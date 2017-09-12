Британия "шантажирует" ЕС безопасностью - Independent
В обзоре:
- ЕС отвергает "шантаж" Британии в сфере безопасности
- Справится ли Лондон с последствиями "Ирмы"
- Подростки и терроризм: как несовершеннолетние становятся радикалами
- Новое достижение в борьбе с раком
ЕС - Великобритании: шантажировать не получится
В ходе переговоров Лондона и Брюсселя об условиях "брексита" возникла новая помеха.
Евросоюз предостерег Великобританию против попыток прибегнуть к шантажу, чтобы добиться выгодных условий в этом геополитическом "разводе", рассказывает Independent.
- Обзор СМИ: британцы не уверены, справится ли Мэй с "брекситом"
- Слабая Британия начинает тяжелый "брексит" - СМИ
Итак довольно непростые переговоры осложнились еще больше после того, как представители Лондона заявили, что военная мощь Великобритании является одним из ключевых элементов обеспечения безопасностина всем европейском континенте, и нежелание руководства ЕС пойти на уступки в переговорах по "брекситу" приведет к сворачиванию присутствия страны в секторе безопасности.
Представители правительства Терезы Мэй на переговорах напомнили и о большом оборонном бюджете Великобритании, и военных в Восточной Европе, и о весомом голосе в Совете Безопасности ООН, и о собственной системе ядерного сдерживания.
Как сообщает Independent, в Брюсселе подобные разговоры отвергли как шантаж и "циничную попытку использовать британскую военную мощь как рычаг влияния в переговорах", которые фактически зашли в тупик.
Издание пишет, что Брюссель не впервые обвинил Великобританию в использовании фактора безопасности в качестве аргумента в переговорах.
Ранее резкой критике со стороны ЕС подверглась и премьер-министр страны Тереза Мэй из-за подобных заявлений в письме к руководству Евросоюза об официальном начале переговоров о выходе из ЕС.
Она подчеркнула тогда, что жесткая позиция по условиям "брексита" приведет к "ослаблению" сотрудничества в области безопасности.
Independent цитирует члена парламента от Лейбористской Партии Криса Брайанта, который назвал шантаж правительства Мэй в сфере безопасности и угрозы прекратить сотрудничество с европейскими партнерами "издевательством".
Он отметил, что такой шаг ударит не только по жителям континента, но и по гражданам Великобритании.
Слабая реакция британского правительства на "Ирму"
Газета Guardian публикует ряд статей, которые анализируют действия правительства Великобритании по преодолению последствий сокрушительного урагана "Ирма".
Речь идет о жителях британских территорий в Карибском бассейне, которые подверглись значительным разрушениям, а именно острова Ангилья, Теркс и Кайкос, Британские Виргинские Острова.
Газета пишет, что реакция правительства была медленной, и Мэй созвала внеочередное заседание правительства 11 сентября лишь на волне критики в свою сторону и призывов посетить британские территории, опустошенные ураганом - наподобие президента Франции Эммануэля Макрона.
Официальный представитель правительства заявил, что пока Мэй не собирается посетить страны Карибского бассейна.
"Речь идет о большом количестве британских граждан, оказавшихся на пути этого урагана, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им", - сказал он.
Кабинет уже выделил 32 миллионов фунтов стерлингов на помощь пострадавшим и направил в Карибский бассейн еще один военный корабль в дополнение к тому, который там уже был.
Однако критики правительства Консерваторов заявляют, что усилия по помощи были запоздалыми и недостаточными, ведь ураганы в этом регионе бушуют и наносят ущерб ежегодно.
Как вербуют подростков
О суде над исламским проповедником, который поддерживал радикальные действия в поддержку так называемого "Исламского государства" среди несовершеннолетних, сообщает газета Daily Telegraph.
"Мученическая смерть" ради идеи - "это наивысший успех", это лучше любого достижения в школе или колледже, убеждал их 40-летний Камран Хуссейн из города Сток-он-Трент.
Радикального имама арестовали в феврале этого года после того, как переодетый агент записал ряд его проповедей, которые, по мнению правоохранителей, поддерживали идею терроризма в поддержку "ИГ". Они были особенно обеспокоены тем, что среди 40 постоянных посетителей мечети были дети в возрасте до 15 лет.
В своих пятничных проповедях Хуссейн убеждал верующих, что правительство Великобритании поддерживает радикальные организации антимусульманского направления, а в социальных сетях писал о том, что "ИГ" стучится в вашу дверь", и если это вызывает гнев, то нужно "умереть в гневе вашем2.
Впоследствии Хуссейну выдвинули восемь обвинений - два за поддержку "ИГ" и шесть за поощрение терроризма. Проповедник отвергает все обвинения.
Он считает, что обсуждение "сложных концепций в мире, полного вызовов" является важной частью любого вероисповедания и свободы слова.
Новый способ борьбы с раком
Ученые разработали крошечные мезанизмы, которые, вращаясь, просверливают и убивают раковые клетки, чтобы доставлять лекарства именно туда, где это необходимо, пишет Daily Mail.
Эти "наномашины" настолько маленького размера, что 50 тысяч штук могут поместиться в диаметр человеческого волоса, добавляет газета.
Двигатель механизма изготовлен из цепочки атомов. Он начинает вращаться, когда активируется светом.
Аппарат является результатом совместной работы ученых британского университета Дарема и университета Северной Каролины в США.
В ходе лабораторных испытаний было установлено, что наномеханизмы могут бурить раковые клетки в пределах предстательной железы и доставлять цветной краситель в клетку.
Одно такое "устройство" может проникать через мембрану клетки в течение минуты, сообщает Daily Mail.
Подготовила Наталья Матюхина, служба Мониторинга ВВС