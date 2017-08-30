Обзор прессы: почему не сбили ракету КНДР?

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В обзоре международной прессы 30 августа:

Почему Япония не сбила северокорейскую ракету?

Какие шаги готова сделать Великобритания против корейской угрозы?

Планы России на военные учения "Запад-2017"?

Как исчезает Большой барьерный риф

Что делать Японии?

Британское издание Independent размышляет над вопросом, почему Япония не попытались сбить ракету, которую Северная Корея запустила над ее территорией.

Издание отмечает, что уничтожение ракеты - альтернатива полномасштабному военному ответу или усилению санкций. Однако такие действия также несут определенные риски.

Дуглас Паал, экс-член Национального совета безопасности США времен президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша, считает, что у американских союзников в регионе достаточно средств, чтобы сбивать именно такие ракеты, однако технологии всегда могут дать сбой.

"Если мы промахнемся, это станет огромной пропагандистской победой Ким Чен Ына", - говорит он.

Кроме того, добавляет эксперт, союзники могут узнать много нового о технологиях, используемых Северной Кореей, изучая телеметрию и фрагменты ракеты, которые можно выловить в океане.

Ответ Британии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тереза Мэй прибыла с официальным визитом в Японию

Британский премьер-министр Тереза Мэй не стала отрицать, что Британия может прибегнуть к методам кибервойны или принять участие в военной операции, если Северная Корея не остановит пуски баллистических ракет, пишет издание Telegraph.

Мэй прибыла с официальным визитом в Японию, в ходе которого обсудит с японским премьером Синдзо Абэ способы воздействия на Северную Корею.

Ранее Тереза Мэй отметила, что Китай должен сыграть свою роль в сдерживании агрессивного поведения Ким Чен Ына. По ее словам, Пекин должен сделать все возможное, чтобы Северная Корея отказалась от дальнейших пусков.

Во время перелета в Японию журналисты четыре раза спрашивали Мэй о возможности участия Великобритании в военной операции против режима Кима, и четыре раза она избегала прямого ответа, отмечает издание.

То же было и с вопросами относительно киберопераций.

С другой стороны, пишет Telegraph, его правительственные источники намекнули, что подобные шаги уже были предприняты.

"Если бы мы делали что-то подобное, мы, конечно, не сообщали бы вам об этом", - цитирует издание свой источник.

Запад против "Запада"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Rzeczpospolita напоминает, что военные учения под названием "Запад" уходят своими корнями еще в эпоху Советского Союза

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют критическую напряженность в отношениях Москвы и Запада.

Как пишет издание, первые учения под названием "Запад" Советский Союз провел еще в 1977 году.

"Никто в СССР не сомневался, против кого они направлены, кто является потенциальным врагом", - пишет газета.

"40 лет спустя между Россией и Западом возникло подобное напряжение, а неизменным элементом этого напряжения являются маневры с таким же названием", - добавляет издание.

"Согласно фициальным данным, в этих учениях нет ничего необычного. Однако неофициально - это будут большие маневры с широкой географией", - объясняет изданию минский политический эксперт Юрий Царик.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес даже заявил, что маневры могут превратиться в "троянского коня", а именно - Российская Федерация может оставить часть вооружений и военных в Беларуси после окончания военных учений.

Несмотря на заверения России в том, что учения не направлены против НАТО или конкретных стран, среди стран Запада растет недоверие, пишет издание.

"Здесь могут быть другие скрытые цели. В 2008 и 2014 годах [российские] военные маневры были подготовкой к атакам на другие страны", - цитирует Rzeczpospolita польского вице-министра Томаша Шатковского.

Исчезающий риф

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большой барьерный риф (Австралия) привлекает все меньше туристов

Все меньше туристов изъявляют желание посетить Большой барьерный риф из-за его "обеления", спровоцированного глобальным потеплением, пишет Guardian.

Туроператоры и инструкторы по дайвингу отмечают, что им становится все труднее показывать туристам "то, что они ожидают увидеть" на рифе.

По их данным, в этом году наблюдается значительное сокращение продаж туров на риф - и это несмотря на благоприятный обменный курс.

Организатор туров Джон Эдмондсон сказал, что "почти невозможно пропустить территорию с мертвыми кораллами" во время посещения рифа с туристами.

"Да, пока еще можно выехать на риф и провести там фантастический день", - говорит Джон Эдмондсон. Но он добавляет, что такие туры являются очень дорогостоящими, а туристы на самом деле разочаровываются, когда видят большое количество мертвых кораллов, пишет издание.

"Сейчас - практически последний шанс [увидеть риф]", - предупреждает он.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС