Обзор СМИ: Саакашвили на границе "сыграл в прятки"

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В обзоре:

"Игра" Саакашвили и пограничников "в прятки"

Почему образовательная реформа в Украине возмутила Россию

Как в США научились бороться со стихией

Что ждет британскую науку после "брексита"

"Катастрофическая игра"

Об "игре в прятки" Саакашвили с украинскими пограничниками пишет французская газета Monde.

Комментируя события на границе с Польшей, издание обращает внимание на "поразительные параллели" с проблемами на границе Украины с Россией.

После трех лет борьбы на восточной границе, где на завоеванной территории господствуют сепаратисты Донбасса, которых поддерживает Россия, в воскресенье 10 сентября украинские власти получили новый удар на границе с Польшей", - пишет Monde.

То, как Саакашвили и его соратники пересекли границу, является частью его стратегии постоянного эпатирования, предполагает газета.

"Вместе с десятками журналистов и сотнями соратников, среди которых и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, Саакашвили целый день играл в прятки с украинскими пограничниками, прежде чем с боем прорваться через границу", - отмечается в статье.

Monde пишет, что для Киева "картинка настолько же катастрофическая, как и принятое в конце июля решение о лишении Миши украинского гражданства".

По мнению автора статьи, предлог, под которым принималось это решение, никого не ввел в заблуждение.

"Целью этого решения было избавиться от потенциального соперника Петра Порошенко перед выборами 2019 года", - пишет газета.

"Цинизм этого маневра, проведенного в то время, как Саакашвили находился за границей, показывает, в какой непростой ситуации он находился", - добавляет издание.

Monde отмечает, что ситуация выходит за пределы личности Саакашвили, ведь эпизод на границе свидетельствует о том, насколько хрупок институт власти в Украине.

По мнению автора, "восстановление прочных институтов является критически важным для украинского государства".

Закон раздора

Копірайт зображення УНІАН

"Венгрия и Россия подвергли сокрушительной критике Киев из-за нового закона об образовании, который, по их мнению, лишит этнические меньшинства в Украине права учиться на родном языке",- пишет Irish Times.

Газета отмечает, что к критике закона присоединились Польша и Румыния, и это заставило премьер-министра Владимира Гройсмана попросить чиновников объяснить странам ЕС суть документа.

Больше других возмущена Венгрия, чей министр иностранных дел заявил об "ударе в спину" и пообещал пожаловаться на Украину в ЕС и ООН, отмечает издание.

По мнению главы венгерского МИДа, новый закон практически исключает возможность обучения детей от 10 лет на языках нацменьшинств. Более того, документ противоречит украинской конституции, считает он.

Польша, в свою очередь, пообещала внимательно следить за тем, как украинский закон будет воплощаться в жизнь. Варшава планирует делать все возможное для того, чтобы поляки, живущие в Украине, имели доступ к обучению на польском языке, добавляет издание.

Украина же настаивает на том, что изменения в образовательной политике не нарушают международные нормы.

Irish Times отмечает, что вопрос языка и национальной идентичности является "очень болезненным" для 45 миллионов украинцев, в то время как страна "пытается интегрироваться в западные структуры после многолетнего доминирования России".

Как справляться ударам стихии

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Соединенные Штаты извлекли уроки из прошлых ударов стихии, и эти знания помогли предотвратить значительное количество жертв сейчас, когда страна приходит в себя после ударов ураганов "Харви" и "Ирмы", пишет New York Times.

"Похоже, США научились лучше реагировать на ураганы, тогда как климатологи утверждают, что уровень штормовой угрозы увеличивается из-за роста температуры океанов. Несмотря на хаос, жертвами "Харви" и "Ирмы" стали около 85 человек во Флориде и Техасе", - пишет New York Times.

Газета отмечает, что все изменилось после двух определяющих, хоть и очень разных событий - террористических атак 11 сентября 2001 года и урагана "Катрина" четыре года спустя, в результате которого погибли почти две тысячи человек.

Первое событие привело к "революционным изменениям" в реакции американского правительства на критические ситуации, считают авторы статьи.

А ураган "Катрина" спровоцировал "глубинную дискуссию о силе природных явлений" и "заставил американцев пересмотреть отношение к угрозам паводков", - добавляет издание.

Наука после брексита

Копірайт зображення AFP Image caption Перед референдумом о выходе из ЕС Билл Гейтс предостерег британцев об опасности "брексита"

Telegraph публикует интервью с Биллом Гейтсом, в котором тот заявил, что Соединенное Королевство может удержать статус одного из лидеров в научной и технологической сферах даже после выхода из ЕС.

По мнению всемирно известного основателя Microsoft и филантропа, для сохранения научного лидерства Британии нужно продолжать политику поощрения талантливых людей, которые приезжают в страну для трудоустройства. Кроме того, нужно инвестировать значительные средства в перспективные исследования и разработки.

Гейтс отметил достижения университетов в Ливерпуле, Эдинбурге и Лондоне, а также Кембридже и Оксфорде. Его благотворительный фонд уже инвестировал примерно миллиард долларов в британские исследовательские институты, поскольку считает их одними из лучших.

Как пишет Telegraph, в интервью Гейтс подчеркнул, что всегда изучает качество научно-исследовательских центров, прежде чем принимать решение об инвестировании.

Между тем, газета напоминает, что накануне голосования британцев за выход из ЕС основатель Microsoft предупреждал Лондон об опасности такого шага.

Тогда он говорил, что выход из Евросоюза поставит под угрозу динамичное развитие научного сообщества Соединенного Королевства.

Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC