Спортобзор: сумма чека имеет значение?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рафаэль Надаль принадлежит к "элитному картелю" мужского тенниса - вместе с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Энди Мюрреем и Стэном Вавринкой

В спортобзоре 11 сентября:

• "Предсказуемая" победа члена "элитного картеля" на US Open

• Что больше поощряет - чек или титул?

• Станет ли Мо Фара марафонцем-рекордсменом?

• Почему британцы не очень радуются уникальной велопобеде?

"Чудо-подача" не сработала

Поздравляя Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате США, газета Telegraph пишет, что финал, в котором победитель получил свой 16-й титул турниров Большого шлема, "достаточно быстро стал предсказуемым".

По словам издания, Надаль уверенно "доминировал" в матче, не оставляя сопернику южноафриканцу Кевину Андерсону ни единого шанса.

Надаль допускал на удивление мало ошибок в течение игры, а соперник "с большим рвением пытался сделать чудо-подачу", что, скорее всего, и сбило его с ритма, считает издание.

"Надаль все делал лучше Андерсона", - считает издание и отмечает, что статистика успешных подач Андерсона была худшей за весь турнир.

Размышляя о соревнованиях в целом, издание отмечает, что в мужском теннисе "элитный картель из пяти игроков" продолжает удерживать монополию на самые высокие награды, имея в виду Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Мюррея и Стэна Вавринку.

Стоит отметить, что трое из них не участвовали в этом турнире из-за травм, пишет издание.

Поощрительный приз

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слоан Стивенс радуется не только кубку и титулу, но и чеку, который к ним прилагается

А победительница женского теннисного Открытого чемпионата США, Слоан Стивенс, была, кажется, больше поражена призовым фондом турнира, чем самой победой, пишет Independent.

"Может, когда Роджер Федерер или Серена Уильямс получают титул Большого шлема, сам денежный приз не имеет такого значения, но глаза Слоан Стивенс широко открылись, когда она получила чек на сумму 3,7 млн долларов после победы на US Open в субботу", - пишет издание.

Отвечая на вопрос, поощрит ли ее получение Большого шлема к дальнейшим достижениям в теннисе, Стивенс сказала: "Вы видели чек, который мне вручили? Мужчина, если это не заставляет тебя хотеть играть в теннис, то я не знаю, что может это сделать!"

Она откровенно призналась, что сумма чека стала для нее неожиданностью, пишет издание.

У победительницы, по ее же словам, недешевые вкусы.

"Обувь, сумочки, машины, одежда, дома и что угодно. Скажу вам так, у моей семьи тоже дорогие прихоти", - заявила она на пресс-конференции.

До этой победы Слоан Стивенс приближалась к Большому шлему в 2013 году, когда вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, говорит издание.

Цель - рекордный марафон

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мо Фара пробежал только один марафон - и то с "неутешительным" результатом

Мо Фара решил побить британский рекорд по марафонскому бегу, считает Guardian.

Атлет подтвердил свое участие в лондонском марафоне в апреле, пишет издание. До этого он пробежал лишь один марафон, в 2014 году, преодолев дистанцию ​​за 2 часа 8 минут и 21 секунду.

Издание назвало это "неутешительным" результатом, а сам атлет считает, что может достичь лучших результатов, изменив подход к тренировкам.

"Я хочу достичь уровня Стивена Джонса", - говорит Фара, имея в виду британского атлета, установившего мировой рекорд во время чикагского марафона в 1984 году, пишет издание.

Мо Фара также уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он бежать марафонскую дистанцию ​​во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

"Только если я буду действительно в хорошей форме, если я смогу выиграть медаль - тогда да, - заявил он, добавляя, что это будет зависеть от того, как у него пойдут дела с марафонским бегом. - Если все будет плохо, то я туда не поеду, правильно?"

Историческая победа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британский велогонщик Крис Фрум в один год победил и на испанской "Вуэльте", и на "Тур де Франс"

Британский велогонщик Крис Фрум одержал историческую двойную победу в этом году, когда в воскресенье победил на испанской "Вуэльте". Ранее он занял первое место на "Тур де Франс", пишет издание Daily Mail.

По словам издания, Фрум стал третьим велосипедистом в истории, выигравшим обе гонки в один год, и первым британцем, победившим на Вуэльте.

"Но где были фанфары субботнего вечера? Где все то волнение, которым стоило приветствовать Фрума за победу, равную наивысшим достижениям британских атлетов?", - задает вопрос газета.

Всего несколько британских журналистов присутствовали на финише, сетует издание, и напоминает, что вопрос популярности Фрума в Британии всегда был неоднозначным.

По словам издания, Фрум, скорее всего, считает, что британская публика так и не начала воспринимать его как "своего" из-за того, что он родился в Кении, хотя и в британской семье.

Но есть и еще одно объяснение, считает издание. Ведь Фрум является частью команды Team Sky, репутацию которой ранее подмочили скандалы, связанные с допингом.

"Всегда чувствуешь себя неловко, когда видишь членов Team Sky во главе пелетона", - пишет издание. И добавляет, что команда и профессиональный велоспорт в целом все еще ассоциируются у британской публики с допинговыми скандалами.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС