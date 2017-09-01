Обзор СМИ: как марихуана меняет походку человека?

В обзоре:

Как употребление марихуаны меняет походку

"Тревожная" статистика больничных в Британии

На что жалуется типичный офисный работник

Сколько "недоплачивают" боссу Ryanair

"Наркотическая" походка

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Курение марихуаны меняет походку людей, пишет Independent.

Согласно результатам исследования австралийских ученых, любители этого вида наркотиков "имеют тенденцию меньше двигать плечами и больше локтями при ходьбе". Кроме того, они "чаще вращают коленями".

У некоторых людей, принявших участие в исследовании, изменения были настолько незначительными, что их можно было обнаружить только с помощью специального оборудования.

"Результаты означают, что история употребления марихуаны связана с долговременными изменениями в ациклических элементах походки, однако масштаб изменений клинически не определяется", - говорят авторы исследования.

"Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, становятся ли незначительные изменения походки более явными во время старения и увеличения потребления марихуаны".

В исследовании принимали участие 44 человека, половина из которых регулярно употребляла марихуану, а другая была представлена некурящими, пишет Independent.

Психические больничные

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Один из трех больничных листов в Великобритании приходится на психические проблемы, пишет Daily Telegraph.

По данным исследования более 5 миллионов британцев идут на больничный ежегодно, и в 31% случаев - из-за проблем психического характера.

Королевский колледж психиатров назвал результаты "тревожными", ведь по сравнению с прошлым годом количество заболеваний, вызванных стрессом, возросло на 14%.

"Эти цифры объясняют, почему Национальная система здравоохранения (NHS) ставит психическое здоровье на первое место", - говорит председатель НСЗ Саймон Стивенс.

"Когда дело касается психического здоровья, преимущества для пациентов совпадают с преимуществами налогоплательщиков, так как психические проблемы, которые не лечатся, влияют на работу, безработицу и прибыль", - добавляет он.

По словам Стивенса, расходы на лечение психических заболеваний выросли более чем 1,4 миллиарда фунтов за последние три года, а количество людей, нуждающихся в лечении - на 120 тысяч.

Комментируя результаты исследования, британское правительство пообещало сделать "новые шаги" для решения проблемы, пишет Daily Telegraph.

Сколько можно ворчать на работе?

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Среднестатистический британский служащий тратит почти две недели в год на ворчание, пишет Daily Mail.

Главными причинами недовольства являются проблемы с ИТ, кондиционеры и принтеры. Кроме того, говорят исследователи, типичный офисный сотрудник обязательно найдет время пожаловаться на "ненужные имейлы ко всему персоналу" и некомфортные стулья.

За двадцать минут урчание работник еще успевает обвинить коллег в краже своей кружки. Но самым раздражителем является телефонный звонок, который раздается именно в тот момент, когда человек собирается покинуть офис.

Почти две трети работников рассказывать о своих проблемах коллегам, при этом каждый из 20 начинает стонать как "только приходит на работу", а 15% признали, что "ноют весь день".

Четверть опрошенных заявила, что на их рабочий день влияет босс, а 27% сказали, что то, как они просыпаются, может "разрушить день", пишет Daily Mail.

"Недооцененный" топ-менеджер

Копірайт зображення PA Image caption Майкл О'Лири жалуется, что должен получать гораздо более высокую плату

Глава бюджетного авиаперевозчика Ryanair заявил, что несмотря на свою зарплату в три миллиона фунтов в год ему "серьезно недоплачивают", пишет Daily Mirror.

Майкл О'Лири назвал планы правительства снизить выплаты исполнительным директорам компаний "бессмысленной бюрократической чепухой" и посоветовал премьер-министру "взяться" за доходы игроков английской Премьер-лиги.

"Если Уэйн Руни получает 300 тысяч фунтов в неделю, а Алексис Санчес 400 тысяч, то мне серьезно недоплачивают. Я не забиваю так много голов, как они, но я даю работу гораздо большему количеству людей и делаю гораздо больший вклад в экономики Соединенного Королевства" , - заявил топ-менеджер.

Кроме того, глава лоукостера посоветовал акционерам, недовольным его денежным вознаграждением, "продавать свои акции и уходить", пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС