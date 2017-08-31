Высокая смертность от сердечного приступа во время секса - СМИ

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Сегодня в обзоре западных СМИ:

Как сложилась бы жизнь принцессы Дианы, если бы она выжила в автокатастрофе

Сможет ли Тереза Мэй обеспечить Великобритании " светлое будущее "

Как Хьюстон приходит в себя от ужасного урагана

Как спасти жизнь во время занятий сексом

Хэппи-энд для Леди Ди

Накануне 20-й годовщины трагической гибели принцессы Дианы писательница Дайэн Клехен выпустила книгу "Представляя Диану", пишет Daily Mail.

"Я всегда считала Диану интереснейшей личностью. Она была очень непростым человеком, которого, как считали многие, они знали, и который в конечном итоге оказалась тайной на момент своей смерти", - говорит Клехен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Уильям рассматривает цветы и фото матери возле Кенсингтонского дворца в Лондоне. 31 августа, в годовщину смерти, люди приносят цветы к дворцу, в котором жила принцесса

Автор попыталась представить жизнь Леди Ди, если бы она выжила в смертельной аварии в Париже.

По версии писательницы, Диана выходит из комы, однако на ее лице остается большой шрам. Она винит себя в гибели любовника Доди Аль Файеда, находится в сложных отношениях с членами королевской семьи и пытается восстановить отношения с бывшим любовником - хирургом из Пакистана Хаснатом Ханом.

Кроме того, автор уделяет немало внимания отношениям Дианы с сыновьями и роли Кейт Миддлтон в жизни старшего - Уильяма.

По замыслу Клеген, Леди Ди сначала не приняла невестку и даже "завидовала" ее красоте, но в итоге "приняла герцогиню Кембриджскую под свое крыло". И конечно, Диана встречает новую любовь - богатого американского финансиста, который сделал ей предложение.

"Надеюсь, что если друзья или члены ее семьи прочтут эту книгу, у них останется хорошее впечатление", - цитирует Клеген Daily Mail.

Мэй и Великобритания: как долог их союз?

Несмотря на "катастрофические" результаты на внеочередных выборах и проблемы в переговорах по выходу из ЕС, премьер Великобритании не планирует уходить в отставку и обещает реформы, которые приведут британцев к "светлому будущему", пишет Guardian.

"Я не из тех, кто сдается", - заявила Тереза Мэй во время своего визита в Японию.

Премьер надеется остаться во главе консервативной партии и правительства до следующих выборов, запланированных на 2022 год.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Я здесь надолго, говорит Мэй

"Я здесь надолго. В Соединенном Королевстве нужно провести очень большую работу. Это касается не только соглашения о "брексите", построения глубокого и специального партнерства с ЕС, но также развития Британии на глобальном уровне", - цитирует Мэй издание.

Впрочем, даже среди консерваторов есть немало недовольных политикой лидера. Член парламента Ники Морган еще в июне заявила, что консерваторы "не должны упустить возможность" заменить Мэй. Оппозиционеры же открыто призывают правительство уйти в отставку.

"Тереза Мэй руководит зомби-правительством. Чем быстрее люди получат шанс проголосовать против нее и ее правительства, тем лучше для будущего страны", - заявил член теневого правительства Джон Тикет.

В то же время существует большая группа политиков, которые поддерживают Мэй. Даже те консерваторы, которые потеряли свои места в парламенте на внеочередных выборах надеются, что глава правительства "урегулирует" проблемы в Кабинете министров, в партии и "даже приступит к стабилизации переговоров по брекситу", пишет Guardian.

В Хьюстоне взошло солнце

New York Times пишет о первом дне за последнюю неделю, когда жители Хьюстона увидели солнце. Один из крупнейших городов США потихоньку оправляется от разрушительного урагана, который бушевал несколько дней и нанес огромные убытки, продолжает издание.

"Город возрождается. Сегодня впервые можно увидеть, что люди возвращаются к нормальной жизни", - говорит житель города Ким Визнер.

Некоторые магазины - те, до которых могут добраться работники, уже открылись, но в целом экономическая жизнь Хьюстона еще далека от нормальной - большая часть учреждений еще только оценивает свои убытки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Хьюстоне оценивают убытки урагана

Мэр города Сильвестр Тёрнер перечисляет проблемы: мусор накапливается, бизнес-структуры не работают, городской совет пока не возобновил работу. Несмотря на это, чиновник смотрит в будущее с оптимизмом.

"Чем быстрее мы вернемся к обычной жизни, тем лучше. Нужно сделать это как можно скорее, давайте работать", - цитирует Тёрнера издание.

Одним из наиболее удивительных последствий шторма стало то, что часть города выглядит так, словно урагана никогда и не было.

"В некоторых районах вода едва подошла к подъезду дома, а кто-то, наоборот, лишился жилища", - говорит местная жительница Анна Родригез.

Впрочем, пишет New York Times, по предварительным оценкам, на полное восстановление Хьюстона понадобится несколько месяцев.

Секс или жизнь?

Сердечные приступы во время занятий сексом в 4 раза чаще приводят к летальному исходу, пишет Sun со ссылкой на французское исследование.

Причиной тому является тот факт, что "обнаженные партнеры слишком смущены, чтобы просить о помощи".

По данным исследователей, только 1 из 8 человек выживает после сердечного приступа, который произошел во время интимных нагрузок. В то же время этот показатель составляет 50% в случаях, связанных с другими видами жизнедеятельности.

"Партнеры шокированы, они не знают, как реагировать. Оба партнера обнажены. Возможно, они боятся звать соседей", - говорит один из исследователей, доктор Ардалан Шарифзадеджан.

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По его словам, он и его коллеги изучили 276 случаев сердечных приступов со смертельным исходом и выяснили, что в 17 случаях занятия сексом стало летальным для гетеросексуальных мужчин.

"Возможно, таким образом женщины стремятся получить наследство", - пошутил Шарифзадеджан.

Означает ли это, что людям с с заболеваниями сердца нужно забыть о сексе? Нет, - говорят эксперты, но советуют быть внимательными и готовыми к разному развитию событий.

"Не прекращайте заниматься сексом, но осознайте, что вы - в группе риска, если у вас есть проблемы с сердцем. Звоните в "скорую", не откладывайте помощь партнеру. Мы хотим, чтобы все научились делать массаж сердца и могли сделать его в любой ситуации", - цитирует британского профессора Джереми Пирсона Sun.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС