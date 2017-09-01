Культобзор: ребенок-композитор и храп как симфония

Копірайт зображення Getty Images Image caption Альма Дойчер на концерте в Вене, Австрия

В культобзоре:

• Девочка, которая написала две оперы

• Актриса Джоан Коллинз и храп

• Новая интерпретация "Повелителя мух"

• Политический прогноз Майкла Мура

Не "второй Моцарт"

В творческом багаже британского композитора Альмы Дойчер - короткие пьесы, сонаты, а также две оперы. Казалось бы, ничего удивительного, если не учитывать, что ей... 12 лет.

Daily Telegraph рассказывает историю девочки-вундеркинда: она умела играть по нотам еще до того, как научилась читать; первое музыкальное произведение написала в четыре года, а первую оперу - в семь. У нее насыщенный концертный график - в следующие несколько месяцев будут гастроли в Китае, США, Австрии, Франции и Швейцарии.

Свой дар Альма, похоже, унаследовала от бабушки-пианистки и дедушки-органиста.

Внешне она мало чем отличается от сверстников (разве что всегда носит платья), но в ее голове, говорит, "всегда были мелодии". Правда, она не знает, откуда они берутся. "Для меня это тайна", - признается девочка.

Ее родители тоже не могут объяснить, как происходит этот творческий процесс. Отец Альмы, математик по образованию, замечает, что у дочки очень богатое воображение - "все это в ней кипит, как лава вулкана".

Конечно же, Альму все сравнивают с Моцартом - и ее родители не в восторге от подобных сравнений, а также от внимания СМИ к их семье. Сама же девочка тоже воспринимает себя как самостоятельную творческую единицу: "Моцарт был только один, а я бы хотела быть Альмой, а не вторым Моцартом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Перси Гибсон и Джоан Коллинз

Храп как симфония

Трудно поверить, но легендарная британская актриса Джоан Коллинз, которую в ее солидные 84 года многие до сих пор считают олицетворением женского совершенства и шикарного стиля, - храпит. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на ее совместное интервью с пятым мужем Перси Гибсоном.

Эта семейная тайна всплыла во время шутливой беседы, которая стала частью телевизионной программы о звездных браках.

Пару спросили, что их друг в друге больше всего раздражает. И г-жа Коллинз имела неосторожность пожаловаться, что очень не любит, как г-н Гибсон, более чем на 30 лет моложе ее, "храпит, фыркает и ржет", когда спит.

Иногда, призналась актриса, прославившаяся на весь мир за роль в телесериале "Династия", она выгоняет мужа посреди ночи и плотно закрывает дверь спальни.

На это признание Гибсон ответил, что его жена тоже не спит беззвучно. "Чайковский мог бы написать симфонию из твоего храпа. Звуки идут от контральто до сопрано, фантастический диапазон", - сказал он.

А еще супруги рассказали, что у них есть общая привычка - они обращаются к людям словами "дорогой" или "дорогая".

Когда же у актрисы поинтересовались, какое семейное прозвище у ее мужа, она ответила, что иногда называет его "большим псом", а еще "безупречным Перси", ведь у него, по ее мнению, нет недостатков.

В том же интервью г-жа Коллинз сказала, что не знает рецептов счастливого брака. "Мы выбрали друг друга, у нас было так много общих интересов. Я думаю, что стоит просто выбрать правильного человека", - пояснила она.

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Повелитель мух в девичьей компании

Планы в очередной раз экранизировать признанный классикой роман Уильяма Голдинга "Повелитель мух" раскритиковали пользователи соцсетей, информирует Guardian.

А все потому, что авторы идеи Скотт МакГихи и Дэвид Зигель, которые уже подписали контракт с Warner Brothers, хотят изменить в будущей ленте одну, но очень существенную сценарную деталь - на необитаемом острове окажутся не парни, а девушки.

По мнению МакГихи, зрители тогда посмотрят на историю "в новом ракурсе", потому что версия с героями противоположного пола "порывает с традицией, с тем, как мы воспринимаем парней и агрессию".

А Зигель пообещал снять "очень близкий к оригиналу, но осовремененный" фильм.

Съемки еще не начались, однако уже есть те, кто отказывается воспринимать антиутопию Голдинга в новой интерпретации.

Писательница Роксана Эй, например, написала в Twitter, что то, что случилось в книге с парнями, никогда не произошло бы с девушками.

А другие корреспонденты прокомментировали, что фильмы с похожим сюжетом с участием девушек уже снимали.

Да и сам Голдинг когда-то рассказывал, что выбрал героями парней, потому что они более правдиво отображают общество. А еще он сказал, что между мужчинами и женщинами нельзя ставить знак равенства, ведь слабый пол по многим характеристикам совершеннее.

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Предупреждение от Мура

Политизированный американский документалист Майкл Мур на днях выступил с неутешительным для многих предупреждением: Дональда Трампа могут переизбрать на второй срок, несмотря на бешеную критику и массовое неприятие его фигуры и политики, сообщает Independent.

"Я говорю, что его переназначат, потому что больше людей проголосуют против него в 2020 году. Но он выигрывает в штатах, где больше избирателей", - спрогнозировал режиссер, имея в виду своеобразную систему распределения голосов во время президентских выборов в Америке.

Но Мур, непримиримый критик действующего президента (в частности из-за его решения вывести США из Парижского климатического соглашения), верит, что переизбранию Трампа можно помешать. Надо убедить определенное количество избирателей, которые на прошлых гонках голосовали за других двух кандидатов - в том числе из-за неприятия Хиллари Клинтон.

Режиссер считает, что его спектакль "Условия моей капитуляции", который критикует Трампа и сейчас идет на Бродвее, является одним из способов объяснить людям, как важно сплотиться вокруг одного претендента на должность в Белом доме.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС