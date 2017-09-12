Британия "шантажирует" ЕС безопасностью - Independent

В обзоре:

ЕС отвергает "шантаж" Британии в сфере безопасности

Справится ли Лондон с последствиями "Ирмы"

Подростки и терроризм: как несовершеннолетние становятся радикалами

Новое достижение в борьбе с раком

ЕС - Великобритании: шантажировать не получится

Копірайт зображення PA

В ходе переговоров Лондона и Брюсселя об условиях "брексита" возникла новая помеха.

Евросоюз предостерег Великобританию против попыток прибегнуть к шантажу, чтобы добиться выгодных условий в этом геополитическом "разводе", рассказывает Independent.

Итак довольно непростые переговоры осложнились еще больше после того, как представители Лондона заявили, что военная мощь Великобритании является одним из ключевых элементов обеспечения безопасностина всем европейском континенте, и нежелание руководства ЕС пойти на уступки в переговорах по "брекситу" приведет к сворачиванию присутствия страны в секторе безопасности.

Представители правительства Терезы Мэй на переговорах напомнили и о большом оборонном бюджете Великобритании, и военных в Восточной Европе, и о весомом голосе в Совете Безопасности ООН, и о собственной системе ядерного сдерживания.

Как сообщает Independent, в Брюсселе подобные разговоры отвергли как шантаж и "циничную попытку использовать британскую военную мощь как рычаг влияния в переговорах", которые фактически зашли в тупик.

Издание пишет, что Брюссель не впервые обвинил Великобританию в использовании фактора безопасности в качестве аргумента в переговорах.

Ранее резкой критике со стороны ЕС подверглась и премьер-министр страны Тереза Мэй из-за подобных заявлений в письме к руководству Евросоюза об официальном начале переговоров о выходе из ЕС.

Она подчеркнула тогда, что жесткая позиция по условиям "брексита" приведет к "ослаблению" сотрудничества в области безопасности.

Independent цитирует члена парламента от Лейбористской Партии Криса Брайанта, который назвал шантаж правительства Мэй в сфере безопасности и угрозы прекратить сотрудничество с европейскими партнерами "издевательством".

Он отметил, что такой шаг ударит не только по жителям континента, но и по гражданам Великобритании.

Слабая реакция британского правительства на "Ирму"

Копірайт зображення Reuters Image caption "Ирма" накрыла острова Теркс и Кайкос (британская заморская территория)

Газета Guardian публикует ряд статей, которые анализируют действия правительства Великобритании по преодолению последствий сокрушительного урагана "Ирма".

Речь идет о жителях британских территорий в Карибском бассейне, которые подверглись значительным разрушениям, а именно острова Ангилья, Теркс и Кайкос, Британские Виргинские Острова.

Газета пишет, что реакция правительства была медленной, и Мэй созвала внеочередное заседание правительства 11 сентября лишь на волне критики в свою сторону и призывов посетить британские территории, опустошенные ураганом - наподобие президента Франции Эммануэля Макрона.

Официальный представитель правительства заявил, что пока Мэй не собирается посетить страны Карибского бассейна.

"Речь идет о большом количестве британских граждан, оказавшихся на пути этого урагана, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им", - сказал он.

Кабинет уже выделил 32 миллионов фунтов стерлингов на помощь пострадавшим и направил в Карибский бассейн еще один военный корабль в дополнение к тому, который там уже был.

Однако критики правительства Консерваторов заявляют, что усилия по помощи были запоздалыми и недостаточными, ведь ураганы в этом регионе бушуют и наносят ущерб ежегодно.

Как вербуют подростков

О суде над исламским проповедником, который поддерживал радикальные действия в поддержку так называемого "Исламского государства" среди несовершеннолетних, сообщает газета Daily Telegraph.

"Мученическая смерть" ради идеи - "это наивысший успех", это лучше любого достижения в школе или колледже, убеждал их 40-летний Камран Хуссейн из города Сток-он-Трент.

Радикального имама арестовали в феврале этого года после того, как переодетый агент записал ряд его проповедей, которые, по мнению правоохранителей, поддерживали идею терроризма в поддержку "ИГ". Они были особенно обеспокоены тем, что среди 40 постоянных посетителей мечети были дети в возрасте до 15 лет.

В своих пятничных проповедях Хуссейн убеждал верующих, что правительство Великобритании поддерживает радикальные организации антимусульманского направления, а в социальных сетях писал о том, что "ИГ" стучится в вашу дверь", и если это вызывает гнев, то нужно "умереть в гневе вашем2.

Впоследствии Хуссейну выдвинули восемь обвинений - два за поддержку "ИГ" и шесть за поощрение терроризма. Проповедник отвергает все обвинения.

Он считает, что обсуждение "сложных концепций в мире, полного вызовов" является важной частью любого вероисповедания и свободы слова.

Новый способ борьбы с раком

Копірайт зображення Getty Images

Ученые разработали крошечные мезанизмы, которые, вращаясь, просверливают и убивают раковые клетки, чтобы доставлять лекарства именно туда, где это необходимо, пишет Daily Mail.

Эти "наномашины" настолько маленького размера, что 50 тысяч штук могут поместиться в диаметр человеческого волоса, добавляет газета.

Двигатель механизма изготовлен из цепочки атомов. Он начинает вращаться, когда активируется светом.

Аппарат является результатом совместной работы ученых британского университета Дарема и университета Северной Каролины в США.

В ходе лабораторных испытаний было установлено, что наномеханизмы могут бурить раковые клетки в пределах предстательной железы и доставлять цветной краситель в клетку.

Одно такое "устройство" может проникать через мембрану клетки в течение минуты, сообщает Daily Mail.

Подготовила Наталья Матюхина, служба Мониторинга ВВС