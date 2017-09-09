Обзор прессы: еще один план для Киева в обмен на уступки Москвы

Копірайт зображення Getty Images

Еще один план решения конфликта в Украине, почему мир стал более опасным, новые кибератаки в США и женщины-викинги - в обзоре международной прессы от 9 сентября.

Чтобы у России не было "невралгии"

Джош Коэн, бывший менеджер проектов экономических реформ, организацией которых на территории бывшего СССР занимается Американское агентство по международному развитию, предложил свое видение решения украинского вопроса.

В статье для Euractiv он заявил, что, несмотря на очевидную логичность предоставления вооружения Украине, Дональду Трампу следует тщательно взвесить риски принятия такого решения для США, учитывая возможную реакцию России, в частности, в вопросах Северной Кореи, Сирии и Афганистана.

Пока решение не принято, по мнению Коэна, США следует сосредоточить помощь Украине на увеличении поддержки антикоррупционных реформ.

"В чем Украина нуждается больше всего, так это в том, чтобы перевести дыхание для окончания экономических и политических реформ, для консолидации молодого демократического общества. Эта цель все еще остается недостижимой, несмотря на подписание в феврале 2015 года вторых Минских соглашений", - пишет Коэн.

Чтобы обеспечить эти процессы, по его мнению, следует убрать с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО, поскольку из-за военного превосходства России в регионе Черного моря НАТО не сможет эффективно защитить Украину: ее вступление не поддерживают многие страны НАТО, а у России этот вопрос вызывает "невралгию".

В ответ Киев мог бы требовать от Москвы уступок в других вопросах, считает он.

"В обмен на уступки по НАТО Москва должна согласиться блокировать право Украины стремиться к членству в ЕС, которое является приоритетом для Киева", - продолжает Коэн.

По его мнению, после решения этих двух вопросов Вашингтону было бы легче помочь России и Украине в решении вопроса Донбасса и Крыма.

"Достичь такого соглашения будет нелегко. Путин может не согласиться ни на что, кроме возвращения Украины в российскую орбиту, а Киев может счесть неприемлемым любое соглашение, препятствующее членству в НАТО. Однако США могли бы "подсластить" ситуацию, предложив смягчить санкции против России и предоставить Украине помощь в восстановлении разрушенного войной Донбасса", - считает Коэн.

"Более опасный" мир

Мир стал более опасным, чем раньше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с британской Guardian, которая состоялась на фоне подготовки России к масштабным учениям на восточной границе ЕС, а также угрозы ядерного кризиса на Корейском полуострове.

Собственно, именно количество одновременных угроз делает ситуацию в мире более опасной, чем когда-либо, считает глава альянса.

"Мы имеем дело с распространением оружия массового уничтожения в Северной Корее, с террористами, нестабильностью, а также с еще более напористой Россией, - сказал он после встречи с британскими военными, дислоцированными в Эстонии. - Наш мир стал более опасным".

Как напоминает издание, начиная с четверга в течение шести дней российские и белорусские военнослужащие будут участвовать в "возможно крупнейших военных учениях со времен холодной войны".

По словам Guardian, несмотря на официально заявленные 13 тысяч участников, на Западе опасаются, что их реальное количество может достичь 100 000. В частности, по сообщениям, поступающим из Польши, Кремль приготовил более 4 тысяч вагонов для перемещения военных в западном направлении.

Столтенберг назвал размещение четырех батальонов в Прибалтике и Польше "защитной" мобилизацией, которая призвана показать России, что атака на любую из стран НАТО будет расценена как атака на весь альянс.

Однако, по словам газеты, отдельную обеспокоенность Столтенберга вызывает "возможная неспособность Москвы выполнить международные обязательства по предоставлению наблюдателям доступа к учениям".

Не слишком личные данные

Копірайт зображення AFP Image caption Не только финансовая, но и личная информация имеет ценность

В результате хакерской атаки на одно из трех ведущих бюро кредитных историй Equifax под угрозой оказались персональные данные 143 миллионов клиентов компании в США и других странах мира, сообщает New York Times.

Атака, которая стала возможной благодаря уязвимости программного обеспечения вебсайта бюро, потенциально несет наибольшие риски компрометации личных данных за последние несколько лет и является третьим подобным инцидентом в сфере кибербезопасности с 2015 года, рассказывает издание.

Как показало расследование, злоумышленники имели доступ к некоторым данным компании с середины мая до июля. Среди прочего, они смогли получить имена и фамилии клиентов бюро, их даты рождения, адреса, а в некоторых случаях даже данные о состоянии их здоровья. Была похищена информация о кредитных картах 209 тысяч клиентов, а также документы, содержащие персональные данные 182 тысяч истцов.

Как отмечает издание, два взлома почтового сервиса Yahoo, о которых сообщалось в 2016 году, были большими по охвату, чем атака на Equifax, но в последнем случае речь идет о более серьезных убытках, поскольку злоумышленники получили доступ к персональным данным.

"По шкале риска для клиентов от 1 до 10, это - 10", - утверждает Авива Литан, аналитик компании Gartner по вопросам мошенничества.

Викингиня со статусом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Статус женщин в скандинавам имеет глубокие исторические корни?

Как выяснили ученые Стокгольмского университета, тело воина-викинга, обнаруженное в 1880-х годах в шведском городке Бирка и долгое время считавшееся мужским, на самом деле принадлежало женщине.

После того, как анализ ДНК подтвердил пол, ученые официально объявили, что скелет человека 10 века является впервые подтвержденными останками женщины-викинга.

Несмотря на некоторые подозрения относительно того, что останки могли принадлежать женщине, долгое время считалось, что это был мужчина, в том числе из-за статусных вещи, которые были найдены рядом с телом: мечом, топором, копьем, прочными стрелами, боевым ножом, двумя щитами и двумя лошадьми.

Чтобы развеять сомнения, ученые взяли пробы ДНК из зуба и костей руки. Отсутствие Y-хромосом и хрупкость костей окончательно убедили ученых, что перед ними женщина.

По словам ученых, это открытие "предлагает новое понимание социального устройства, связей и норм эпохи викингов".

"Наши результаты - о том что статусная могила Bj 581 в Бирке была местом погребения высокопоставленной женщины-викинга - дают возможность предположить, что женщины действительно могли быть допущены в традиционно мужские сферы", - заключают они.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС