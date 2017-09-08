Еженедельники: чем Россия угрожает Украине?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Регулярно проводимые российские военные учения вызывают беспокойство Киева

О различных видах угроз, которые Украина усматривает в действиях России - в обзоре украинских еженедельников от 8 сентября.

Разведка на страже безопасности

Отдельные меневры - отдельное беспокойство

Перспектива "конфронтационного сосуществования"

Недешевая "родная гавань" Крыма

Разведка бдит

Россия остается одним из главных источников угроз безопасности для Украины, рассказал в интервью журналу "Тиждень" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В частности, опасность представляют собой развертывание новых и наращивание старых группировок Вооруженных сил РФ в непосредственной близости от государственной границы Украины, а также милитаризация Крыма.

"На полуострове существует потенциальная возможность развертывания тактического ядерного оружия", - отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, беспокойство вызывает и присутствие российских войск в Приднестровском регионе Молдовы.

"Этот контингент при необходимости может быть использован для дестабилизации ситуации в южных регионах Украины. Поэтому наша задача - вовремя выявить любые изменения в боеготовности российских подразделений и определить их цель", - пояснил разведчик.

Значительную актуальность также приобрели риски кибератак против Украины, которые, в частности, могут иметь целью вывести из строя сети связей военных штабов и системы контроля над вооружениями, добавил он.

Вадим Скибицкий также рассказал, что для улучшения координации и обмена данными создается объединенная информационная система разведывательных органов.

"Демонстрация силы"

Image caption Госпогранслужба Украины усилила патрулирование границ из-за скорого проведения российско-белорусских учений "Запад-2017"

На фоне проведения белорусско-российских учений "Запад-2017", которые хоть и вызвали большой резонанс, но являются публичными, наибольшую угрозу для региона, по мнению журнала "Фокус", составляют отдельные российские учения, которые пройдут одновременно.

Они охватят стратегическое командование "Север", а также Западный и Южный военные округа РФ. Российские военные отработают операции по блокированию проливных зон Балтийского и Черного морей, навигационных систем, а также учения по киберзащите, рассказывает издание.

Кроме того же, они отработают применение тактического ядерного оружия.

"В таких учениях есть и политический аспект - это демонстрация силы, давление на западные страны с целью подорвать трансатлантическое единство. Так Россия спекулирует на страхе европейских наций перед масштабной войной", - считает издание.

Как отмечает "Фокус", именно эти маневры, проводимые на территории России, вызывают беспокойство украинских военных. В ответ Украина проведет учения войск территориальной обороны и плановые стратегические командно-штабные учения "Несокрушимая устойчивость-2017".

"Реальная угроза для Украины от российских военных маневров состоит в том, что Россия тренируется перебрасывать на дальние стратегически важные направления штурмовые и ударные подразделения в большом количестве, сосредоточивая их у наших границ", - объясняет спикер Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин.

В планах "тлеющий конфликт"

Копірайт зображення Getty Images Image caption О том признаёт ли Россия самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", на страницах журнала "Країна" рассуждает политолог Михаил Пашков

В ближайшие 10 лет Украину и Россию ожидает режим "конфронтационного сосуществования" с возможным обострением. Таким прогнозом поделился с журналом "Країна" политолог Михаил Пашков.

Он не ожидает ни изменения политики Кремля в отношении Украины, ни смены руководства России, поэтому считает, что нужно разработать среднесрочную концепцию отношений, разработав общие правила поведения в экономической, гуманитарной, политико-дипломатической, энергетической и военно-технической сферах.

"Будет тлеющий конфликт [...] Не исключено, что осенью 2017 года Россия проведет так называемые референдумы в "ДНР" и "ЛНР" и признает их независимость. Как в 2008 году тогдашний президент Дмитрий Медведев признал независимость Абхазии и Южной Осетии", - прогнозирует политолог.

Наиболее вероятный прогноз, по его словам, замораживание конфликта по приднестровскому сценарию.

Несмотря на огромные расходы на содержание непризнанных республик, которые, по подсчетам экспертов, достигают 3-5% российского бюджета, Россия имеет большой запас прочности.

"Несмотря на то, что в прошлом году национальный резервный фонд уменьшился в четыре раза и экономика дает тревожные сигналы, в ближайшее время страна не погрузится в глубокий кризис. Рассчитывать на это не стоит", - констатирует Михаил Пашков.

"Вера в мост"

Копірайт зображення Getty Images Image caption РФ продолжает строить мост через Керченский пролив в Крыму

Крым стал одним из главных объектов государственных дотаций Российской Федерации, пишет "Новое время" со ссылкой на директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова. При этом основные расходы идут на поддержание видимости улучшения уровня жизни, утверждает эксперт.

Так, средний размер пенсий, по данным Крымстата, составляет 11,8 тыс. рублей (5,3 тыс. гривен) в противовес 1,8 тыс. гривен в Украине, средняя зарплата в Крыму 19 тыс. рублей (8,5 тыс. гривен) против украинских 7,3 тыс. гривен.

Впрочем, по словам крымчан, местные цены можно сравнить с московскими.

"В сравнении с аналогичными украинскими показателями все выглядит лучше. Но крымчане живут не в Украине, а окружающий их "русский мир" с легкостью съедает все финансовые бонусы от "возвращения в родную гавань"", - пишет журнал.

По данным издания, наиболее комфортно себя чувствуют в Крыму военнослужащие и госслужащие. Так зарплата депутата Севастопольского горсовета составляет 244 тысяч рублей (109 тыс. гривен).

В то же время, все чаяния крымских чиновников направлены на Керченский мост - сооружение, которое должно связать Керченский и Таманский полуостровы. Поэтому общественное недовольство если и присутствует на полуострове, то лишь фрагментарно и без радикализма. Или, как в советские времена, локализовано на кухнях, заключает издание.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС