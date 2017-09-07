Культобзор: где живет Мадонна и как дела у Джоли?

В обзоре:

• Где теперь живет поп-звезда Мадонна?

• Каково психическое состояние Анджелины Джоли?

• Кто был "лучшим другом" Джорджа Майкла?

• Почему Google выставил советский хит на главную страницу?

Португальская Мадонна

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Говорят, Мадонна сменила прописку, пишет Guardian, ссылаясь на португальскую прессу.

Один из местных еженедельников днях сообщил, что поп-звезда "больше не туристка - она живет в Лиссабоне".

На самом деле, пока она живет в гостинице, потому что в старинном поместье, которое она приобрела в живописной Синтре недалеко от столицы, идет капитальный ремонт.

Переезд связан с тем, что приемный сын Мадонны, 11-летний Дэвид Банда, родом из Малави, поступил в молодежную академию футбольного клуба "Бенфика".

Это произошло еще весной, когда парень успешно прошел отбор. Но учиться он будет во французской школе в Лиссабоне.

Мадонна - не первая звезда, купившая жилье в португальской столице.

Среди известных владельцев недвижимости в городе - Джон Малкович, Моника Беллуччи и Майкл Фассбендер. А все потому, что Лиссабон сейчас переживает культурный ренессанс, и многие считают его "хипповым и инновационным", добавляет Guardian.

Слабая-сильная Джоли

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"Я не такая сильная, как была когда-то". Судя по этому откровенному признанию в начале нечастого в последнее время общения с журналистами, дела у Анджелины Джоли идут не лучшим образом, делает вывод Daily Telegraph.

Прошел год с тех пор, как они с мужем Брэдом Питтом потрясли мир объявлением о разводе.

И эти 12 месяцев оставили на внешности актрисы заметный отпечаток, отмечает издание, отметив, что во время интервью по случаю выхода на экраны ленты, которую она режиссировала, г-жа Джоли выглядела "бледной и увядшей".

И психологически Джоли непросто - она этого и не скрывает.

"Было трудно. Мне не нравится быть одинокой. Я этого не хотела, - рассказала актриса о своем нынешнем состоянии. - Эмоционально это был сложный год, и к тому же у меня были проблемы со здоровьем".

Но Анджелина утверждает, что, несмотря на все трудности, старается как можно чаще смеяться - и в этом ей помогают ее шестеро детей. Потому-то она и остается оптимисткой.

"Думаю, что сейчас мне нужно найти прежнюю себя, - сказала она и выразила надежду, что когда ее младшие дети повзрослеют, она станет "более веселой мамой".

Дети Джоли, кстати, принимали участие в съемках фильма "Сначала они убили моего отца", который она представляет.

Лента рассказывает историю геноцида в Камбодже во времена правления режима красных кхмеров.

По Джорджу Майклу тоскует... собака

Собака певца Джорджа Майкла, которого не стало на прошлое Рождество, до сих пор тоскует по нему, пишет Daily Mail и в подтверждение публикует фото 11-летней Эбби.

Всякийй раз, когда кто-то из семьи музыканта приводит золотистого лабрадора Эбби к импровизированному мемориалу, установленному в честь ее хозяина вблизи лондонского кладбища, ее поведение заметно меняется: она долго обнюхивает цветы и открытки, а потом некоторое время лежит рядом.

Родственники Майкла, которые ухаживают за собакой, рассказывают, что со дня его смерти у нее испортился аппетит, а сама она словно бы "потеряла душу".

Певец купил Эбби вместе с ее сестрой Мэг - и обожал обоих, называл их "моими девочками" и "лучшими подругами".

Мэг умерла в 2015 году - и он долго тосковал по ней. Когда не станет Эбби, ее, согласно завещанию, похоронят вместе с Майклом.

Daily Mail напоминает, что певец был завзятым борцом за права животных и часто делал щедрые благотворительные пожертвования на эти цели.

Дудл "Тро-ло-ло"

На этой неделе советский певец Эдуард Хиль праздновал бы свой день рождения - и в его честь 4 сентября главная страница поисковика Google была украшена анимационным дудлом с его песенкой "Тро-ло-ло".

Для британского издания Independent это стало поводом напомнить западному читателю об исполнителе.

Ведь видео, где он исполняет эту вокальную композицию, быстро стало вирусным, когда его загрузили на YouTube в 2009 году. Оно собрало 26 млн просмотров, а вокал Хиля услышали зрители многих популярных зарубежных телевизионных шоу.

Оригинальное название музыкального произведения, написанного Аркадием Островским в 1976 году, - "Я очень рад, ведь наконец возвращаюсь домой".

Его задумывали как полноценную песню, и слова были такими: "Я скачу через прерию на своем жеребце, мустанге (как его там?), а моя любимая Мэри вяжет для меня чулок за тысячу миль отсюда".

Но исполнитель решил отказаться от слов, спев только знаменитое "тро-ло-ло".

Когда его композиция получила несколько лет назад второе дыхание благодаря интернету, Хиль узнал об этом случайно - услышал, как его внук напевает знакомую мелодию, добавляет Independent.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС