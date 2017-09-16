Обзор СМИ: как "ошибки террористов" спасают жизнь

В обзоре:

Как террористы "спасают" своих потенциальных жертв

Как связаны нарциссизм и троллинг

Где в Британии живут самые счастливые люди

Удастся ли декриминализировать аборты в Великобритании

Террористическая "некомпетентность"

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"Некомпетентность" террористов спасла жизни сотен людей, пишет Guardian.

Комментируя последствия недавнего взрыва в лондонском метро, издание цитирует экспертов полиции, которые считают, что последствия могли бы быть гораздо хуже, если бы сработало всё взрывное устройство, а не только его часть.

Непрофессионально собранный смертельный заряд "спас" достаточно много людей во время взрывов в Лондоне летом 2005 года.

Были и другие неудачные попытки терактов. К примеру, в кафе "Эксетер" бомба ошибочно сдетонировала в туалете, а взрывное устройство в ботинке одного из пассажиров трансатлантического авиалайнера не сработала потому, что ее невозможно было привести в действие.

"Эксперты по борьбе с террористами признают, что "Фактор четырех львов"- ссылка на черную комедию Криса Морриса о некомпетентной попытке группы британцев организовать теракт - один из лучших видов защиты против атаки", - пишет издание.

Впрочем, спецслужбы полагаются не только на ошибки террористов, но и проводят целый ряд мероприятий для предотвращения терактов, среди которых слежка за специалистами по изготовлению взрывных устройств, торговцами оружием и "безопасными местами за рубежом", которые преступники могут использовать для подготовки терактов, пишет Guardian.

Интернет-тролли

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Мужчины более склонны к интернет-троллингу, чем женщины, пишет Independent.

Издание ссылается на исследования английских и американских ученых, наблюдавших за пользователями Facebook.

573-х взрослых американцев попросили оценить себя по шкале нарциссизма, которая содержит примеры антисоциального и просоциального поведения.

Среди антисоциальных утверждений были: "Я пользуюсь Facebook, чтобы меня ревновали" и "Я пользуюсь Facebook, чтобы постить свои сексуальные фото".

Среди просоциальных примеров: "Я пользуюсь Facebook, чтобы поддержать других" и "Я использую Facebook для общения с людьми, которых редко вижу".

Результаты исследования показали, что мужчины пользуются соцсетями по антисоциальным причинам чаще, чем женщины. Вместе с тем женщины руководствуются социальными мотивами, когда заходят в Facebook.

По мнению исследователей, полученные результаты подтверждают связь между нарциссизмом и троллингом.

"Люди с нарциссическими чертами могут враждебно относиться к другим из-за комментариев, которые они считают отрицательными. Кроме того, они могут вести себя агрессивно, потому что склонны к агрессии и манипулятивному поведению", - цитирует Independent соавтора исследования Нелли Ференч.

Город счастья

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Английский Брайтон занял первое место в рейтинге самых счастливых городов Великобритании, пишет Daily Mirror.

3 тысячи британцев попросили оценить степень удовлетворенности жизнью в родном городе, и именно этот приморский курорт стал лучшим по мнению опрошенных.

Лестер и Портсмут заняли второе и третье места соответственно.

"Возможно, местные жители чаще улыбаются из-за морского воздуха и солнечной погоды", - заявили организаторы исследования.

Последнее место в рейтинге досталось шотландскому Эдинбургу, пишет Daily Mirror.

Аборт: за и против

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Ведущие медики Великобритании призывают упразднить закон, разрешающий женщине сделать аборт только после консультации у двух врачей, пишет Daily Mail.

Глава Королевского колледжа акушеров и гинекологов Лесли Рейган заявила, что к прекращению беременности нужно относиться как к другим медицинским процедурам и призвала декриминализировать аборты.

Согласно действующему закону, принятому в 1967 году, аборт считается нелегальным, если он выполняется без согласия двух врачей.

"Теоретически, женщине, которая пытается сделать аборт, покупая лекарства в интернете, может грозить пожизненный срок. Было бы разумно ограничиться согласием одного врача", - говорит Рейган, добавляя, что аборт должен быть таким же доступным, как удаление мозоли.

Уже в ближайшее время Рейган и ее коллеги вынесут этот вопрос на голосование в Королевском колледже, и если инициатива наберет достаточное количество голосов, обратятся к правительству с требованием изменить закон 50-летней давности.

В то же время эту инициативу раскритиковали противники абортов.

"Последние два года мы наблюдаем скандально небрежное отношение к здоровью и безопасности в гинекологических клиниках. Представьте, что будет, если не будут работать законы, а останется только система беззубых нормативных актов", - цитирует одну из активисток Daily Mail.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС