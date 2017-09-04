Обзор СМИ: только Китай может остановить КНДР?

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В обзоре иностранной прессы:

• Будет ли война с Северной Кореей?

• Как Великобритания реагирует на политику КНДР

• Термоядерная бомба как прорыв технологий

• Обувь британских военных.

Мир и КНДР

Война с КНДР кажется все более реалистичной, пишет британское издание Independent.

В Северной Корее стремительно развивается ядерная программа, а Белый дом возглавляет "самый непредсказуемый" президент США.

Издание считает, что КНДР - для всего мира проблема, которую почти невозможно решить.

"Переговоры с диктатором, который имеет ядерное оружие и угрожает планам напасть на Запад, практически невозможны. С другой стороны, ни одна военная инициатива на самом деле не способна принести мир без того, чтобы все перед этим не разрушить", - рассуждает издание.

Копірайт зображення NORTH KOREA TV Image caption Телевидение КНДР показало кадры, на которых лидер страны подписывает приказ о ядерных испытаниях

По мнению Independent, Китай, который КНДР время от времени называет своим единственным союзником, имеет больше шансов убедить Ким Чен Ына изменить политику.

Но похоже на то, что изоляция заставила северокорейского лидера не доверять даже своему единственному союзнику, пишет издание, и это на самом деле является поводом для беспокойства.

Великобритания против КНДР

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон предостерег Дональда Трампа от решения ситуации с КНДР военными методами, пишет издание Telegraph.

По мнению г-на Джонсона, в ответ на любую агрессию со стороны западных стран Пхеньян может полностью уничтожить Южную Корею, пишет издание.

По словам главы МИД Великобритании, "сейчас рассматриваются все возможные варианты, но мы не видим ни одного простого военного решения", передает издание.

Джонсон заявил, что сообщение Пхеньяна о том, что КНДР имеет новую водородную бомбу, которую можно поместить в крылатую ракету, является "новым уровнем угрозы", пишет издание.

"Расстояние между Северной Кореей и Сеулом очень мало. Они могут уничтожить большую часть южнокорейского населения даже с помощью обычного оружия", - цитирует издание Бориса Джонсона.

Он также призвал Китай увеличить давление на КНДР. "На Китай приходится 90 процентов внешней торговли Северной Кореи, а их запасов нефти хватит только на шесть месяцев. Этим можно продолжать оказывать давление на режим", - заявил Джонсон.

Невиданный прорыв

Издание Washington Post считает, что разработка Северной Кореей термоядерной бомбы - невиданный прорыв технологий для этой страны, ведь взрыв во время последнего теста был почти в пять раз мощнее предыдущего.

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По словам издания, если это действительно была термоядерная бомба, это будет означать, что КНДР создала это оружие гораздо раньше, чем предполагалось, а также то, что "33-летний автократ держит в своих руках самое разрушительное оружие на планете".

Издание пишет, что испытания заставили замолчать скептиков, которые смеялись над техническими возможностями КНДР.

"Северная Корея теперь способна уничтожить значительную часть любого большого города. Даже если сейчас они испытали не водородную бомбу, как утверждают, очень скоро она у них будет", - говорит Сью Ми Терри, экс-аналитик ЦРУ.

Из-за сложной конструкции термоядерной бомбы многие эксперты считали, что на ее изготовление КНДР потребуются месяцы или даже годы. Но сейчас американские физики почти не сомневаются, что это удалось сделать гораздо быстрее.

Кроссовки или армейские ботинки

Британские ученые утверждают, что солдатам вредно маршировать в военных ботинках, пишет издание Daily Mail.

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Недавнее исследование показало, что марши в неподходящей обуви приводят к травмам опорно-двигательного аппарата. Это стало главной причиной увольнения солдат из британской армии в 2012 году, пишет издание.

По словам экспертов, военные должны выполнять строевые упражнения в удобной обуви, например, в кроссовках.

Министерство обороны проводит собственное исследование относительно причин травм опорно-двигательного аппарата, которые стали главным поводом увольнения из армии по медицинским показаниям в последние пять лет, пишет издание.

Недавно установили, что половина новобранцев получат травмы опорно-двигательного аппарата еще во время подготовительной программы, продолжающейся 26 недель, сообщает издание. А новые исследования утверждают, что причина - в стандартных военных ботинках.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС