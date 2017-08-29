Washington Post: зачем советник Трампа обратился за помощью к представителю Путина?

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В обзоре прессы 29 августа:

Зачем советник Дональда Трампа написал письмо пресс-секретарю Владимира Путина

Как может отразиться миграционная политика Меркель на ее карьере

Как ураган Харви может повлиять на Дональда Трампа

Физическая нагрузка в среднем возрасте

К Путину за помощью

Один из ближайших советников президента США Дональда Трампа и представитель его агенства недвижимости Майкл Коэн обращался за помощью к Владимиру Путину, пишет Washington Post.

Газета отмечает, что согласно документам, которые поступили в конгресс по делу о возможном вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года, Коэн направил письмо пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с просьбой оказать содействие в развитии проекта.

Речь идет о плане строительства Trump Tower в Москве, который не удавалось реализовать.

"Поскольку этот проект очень важен, прошу вас помочь. Хотел бы попросить, чтобы кто-то, желательно вы, связались со мной для обсуждения деталей и организации встреч с соответствующими лицами", - цитирует издание письмо Майкла Коэна.

По словам самого Коэна, московский проект был "лишь одной из возможностей развития, которые рассматривали в Trump Organization и которую он отклонил", - пишет издание.

В ответе следователям конгресса Коэн заявил, что не помнит, получил ли ответ от Пескова и выходил ли на связь с кем-то из российских чиновников для обсуждения этого проекта.

Будущее Ангелы Меркель

Позиция немецкого канцлера Ангелы Меркель в урегулировании миграционного кризиса вызывает восхищение, но она может "выйти ей боком", пишет обозреватель Guardian Мэри Дежевски.

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Несмотря на критику в свой адрес, Меркель второй год подряд продолжает отстаивать свою позицию и не жалеет об этом, пишет обозреватель.

Однако, возможно, у нее нет выбора. Ведь накануне всеобщих выборов, которые состоятся в конце сентября, любым ее неверным шагом могут воспользоваться политические оппоненты.

Сейчас объединение партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, которое представляет немецкий канцлер, выглядит непобедимым. Его поддерживают 38% немцев, говорится в статье.

"Но вопрос заключается не в том, существует ли круг людей, которые молча ждут возможности наказать Меркель за ее политику в отношении беженцев. Оно, очевидно, существует. Вопрос в том, насколько он велик, и сможет ли это вызвать удивление после открытия ящиков для голосования", - говорит обозреватель издания.

Около 46% избирателей в Германии до сих пор не определились, за кого будут голосовать, а беспокойство по поводу беженцев, проблемы миграции и интеграционные вопросы лежат практически на поверхности. И нет никаких гарантий, что победу одержит "личная система ценностей" Ангелы Меркель, резюмирует обозреватель Guardian.

Испытания ураганом

Нежелание президента США серьезно относится к вопросу изменения климата должно пройти испытание последствиями урагана Харви, бушующего в штате Техас, пишет Independent.

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В своей редакционной статье издание пишет, что жертвы стихии ждут решительных действий от Дональда Трампа, а также федеральной помощи.

"Президент - самый влиятельный в мире скептик в вопросе изменения климата, и будет интересно понаблюдать за тем, изменятся ли его взгляды после того что он увидит в Техасе", - рассуждает Independent.

Конечно, это не первый случай, когда на США обрушился ураган. Именно здесь были зафиксированы два наиболее мощных урагана за последние десять лет. Такие экстремальные погодные условия свидетельствуют об изменениях климата. По крайней мере для тех, кто в это верит, говорится в статье.

"Трамп увлекается возведением стен, однако подобные погодные явления с легкостью их преодолевают", - заключает издание.

Физические нагрузки как панацея

Занятия спортом в среднем возрасте могут вдвое снизить риск сердечного приступа. Об этом свидетельствует недавнее исследование норвежских ученых, сообщает Times.

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Даже если вы всю жизнь пролежали на диване и начали заниматься спортом только в 40-50 лет, это улучшит ваше здоровье.

Результаты исследования показывают, что благодаря увеличению физических нагрузок у четверти мужчин среднего возраста риск возникновения сердечного приступа снизился на 56%.

"Это - не марафонцы, не спортсмены-любители, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что вы можете улучшить свою физическую форму ... и это защитит вас", - цитирует издание сотрудника Университета Осло Эрика Престгаарда.

Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг