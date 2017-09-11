СМИ: учения России и Беларуси - это угроза НАТО

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Темы западной прессы в понедельник:

• Что думают в странах Балтии о российско-белорусских военных учениях "Запад-2017";

• Как КНДР отпраздновала 69-ю годовщину основания;

• Где и когда депрессию будут лечить "магическими грибами";

• Чем сейчас угощают гостей на британских дипломатических приемах.

"Страх и уверенность" перед учениями

Под таким заголовком The Washington Post публикует статью, посвященную российско-белорусским военным учениям "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября.

Газета пишет, что они должны продемонстрировать трансформацию российской армии, за время президентства Владимира Путина превратившуюся в "эффективную силу, которую недавно применили в Сирии и Украине".

В странах Балтии, имеющих общую границу с территорией учений, к событию относятся настороженно.

И хотя местные чиновники не видят в нем прямой угрозы, но добавляют: учения направлены на то, чтобы "дестабилизировать их общество и послать политический месседж: мол, Россия - реальная и опасная военная сила, которой она была еще во времена Холодной войны".

На Западе обеспокоены масштабами учений и считают, что вместо объявленных 12 700 военных, их количество может достигать 100 тысяч The Washington Post

Кроме этого, на Западе обеспокоены масштабами учений и считают, что вместо объявленных 12 700 военных, их количество может достигать 100 тысяч.

"По их словам (западных чиновников. - Ред.), учения с участием белорусских войск - всего лишь верхушка, которая скрывает масштабную мобилизацию обновленной и модернизированной военной машины Москвы", - пишет издание.

В Латвии, Литве и Эстонии считают, что "Запад-2017" отражает представления Путина о том, что Россия окружена вражеской и агрессивной силой - НАТО, и имеет две цели.

Первая - отработать способность окружить эти страны и заблокировать силам НАТО доступ к ним через Балтийское море.

Вторая - бросить стратегический вызов США и руководству Североатлантического альянса, демонстрируя высокую цену, которую им придется заплатить за защиту стран Балтии, заключает The Washington Post.

Торжества вместо ракет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спектакль для северокорейских ученых, работающих над термоядерным оружием, состоялся 10 сентября

КНДР встретила 69-ю годовщину своего основания торжествами и праздничным концертом вместо очередного запуска баллистической ракеты.

Международные эксперты опасались, что дату отпразднуют еще одним ядерным испытанием, пишет New York Times. Последний такой тест состоялся 3 сентября и был, по данным северокорейских СМИ, мощным.

Но лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил ведущих ученых и инженеров на банкет в Пхеньян. Там им поставили задачу продолжать исследования для дальнейшего укрепления сил ядерного сдерживания, пишет газета.

Несмотря на то, что в последнее время КНДР активно проводит ядерные испытания, эксперты отмечают, что пока точно не известно, способны ли северокорейские ракеты точно поражать цели.

Именно над этим инженеры, скорее всего, и будут работать в ближайшее время, пишет издание.

"Магические грибы" против депрессии

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Сотни европейцев, страдающих депрессией, скоро смогут бороться с ней с помощью "магических грибов", сообщает Financial Times.

Один британский стартап инициировал масштабный эксперимент, цель которого - исследовать медицинский эффект этого психотропного вещества.

Революционное исследование должны начать в следующем году. В нем примут участие 400 пациентов из восьми стран Европы.

Задача исследователей - "установить, может ли псилоцибин, активный компонент "магических грибов", улучшить состояние участников за три месяца", - пишет издание.

Сейчас инициаторы эксперимента ждут окончательного одобрения от надзорных органов.

Если его удастся получить, это станет самой мощной попыткой восстановить научные исследования этого психотропа за последнее полвека, подчеркивает Financial Times.

"Дипломатический переворот" с вином

Копірайт зображення Getty Images Image caption Здание британского министерства иностранных дел в Вестминстере

Времена, когда на дипломатических приемах Министерства иностранных дел Великобритании гостей угощали бокалом французского вина и Ferrero Rocher, кажется, уходят в прошлое.

Теперь на подобных мероприятиях послов и других почетных гостей потчуют английским вином, пишет The Times.

Так, сегодня из 3052 бутылок вина, которые хранятся в винном погребе министерства, 1500, то есть почти половина, английские. Десять лет назад эта цифра составляла 20%.

Комментируя новость, представитель Торговой ассоциации виноделов и производителей крепких напитков Майлс Бэйл сказал, что его организация призвала министерство подавать больше британской продукции.

А несколько месяцев назад депутат британского парламента Нусрат Гани предложила ввести такую ​​практику с учетом "брексита", добавляет издание.

"Мы должны делать все возможное, чтобы поддержать отрасли, которые демонстрируют такой же потенциал, как и винная индустрия", - цитирует газета слова депутата.

После обнародования последних данных из министерства г-жа Гани предположила, что это может быть связано с ее инициативой. И назвала ситуацию "дипломатическим переворотом".

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС