обширная, чем кажется. Нарушение здоровья, вызванное фетальным алкогольным синдромом (ФАС), часто связывают с другими причинами", - пишет издание.

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В частности, ученые обнаружили, что высокий уровень ФАС часто сочетается с аутизмом, нарушением роста и сложностями в учёбе.

Ученые призывают усилить информационную кампанию о вреде алкоголя, а также контроль употребления крепких напитков среди беременных женщин.

Исследования показали, что 1 из 13 женщин, употребляющих алкогольные напитки во время беременности, производит на свет ребенка с ФАС. Главная причина заключается в том, что организм еще нерожденного малыша не способен переработать алкоголь.

Ученые проанализировали результаты 24 исследований и выяснили, что в среднем 32 британца из тысячи страдают от ФАС, в то время как среднемировой показатель составляет 8 на 1000, пишет Daily Mail.

Строгое воспитание

Герцог и герцогиня Кембриджские применяют "строгие правила" в воспитании своих детей, пишет Daily Mirror.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Джордж и принцесса Шарлотта

В частности, продолжает издание, сыну Джорджу они позволяют играть только с "определенной категорией детей". Кроме того, мальчику и его младшей сестре Шарлотте запрещено играть дома с iPad или любыми другими электронными устройствами.

Вместо этого Уильям и Кейт поощряют развивающие, в том числе подвижные, игры на свежем воздухе.

"Этот традиционный подход заметен и в том, как Кейт одевает детей. Герцогиня Кембриджская предпочитает классический стиль", - пишет Daily Mirror.

Илья Глущенков, служба мониторинга ВВС