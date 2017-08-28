Парализованные отношения Вашингтона и Москвы - обзор СМИ

Копірайт зображення facebook.com/pg/ato.news Image caption Волкер: администрация Дональда Трампа "серьезно рассматривает" вопрос предоставления Киеву летального оружия

В обзоре международной прессы в понедельник:

Давать Украине летальное оружие или нет?

Американский Хьюстон и "апокалиптический" шторм

Популярность французского президента падает

Дешевый фунт привлекает туристов в Великобританию

Будет ли летальное оружие?

Отношения между Вашингтоном и Москвой будут оставаться "парализованными" до решения конфликта в Украине. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью британской Financial Times. Он также подтвердил изданию, что администрация Дональда Трампа "серьезно рассматривает" предоставление Киеву летального оружия.

"Сейчас в администрации Трампа размышляют над тем, продолжать ли отвергать эту идею, как это делала администрация Обамы, или изменить позицию. Нового решение пока нет, но это серьезно рассматривается высокопоставленными людьми", - цитирует газета Волкера.

Как отмечает Financial Times, такие заявления свидетельствуют, что надежды России на более дружественные отношения с США после избрания Дональда Трампа президентом могут оказаться напрасными. Вместо примирения Москва получила продолжение политики санкций. К тому же, как предупреждает спецпредставитель, ситуация для Кремля будет ухудшаться и дальше, если не будет прогресса в реализации Минских договоренностей.

Хьюстон "на коленях"

"Апокалиптические сцены" из американского Хьюстона, на который обрушился шторм "Харви", оказались на первых полосах американской прессы. По словам New York Times, четвертый по величине город США стихия "поставила на колени".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хьюстон под ударом стихии

Уже есть данные о пяти погибших. А многие местные жители, чтобы привлечь внимание спасательных служб, выкладывают фотографии последствий катастрофы в соцсетях. На них видны затопленные дома и застрявшие на крышах люди, рассказывает газета.

Теперь штату Техас предстоит многомиллионная кампания по восстановлению города и прилегающих территорий. Помощь на следующие несколько лет уже пообещали федеральные власти. А для президента Трампа непогода станет первой катастрофой внутри страны, которая проверит на прочность его администрацию, отмечает издание.

"Над этой ситуацией нависает тень страданий, вызванных ураганом "Катрина" 12 лет назад. Многие обвиняли президента Джорджа Буша в неуклюжей реакции федеральных властей", - пишет New York Times. И добавляет, что в тот раз жители Техаса "с большой эмпатией и даже героизмом" отнеслись к пострадавшим в Новом Орлеане. Поэтому и сейчас местные власти надеются на "прочность" местных жителей.

Макрон теряет рейтинги

Президент Франции Эмануэль Макрон продолжает терять популярность. Как отмечает британская Guardian, "рейтинг недовольства" главой государства увеличился до 57%. Согласно данным опроса, проведенного компанией Ifop для газеты Le Journal du Dimanche, в июле этот показатель составлял 43%.

Копірайт зображення AFP Image caption 26 тыс. евро столько Макрона потратил на визажистов

По словам газеты, это "драматическое падение для президента, который всего четыре месяца назад наслаждался потрясающей победой на выборах". Лишь 40% опрошенных заявили, что довольны его деятельностью - это на 14% меньше, чем в июле.

Правда, представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил, что руководство страны не слишком озабочено такими показателями.

"Да, у нас есть трудности, но когда вы у власти, нельзя постоянно смотреть на опросы. Мы должны трансформировать страну. Стране нужно, чтобы мы шли на риск, и мы это делаем", - цитирует его издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Макрон теряет поддержку

Особое недовольство французов вызвали сообщения, что Макрон потратил 26 тыс. евро на услуги визажиста в течение первых 100 дней на посту. К тому же, президенту придется немало дискутировать о реформе рынка труда и как-то решать недоразумения с военными лидерами страны, отмечает Guardian.

Великобритания и туристы

"Брексит" принес хорошие новости туристическому бизнесу Великобритании. Многие жители страны решили этим летом отдыхать дома. Причиной этого стало падение курса фунта, из-за которого поездки за границу для британцев существенно подорожали, пишет Daily Telegraph.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Только в июне иностранные туристы потратили в целом 2,2 миллиарда фунтов

В то же время путешествия в Британию стали более доступными для иностранцев - опять же благодаря удешевлению фунта. И тратят иностранные туристы в Британии тоже немало, добавляет газета.

"Например, посетители из Китая в среднем тратили на отдых в Великобритании более 5 тыс. фунтов. А только в июне иностранные туристы потратили в целом 2,2 миллиарда фунтов. Это на 2% больше, чем в этот же месяц прошлого года", - рассказывает издание.

Правда, "брексит" все же добавил опасений туристическому сектору. Пока неясно, будет ли европейцам сложнее путешествовать в Великобританию после окончательного выхода страны из ЕС. К тому же, многие работники туристической сферы в Британии являются гражданами Евросоюза, и их будущее в стране остается под вопросом, отмечает Daily Telegraph.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC