Обзор СМИ: Путин нервничает из-за приближающихся выборов

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В обзоре прессы:

Почему нервничает Владимир Путин

Чем опасны бизнес-встречи

Как правильно делать выводы из собственных ошибок

Что приводит к болезни печени в Англии

Путин "нервничает"?

Владимир Путин "нервничает" из-за приближающихся президентских выборов в России, заявила в интервью Independent американский историк Эми Найт. По мнению эксперта, несмотря на свой высокий рейтинг, российский лидер хорошо помнит протесты 2011-2012 годов, поэтому уже сейчас пытается "запугать" оппозицию с помощью арестов и преследований.

Еще одним поводом для волнения Путина является экономическая ситуация в стране, которой пользуется оппозиция, в частности, Алексей Навальный, говорит Найт.

"Доходы населения падают, потому что пенсии и зарплаты не индексируются. Недовольство людей растет, а Навальный играет на этом", - говорит эксперт.

Кроме того, данные об уровне поддержки президента не соответствуют действительности, ведь сейчас наблюдается много апатии среди избирателей. Поэтому план Путина состоит в том, чтобы направить "предупредительные сигналы" своим критикам в стране о том, что "они могут быть убиты или арестованы".

Недовольство людей растет, а Навальный играет на этом Эми Найт, американский историк

Кроме того, продолжает Найт, российский президент использует военные учения "Запад-2017" для того, чтобы отвлечь внимание россиян от экономических проблем и поднять уровень патриотизма.

К тому же Кремль пытается прибегнуть к новейшим формам войны, используя сочетание военных операций, диверсий, кибервойны. Этим арсеналом, считает Эми Найт, Москва пытается сохранить свое влияние в бывших советских республиках, в частности в Украине.

"Не думаю, что они стремятся к военному контролю над Украиной. Для них будет достаточно дестабилизировать правительство в стране и делать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО", - цитирует Эми Найт Independent.

Нужны ли бизнес-встречи?

Современные "белые воротнички" настолько зависимы от встреч, что не осознают угрозы, которую они представляют для сотрудников и организаций, пишет Guardian со ссылкой на исследование организации Public Health England. По мнению ученых, встречи "обескровливают производительность труда".

"Встречи замедляют метаболизм и влияют на способность тела регулировать содержание сахара и следовательно кровяное давление. Это приводит к развитию ожирения, диабета, рака ... и смерти", - сообщает издание.

Встречи замедляют метаболизм и влияют на способность тела регулировать содержание сахара и следовательно кровяное давление Guardian

С коллегами соглашаются активисты кампании Get Britain Standing. Согласно их данным, сидячий образ жизни опасен так же, как курение, ведь для того, чтобы избавиться от токсинов, накопившихся после часовой встречи, требуется час физической активности.

Поэтому, как пишет издание, лучшим вариантом будет встреча во время прогулки.

Впрочем, частые и длительные переговоры вредны не только для сотрудников, но и для организаций.

Так, согласно американским исследованиям, среднестатистический сотрудник работает всего три дня в неделю.

Остальное время просто тратится неэффективно, а "непродуктивные встречи" возглавляют список таких потерь.

По словам психолога Кэтлин Уос, у всех руководителей компаний ограничен "когнитивный ресурс", и со временем он истощается, а люди потом удивляются, почему они страдают от упадка сил при небольшой нагрузке.

Анализируйте ошибки эмоционально

Люди, которые принимают свои разочарования и связанные с ними негативные эмоции, имеют больше шансов на успех, пишет Daily Mail.

Ученые Университета Канзаса провели исследование, в ходе которого одной группе людей после неудачной сделки предлагали думать о неудаче эмоционально, а второй - рационально. Как ни странно, именно представители первой группы оказались более мотивированными.

"Те, кому сказали думать рационально, попали в ловушку защиты собственного эго, думая, что они сделали все, что могли, уже ничего нельзя исправить. Это может помочь лучше спать ночью, но блокирует попытки еще больше стараться, чтобы достичь успеха", - пишет издание.

"Нам говорят не зацикливаться на своих ошибках, чтобы избежать плохого самочувствия. Но мы установили противоположное", - говорит один из исследователей - доктор Селин Малкодж.

"Когда сталкиваешься с неудачей, лучше сконцентрироваться на своих эмоциях. Когда люди сосредотачиваются на том, как им плохо, и что они не хотят пережить эти ощущения снова, существует большая вероятность того, что они будут больше стараться в следующий раз", - объясняет исследователь.

Daily Mail рекомендует читателям следовать совету известного ирландского писателя Сэмюэля Беккета: "Не уставайте пытаться. Не уставайте ошибаться".

Печень под угрозой

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Злоупотребление алкоголем и избыточный вес являются главными причинами развития болезни печени в Англии, пишет Daily Mirror.

Врачи называют ее "молчаливым убийцей", ведь смертность от этого заболевания среди мужчин в возрасте от 40 до 49 лет составляет 12%.

"Люди умирают от проблем с печенью во все более молодом возрасте", - говорит Ванесса Гебдич из Британский фонд изучения болезней печени.

Врачи предупреждают, что болезнь "подкрадывается незаметно и проявляется слишком поздно".

Почти 90% всех случаев развития заболевания связаны с употреблением алкоголя, наркотиков и ожирением, пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС