Спортобзор: неудача Шараповой и "злодей" Гамильтон

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В спортобзоре за неделю читайте:

• Как ренессанс латвийского тенниса помешал Марии Шараповой;

• Почему английские болельщики освистывают футболистов своей сборной;

• Чем запомнился Джошуа поединок с Владимиром Кличко;

• Как Льюис Гамильтон испортил праздник итальянским болельщикам.

Шарапова проиграла

Первый после дисквалификации поход Марии Шараповой за титулом US Open закончился неудачей. Россиянку из турнира выбила представительница Латвии Анастасия Севастова, рассказывает Daily Telegraph.

Как отмечает газета, это не первая неприятность, которая постигла Шарапову на соревновании. До этого ей пришлось отбиваться от нападок Каролин Возняцки, которую возмутило "привилегированное положение" титулованной теннисистки на турнире. По мнению Возняцки, в связи с недавней дисквалификацией Шараповой организаторам не стоило проводить ее матчи на главной арене соревнований - стадионе Артура Эша.

"Единственное, что имеет значение - это то, что я в четвертом круге. А где она [Возняцки] - я не знаю", - так Шарапова ответила на обвинения теннисистки, которая вылетела из турнира еще во втором туре, добавляет газета.

Но в четвертом раунде россиянка мало что смогла противопоставить Севастовой, которая, по мнению газеты, подтвердила статус Латвии как новой мощной силы в женском теннисе.

"Ирония заключается в том, что мельдоний - запрещенный препарат, который и ударил по карьере Шараповой, производили именно в Латвии, родной стране Севастовой", - отмечает издание.

Ренессанс латвийского тенниса продолжается. В этом году 20-летняя представительница этой страны Елена Остапенко уже победила на Открытом чемпионате Франции, напоминает Daily Telegraph.

Хватит свистеть

Прекратить освистывать футболистов сборной Англии - с таким призывом к болельщикам обратился главный тренер команды Гаррэт Саутгейт, пишет Independent.

Наставник сборной надеется, что фанаты услышат этот призыв и уже на следующем матче против Словакии обеспечат игрокам надлежащую поддержку. Тем более, что победа существенно приблизит англичан к финальной стадии Чемпионата мира-2018.

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Как отмечает газета, Саутгейт высказывался осторожно, чтобы не обидеть поклонников. Но он твердо отверг упреки, что игроки сборной, мол, не слишком стараются и не гордятся тем, что представляют свою страну на международной арене.

"Заявления, что футболисты якобы не гордятся тем, что играют за сборную - просто возмутительны. Они этим невероятно гордятся. Да, иногда они играют не так хорошо, как хотелось бы, но нет ни одного игрока, который бы не отдавал команде все 100%", - цитирует издание Саутгейта.

Тренер поднял эту тему после того, как английские болельщики освистали своих футболистов после матча со сборной Мальты на прошлой неделе. Он отметил, что иногда действительно может показаться, что игроки не слишком озабочены игрой, но в действительности причина противоположная: они, мол, слишком переживают. А потому может страдать качество игры.

Также он добавил, что есть игроки, которые всячески пытаются избежать вызовов в сборную. Правда, имен он не назвал. "Поэтому некоторые люди играют 50, 60 или 70 матчей в составе сборной. А другие, даже более хорошие игроки, не играют", - цитирует Independent Саутгейта.

Как Джошуа вспоминает Кличко

Если бы Джошуа имел возможность выбрать, с кем из легендарных боксеров провести поединок, он бы снова посоревновался с Владимиром Кличко. Об этом сам британец заявил в интервью Daily Mail.

Бой с украинцем перед 90 тысячами зрителей на стадионе "Уэмбли" он назвал "потрясающим" и заявил, что именно такой бокс он и любит. "Именно поэтому я бы и хотел снова драться с Кличко и поэтому я был готов к матчу-реваншу - потому что мне нравятся такие поединки", - заявил Джошуа газете.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джошуа: я бы хотел снова драться с Кличко

Что же принесло ему победу и как ему удалось возглавить "золотую эру" британского бокса?

Ответ в Джошуа очевиден - безжалостные изнурительные тренировки и строгие требования тренера, который в течение недели может пообещать уставшему спортсмену легкий день в пятницу, а затем неожиданно заставить его работать еще жестче.

"Но это нужно, чтобы дойти до такого уровня... Победу от поражения отделяет очень тонкая грань, поэтому всегда надо делать больше", - рассказывает боксер.

Но дело не только в спортивной подготовке.

"Когда соревнуются талантливые мужчины, настоящие бойцы, которых подготовили хорошие тренеры, все сводится к характеру - у кого больше злости, кто готов делать больше, - цитирует Daily Mail Джошуа. - Иногда драться можно только сердцем".

Гамильтон испортил праздник итальянцам

Настоящим "злодеем" назвали британского гонщика Льюиса Гамильтона - и все из-за победы в Гран-при Италии, ведь традиционно в этой гонке итальянские зрители ожидают триумфа своей команды "Феррари".

Но на этот раз праздновали представители "Мерседес". Вслед за Гамильтоном финишировал его партнер по команде Валтерри Боттас, пишет Guardian.

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К тому же, Гамильтон впервые в сезоне возглавил общий зачет гонки, опередив Себастьяна Феттеля из той же "Феррари".

"Зрители пришли увидеть победу любимой "скудерии", но когда она не состоялась, они собрались под пьедесталом и освистали Гамильтона, хотя и дружелюбно. Трехкратный чемпион мира это оценил", - описывает реакцию фанатов газета.

Сам британец заявил, что не обращает внимание на ярлык "злодея", поскольку уважает "страсть" итальянских болельщиков. Но самую большую радость ему принес выход на первое место в турнирной таблице.

"Получить две победы подряд - замечательно. Себастьян [Феттель] очень долго был на первом месте, поэтому опередить его после всех взлетов и падений - прекрасное чувство", - цитирует Гамильтона Guardian.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC