Еженедельники: осенью политикам будет не до реформ?

Копірайт зображення Reuters Image caption Эксперты прогнозируют, что депутатов осенью захватит избирательная кампания, которая медленно, но приближается

В обзоре украинских еженедельников доминируют политические прогнозы на нынешнюю осень:

Чем будут заниматься украинские политики в новом политическом сезоне?

Чем грозит Украине третий Майдан?

Что не так с образованием в Украине?

"Жаркая" подготовка к выборам

"Не раскачивайте лодку"

"Фокус" считает, что следующий украинский политический сезон будет "жарким".

По мнению издания, развитие событий до лета 2018 года будет определять подготовка к следующей президентской кампании. По мнению издания, досрочные выборы в парламент маловероятны.

"Как бы трудно не было президенту с этим парламентом, Рада следующего созыва будет для него хуже по всем прогнозам", - пишет издание со ссылкой на социологические исследования, которые отдают "Блоку Петра Порошенко" только второе место.

Поэтому, продолжает журнал, администрация президента займется позиционированием и положительными посланиями, а акцент будет делать на внешней политике, поскольку "особыми социально-экономическими успехами власть похвастаться не может". Кроме того, активизируют борьбу с "нелояльной к власти публикой".

"Украинская версию лозунга "не раскачивайте лодку", который не первый год продвигают пропрезидентские спикеры, будет слышна отовсюду и постоянно. На полную будут работать и уже апробированные гибридные методы борьбы с гражданским обществом - от уголовных дел до чернушных кампаний в соцсетях", - считает издание.

Копірайт зображення AFP Image caption "Фокус" пишет, что команда президента подыскивать ему "удобного" соперника на следующих выборах

Кроме этого, команда президента будет искать "удобного" соперника для второго тура. Не исключено, пишет издание, что в украинском политикуме появится новое лицо, однако пока запрос на "качество нового лидера" остается актуальным.

Еще один вариант - "самосохранение власти" путем передачи части полномочий президента парламенту является "скорее теоретическим", ведь собрать в действующей Раде необходимое количество голосов для проведения конституционной реформы очень сложно.

Обсуждается также вариант объединения БПП и "Народного фронта", но, по мнению издания, оценить вероятность такого сценария достаточно трудно.

"Взаимоотношения в треугольнике Порошенко-Гройсман-Яценюк - как у атомов в молекуле, которые одновременно и притягивают, и отталкивают друг друга", - отмечает журнал, добавляя, что потенциальные участники объединения "не доверяют друг другу".

Что же касается оппозиции, то, по мнению "Фокуса", не стоит ожидать создания общего фронта. Оппозиционные партии, которые могут организовать "более или менее" массовые акции, будут продолжать этим заниматься, а вот формировать повестку дня, "несмотря на общее падение доверия к власти", у оппозиционеров пока "не выходит".

"Политические спектакли"

"Український тиждень" ждет "политических спектаклей" в новом политическом сезоне.

Издание напоминает, что депутаты оставили на осень принятие четырех сверхважных реформ - пенсионной, медицинской, судебной и образовательной, а также ряда законов.

Однако проголосуют ли они за них - большой вопрос, ведь из опасений потерять рейтинг "за одну из реформ депутаты, похоже, не имеют особого желания голосовать".

Image caption Медицинская реформа - одна из наиболее ожидаемых в обществе

"Настоящая причина - нежелание брать на себя ответственность за непопулярные, а то и болезненные решения, которые впоследствии могут вылиться в нелюбовь электората", - пишет издание.

Кроме того, продолжает журнал, депутаты и весь политикум во главе с президентом начнут готовиться к "празднику демократии" - выборам 2019 года.

"Работа на рейтинг станет основным лейтмотивом игры большинства актеров политического цирка", - прогнозирует издание.

При этом депутаты хотят остаться "белыми и пушистыми", а президент - "протиснуться во второй тур с каким-то слабаком". Поэтому, предупреждает журнал, вместе с популизмом и манипуляциями отечественные политики будут использовать "полноценный шантаж".

"Президент, генпрокурор, НАБУ и другие борцы с коррупцией (с одной стороны) и парламентарии (с другой) будут шантажировать друг друга пока хватит сил", - пишет издание, добавляя, что выборы станут "основой бытия со всеми вытекающими последствиями", поэтому украинцам не стоит особо надеяться на результативность чиновников.

"Неловкие трюки отечественного политикума, который все больше напоминает акробата, идущего по канату над пропастью и постоянно пытающегося сесть на шпагат между "хочется" и "надо", вполне могут закончиться феерическим падением. Единственный предохранитель - война на востоке страны, которая до сих пор продолжается. Но и он в какой-то момент может не сработать. Потому что война войной, а спектакли - по расписанию", - пишет "Український тиждень".

Главные риски страны

Массовый отъезд за границу рабочей силы и возможность третьего Майдана являются главными рисками Украины, считает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

В интервью еженедельнику "Новое время страны" социолог, которая уже 16 лет пытается добиться запуска новой переписи населения, заявила, что экономический ущерб от выезда за границу большого количества людей может стать гораздо большим, чем от утечки мозгов.

"Например, строит западный инвестор в Украине завод, в том числе под личные гарантии президента, а работников найти не может. Во-первых, потому что зарплата предлагается ниже, чем в той же Польше, а во-вторых, потому что кадров уже нет, уехали", - говорит Либанова. По ее мнению, рецепт решения проблемы "банален до невозможности" - повышать уровень жизни украинцев.

Копірайт зображення Reuters Image caption Элла Либанова говорит, что от массовой миграции Украину спасет только повышение уровня жизни

Кроме того, социолог предупреждает об опасности "разделения" украинцев.

"Сейчас важно, чтобы разделение украинской нации по политическим симпатиям не превратилось в раскол. Во-первых, очень много оружия на руках, и очень многие люди имеют опыт решения своих проблем именно с помощью оружия. Поэтому если сейчас случится новый Майдан, он будет с самого начала жестким и кровавым", - говорит Элла Либанова.

Она также призывает систематически "сбрасывать социальное напряжение" с помощью структур гражданского общества.

"Если есть организованное гражданское общество, все ограничивается мирными пикетами, и до битья витрин, как правило, дело не доходит. Раскол общества почти всегда заканчивается расколом государства", - цитирует социолога "Новое время страны".

Неконкурентноспособное образование

"Отечественная система школьного образования не способна помочь выпускникам в выборе будущей профессии. Потому что школа, как и в прошлом веке, заточена на форматирование личности и качеств, которые уже давно не отвечают ни современному образу жизни, ни требованиям современной экономики", - пишет "Корреспондент".

По мнению социального психолога Олега Покальчука, даже вопрос профориентации является пережитком "классно-урочной" системы, которая изжила себя.

"Количество информации растет, а министерская система образования превращается из источника знаний в черную дыру, в которой исчезают энтузиазм, мотивация и ориентиры", - говорит психолог.

Копірайт зображення Reuters Image caption Есть ли перспективы у украинской системы образования?

Историк Игорь Танчин соглашается, что образование в Украине сейчас априори неконкурентноспособно.

"Мир изменился, глобализация экономики требует совершенно других качеств: не дисциплины, а креативности, не стандартности, а толерантности в глобализированной экономике, не трудовой дисциплины, а гибкий рабочий график. Сейчас уже невозможно готовить кадры для конвейера", - говорит Танчин.

По мнению экспертов, молодые люди сегодня стоят перед гораздо более сложным выбором, чем их родители, и именно поэтому нужно как можно скорее реформировать систему образования.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС