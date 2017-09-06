Питьевая вода на планете загрязнена пластиком - обзор СМИ

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В обзоре иностранной прессы 6 сентября:

Как Британия хочет ограничить мигрантов из ЕС

Шотландия хочет раскошелиться для шотландцев

Эволюция искореняет смертельные болезни

Каковы истинные масштабы загрязнения пластиком

Великобритания против низкооплачиваемых мигрантов

Новая миграционная система Британии, которая будет действовать после "брексита", будет иметь целью сокращение количества низкооплачиваемых мигрантов из ЕС, пишет издание Independent.

Вероятно, правительство также запретит европейским гражданам, работающим в Великобритании, привозить в страну свою семью, пишет Independent со ссылкой на правительственный документ, находящийся в его распоряжении.

Также ожидается, что правительство получит право отказывать гражданам ЕС во въезде в страну для работы, и сможет требовать от новоприбывших работников определенного уровня минимального дохода для того, чтобы получить право оставаться в стране, пишет издание.

Определенные изменения введут и для работодателей. В частности, правительство может обязать компании нанимать британцев на определенные должности.

Издание отмечает, что документ не является окончательным вариантом реформы и еще будет обсуждаться, но в целом дает почувствовать, как будет выглядеть миграционная система Великобритании после "брексита".

Взять и поделить?

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен сделала ряд заявлений относительно планов правительства изменить систему социальных выплат, пишет издание Daily Mail.

В частности, Стерджен заявила, что рассматривает возможность введения гарантированного "гражданского дохода", когда каждый гражданин Шотландии будет получать определенную сумму из бюджета страны, пишет издание.

Деньги на это инициативы планируют получить благодаря увеличению налогообложения среднего класса, отмечает издание.

Также Стерджен хочет отказаться от лимита на повышение заработной платы в общественном секторе.

Во время представления законодательных инициатив своей партии на следующий год она заявила, что идея гарантированного дохода для всех граждан "заслуживает большего внимания".

Среди других планов Стерджен - отказ от использования автомобилей на бензине и дизеле в Шотландии до 2032 года, то есть на восемь лет раньше, чем это запланировано сделать в Англии, пишет издание.

Критики Стерджен в свою очередь заявили, что дополнительные расходы, запланированные правительством, могут значительно повредить шотландской экономике, отмечает издание.

Естественный отбор против Альцгеймера

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Естественный отбор постепенно сокращает такие болезни как Альцгеймер, высокий холестерин и астма, утверждает Telegraph.

Исследование, в рамках которого были исследованы гены 150 тыс. британцев и 60 тыс. американцев, указывает на то, что количество вариаций генов, которые ассоциируются с этими болезнями, значительно сократилось за последние два поколения.

По мнению ученых, у мужчин, страдающих Альцгеймером, обычно бывает меньше детей, что уменьшает генетический пул болезни. Теоретически это означает, что подобные болезни могут исчезнуть эволюционным путем в течение нескольких тысяч лет, пишет издание.

"Мы видим генетические доказательства того, что естественный отбор происходит среди современной человеческой популяции", - говорит генетик Джозеф Пикрел из Колумбийского университета, который принимал участие в исследовании.

По словам ученых, даже незначительные изменения в популяции приводят к радикальным изменениям в генах.

"Например, если мужчины с вариацией гена ApoE4, который ассоциируется с Альцгеймером, имеют лишь на 0.1% меньше детей, чем мужчины без нее, этого достаточно, чтобы эта вариация быстро исчезла в результате естественного отбора", - говорит Хакаменеш Мостафави, руководивший исследованием.

Вода из пластика, вода с пластиком?

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Миллиарды людей по всей планете потребляют воду, загрязненную пластиком, пишет британское издание Guardian, ссылаясь на недавнее исследование.

Тесты, которые проводились в более чем десяти странах из разных регионов мира, показали, что 83% отобранных образцов питьевой воды содержали волокна пластика, пишет издание.

Наибольший процент загрязненной воды обнаружили в США, где 94% образцов содержали волокна пластика, пишет Guardian.

Также чрезвычайно высокий уровень загрязнения исследователи зафиксировали в Ливане и Индии.

Несмотря на то, что европейские страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, показали низкий процент загрязнения, ученые обнаружили, что пластик присутствует в 72% европейских образцов, пишет издание.

По словам издания, исследование показывает, что загрязнение воды пластиком не ограничивается мировым океаном и имеет непосредственное влияние на повседневную жизнь человека.

Издание рассуждает о влиянии, которое могут иметь микрочастицы пластика на здоровье человека, и отмечает, что человечество "только начинает понимать масштаб глобального загрязнения микропластиком".

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС