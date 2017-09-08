СМИ: что стоит за "миротворцами" Путина?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Появятся ли на Донбассе миротворцы ООН?

Что стоит за предложениями Кремля о вводе миротворцев, как мир реагирует на ураган Ирма и что думает выдающийся писатель о Дональде Трампе - в обзоре международных изданий 7 сентября:

Что несет "внезапное" изменение позиции Путина?

Великобритания спешит на помощь Карибам

Писатель-шпион против Трампа

Дайте Украине оружие и серьезные предложения

"Резкое" изменение позиции России касательно размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины может свидетельствовать об определенных изменениях в политике Кремля, предполагает бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье для Washington Post.

"Конечно, версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, не имеет никаких шансов. Он хочет, чтобы вдоль линии разграничения между его сепаратистами и остальной Украиной были размещены легкие вооружённые силы. Под таким углом конфликт выступает как внутреннее дело Украины и предоставляет прикрытие для российских войск, которые там находятся, а также обеспечивает контроль России над международной границей", - пишет Бильдт.

Впрочем, по его мнению, изменение позиции Путина открывает поле для обсуждения настоящей миротворческой миссии для реализации "едва живых" Минских соглашений, которые должны были решить конфликт.

"Кремль, очевидно, глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа серьезно рассматривает возможность поставки Украине современного оборонительного вооружения. Это значительно усложнило бы любой будущий российский план нападения на Украину с использованием регулярных вооруженных сил, как это было в августе 2014 и феврале 2015 года" , - отмечает шведский политик.

Поэтому, по его мнению, администрация Дональда Трампа должна "непременно" предоставить Украине вооружение.

Кроме того, добавляет автор, США и ЕС нужно серьезно заняться вопросом ввода миротворческой миссии.

"Они должны заставить Путина выложить все карты на стол, и выступить с предложениями по размещению надежной миротворческой миссии для реализации Минских соглашений, которые бы включали проведение выборов на оккупированных территориях, вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границами", - считает Карл Бильдт.

Кремль последовательно отрицает присутствие своих кадровых военных на Донбассе.

Злая Ирма

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последствия шторма

Сокрушительные последствия урагана "Ирма", бушующего в Карибском море, стали одной из основных тем британской прессы.

Как сообщает Independent, британские военные отправляют в регион спецгруппу для помощи пострадавшим.

Издание напоминает, что по меньшей мере десять человек погибли в результате шторма, которому была присвоена высшая, пятая, категория опасности. В Пуэрто-Рико более миллиона жителей остались без электричества, а остров Барбуда стал "едва пригодным для жизни" после того, как ураган уничтожил 60% жилых зданий.

В Пуэрто-Рико, на Кубе и в штате Флорида объявлен режим ЧС.

По словам британского министра обороны Майкла Фэллона, пока трудно оценить количество жертв из-за масштабов разрушений.

Параллели с фашизмом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Английский писатель и автор шпионских триллеров Джон Ле Карре раскритиковал политику президента США Дональда Трампа

Британский писатель Джон Ле Карре резко осудил политику президента США Дональда Трапма, в которой он усматривает параллели со становлением фашизма в 1930-е годы прошлого века, пишет Guardian.

85-летний беллетрист, а в прошлом агент разветки, в последнее время редко появляется на публике. Выступление, в котором он выразил свою позицию относительно политики Дональда Трампа и общие опасения относительно событий в США и мире, было приурочено к выходу его новой книги "Наследие шпионов" (A Legacy of Spies).

"В мире на самом деле происходят плохие вещи, и я считаю, что мы должны это осознавать. Те стадии, через которые проходит Трамп в США, как например, подстрекательство к расовой ненависти, ... напоминают сжигание книг. Когда он выступает против чего-то, когда он провозглашает настоящие новости фальшивыми, правосудие превращается в фальшивые новости, все становится фальшивыми новостями", - сетует Джон ле Карре.

"Я размышляю о том, что происходило в Европе в 1930-е годы, в Испании, Японии и, конечно, в Германии. Для меня эти события имеют абсолютно похожие признаки распространения фашизма, и это заразно. Фашизм также поднял голову в Польше и Венгрии", - считает писатель.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС