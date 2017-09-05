Россия автоматизирует распространение дезинформации - обзор СМИ
В обзоре британской прессы 5 сентября:
- Война - не выход в противостоянии США и Северной Кореи
- Россия автоматизирует распространение дезинформации
- Заплатят ли французские папарацци за фото обнаженной герцогини
- Все ли обрадуются малышу Кембриджей
Автоматизированная деза
Латвия обеспокоена тем, что Запад так и не смог решить проблему вмешательства россиян во внутренние дела стран через интернет и распространения ими ложных новостей, пишет Guardian.
Министр иностранных дел страны рассказал, что Россия успешно автоматизирует распространение дезинформации в соцсетях, а чтобы бороться с этим, нужны совместные действия США и их европейских союзников.
Ринкевичс отметил, что есть достаточно оснований считать, что Россия автоматизировала распространение дезинформации в социальных сетях.
Новые исследования, проведенные НАТО, показывают резкий рост количества русскоязычных твитов, распространенных в соцсети в Латвии - почти в пять раз.
К тому же поступают они не от отдельных лиц, а ботов. В Эстонии зафиксировали девятикратный рост подобных сообщений. По мнению Ринкевичса, такая тактика является "очень систематизированным и новым способом распространения пропаганды среди молодежи".
Guardian отмечает, что своими мыслями Ринкевичс поделился с коллегами из британского МИДа и стран северной Европы незадолго до начала масштабных российских военных учений "Запад-2017" в Беларуси.
Страны, граничащие с Россией и Беларусью, неоднократно выражали обеспокоенность из-за количества военных и техники, перебрасываемых в последнее время из России к восточным рубежам НАТО.
Войны с Пхеньяном не будет
Independent размышляет над тем, какой должна быть реакция США на ядерную программу Северной Кореи.
"У Ким Чен Ына весьма четкие ядерные планы. Планы Трампа - гораздо менее очевидны", - отмечает издание.
Independent пишет, что глава Белого дома уже сделал немало жестких заявлений: "Он пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" и раскритиковал Южную Корею за бездействие. Также, избежав прямого упоминания о Китае, он пригрозил ввести санкции против стран, торгующих с Северной Кореей".
Однако, продолжает Independent, заявления Трампа могут так и остаться заявлениями, потому что влиятельные члены его администрации, очевидно, придерживаются противоположного мнения. В частности, и министр обороны США Джеймс Мэттис, и государственный секретарь Рекс Тиллерсон продолжают настаивать на решении проблемы дипломатическим путем.
"Мы собираемся продолжать кампанию мирного давления", - цитирует издание Тиллерсона. По мнению госсекретаря США, Вашингтон должен сотрудничать с Китаем, чтобы посадить Пхеньян за стол переговоров.
Independent отбрасывает военный путь решения северокорейского вопроса.
По мнению издания, удар по Пхеньяну приведет к многотысячным жертвам в соседних странах, Южной Кореи и Японии, которые являются союзниками США, а введение экономических санкций против Китая нанесет ощутимый удар по экономике США, ведь речь идет о торговом обороте в 578 миллиардов долларов.
Следовательно рациональной кажется позиция недавно уволенного спецсоветника Дональда Трампа Стива Бэннона, который исключил военное решение ядерной проблемы Пхеньяна. "Забудьте об этом", - заявил он и в одном из последних интервью на посту советника президента США. - "Пока кто-то не убедит меня в возможности избежать гибели 10 миллионов жителей Сеула в первые 30 минут после удара с применением обычного оружия, я не знаю, о чем здесь можно говорить. Не существует военного решения проблемы".
Час расплаты настал
Французский суд должен вынести решение по иску герцога и герцогини Кембриджских против французского журнала Closer, опубликовавшего скандальные фотографии полуобнаженной жены принца Уильяма на отдыхе в 2012 году, сообщает Daily Telegraph.
Газета добавляет, что супруги оценили ущерб от вмешательства в их частную жизнь в 1,5 миллиона евро, что является чрезвычайно высокой суммой для подобных исков во Франции. Адвокат супругов объяснил, что столь большая сумма вызвана "мучительными воспоминаниями о том, по какой причине 20 лет назад умерла мать герцога Диана".
Daily Telegraph отмечает, что приговор может быть вынесен 5 сентября, в день 20-й годовщины захоронения принцессы Дианы, погибшей в Париже в последний день лета в 1997 году, пытаясь уйти от преследования папарацци.
Все ли обрадуются малышу Кембриджей
О том, как отразится рождение третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских на британской королевской семье, рассказывает газета Daily Mail. Малыш, который появится в семье старшего сына принцессы Дианы Уильяма и его жены Кейт весной 2018 года, снова внесет изменения в порядок наследования британского престола.
Ребенок, независимо от того, будет это девочка или мальчик, станет пятым в очереди на британский престол и сместит своего дядю Гарри с третьего на шестое место, пишет Daily Mail.
Как известно, после королевы Елизаветы Второй наследование британского престола осуществляется следующим порядком: ее старший сын Чарльз, его сын Уильям, старший сын Кембриджей - принц Джордж. Это означает, что современные британцы при жизни не увидят во главе королевской семьи женщины. Конечно, если не произойдут какие-то экстраординарные события, которые в очередной раз приведут к изменениям в порядке наследования британского престола.
Интересующиеся историей британских монархов, помнят, что нынешняя королева оказалась на троне благодаря большой любви ее дяди, короля Эдварда Восьмого, который отказался от престола в пользу своего младшего брата, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.
А пока принц Гарри искренне радуется новости о появлении третьего ребенка Кембриджей, ведь "понижение" в списке возможных престолонаследников увеличивает его шансы на получение разрешения королевы жениться на американской актрисе Меган Маркл.
Появление третьего ребенка Уильяма и Кейт отразится также на жизни среднего и младшего сыновей королевы и их детей. Перспектива вступления на престол становится для них еще более призрачной. Кроме того, им придется подумать о содержании своих семей, и вообще о том, чем все они будут заниматься дальше.
Daily Mail пишет, что принц Чарльз неоднократно говорил о том, что когда взойдет на престол, снизит расходы на содержание королевской семьи, ограничив их содержанием себя, своих сыновей и их семей.
Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС