Обзор СМИ: британцы не уверены, справится ли Мэй с "брекситом"

Копірайт зображення PA Image caption Все больше британцев теряют веру в то, что Тереза Мэй может провести успешные переговоры с Евросоюзом по "брекситу", пишет Daily Mirror

В обзоре:

• Как мигранты раскалывают правительство

• Справится ли Тереза ​​Мэй с "брекситом"

• Для чего Россия покупала страницы в Facebook

• Как порно влияет на детей

Тяжелый "брексит"

В британском правительстве назревает глубокий раскол из-за "брексита", пишет Independent.

Ключевые министры в кабинете Терезы Мэй - министр внутренних дел Амбер Рад и первый государственный секретарь Дамиан Грин - заявили, что имеют предостережения относительно планов г-жи Мэй существенно ограничить приток мигрантов в страну.

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Предложения о приостановлении миграции после "брексита", как, например, ограничение пребывания в Британии работников низкой квалификации двумя годами, показались слишком радикальными г-ну Раду.

А г-н Грин сообщил, что члены правительства могут изменить планы по миграции, поскольку они могут нанести тяжелый удар по рынку труда, рассказывает Independent.

Издание добавляет, что раскол в правительстве сформировался на фоне сообщений об отказе ведущих британских компаний подписать письмо в поддержку миграционных новаций, предложенных Терезой Мэй.

Британцы сомневаются

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Все больше британцев теряют веру в то, что Тереза ​​Мэй может провести успешные переговоры с Евросоюзом по "брекситу", рассказывает Daily Mirror.

Газета провела собственный опрос, который показал, что почти 61% избирателей уже менее уверены в успешном завершении переговоров, чем шесть месяцев назад, и только 7% стали доверять Терезе Мэй еще больше.

Daily Mirror отмечает, что 69,8% сейчас считают, что во время проведения референдума о выходе Британии из Евросоюза они не имели полной информации о том, как "брексит" может сказаться на их жизни.

Опрос газеты показал, что 66,6% тех, кто голосовал за сохранение членства в ЕС, и 12,8% голосовавших за выход из Евросоюза, хотят повторного референдума по этому вопросу.

Влияние через Facebook

Американская компания Facebook заявила, что располагает доказательствами проведения "операции влияния" в своей соцсети, вероятно, со стороны России, сообщает Guardian.

Речь идет о рекламе в Facebook и неоднозначных сообщениях на такие темы, как миграция, расовые вопросы и секс-меньшинства, за что было заплачено 100 тысяч долларов.

Газета отмечает, что Facebook идентифицировал 470 "недостоверных" учетных записей и страниц, пока заблокированных, которые распространялись в сети в течение последних двух лет.

Guardian добавляет, что признаки проведения "операции влияния" были обнаружены в процессе сотрудничества Facebook с федеральными правоохранительными органами относительно возможного влияния России на президентские выборы 2016 года.

Facebook отмечает, что проплаченные сообщения напрямую не упоминали выборы, не были направлены на жителей штатов и не имели четкой позиции по поддержке того или иного кандидата.

В то же время в них целенаправленно поднимались болезненные темы, с помощью чего можно было манипулировать общественным мнением.

Дети и видео для взрослых

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Дети, которые начинают смотреть порно в возрасте до 12 лет, получают первый сексуальный опыт, едва достигнув 13-летнего возраста, пишет Daily Mail, ссылаясь на опрос среди студентов Букингемского университета.

Исследование показало, что чем раньше дети начинают пересматривать откровенно сексуальные фото, тем раньше они начинают жить половой жизнью.

Молодые женщины, которые регулярно смотрят видео для взрослых, имеют больше сексуальных партнеров, однако избегают "сексуально рискованного поведения" - как то "секс на одну ночь" или игнорирование контрацепции. Интересно, что среди мужчин такая тенденция не выявлена.

Daily Mail отмечает, что в исследовании принимали участие студенты из семей, принадлежащих к среднему классу.

Один из участников проекта признался, что впервые увидел порно в возрасте шести лет.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС