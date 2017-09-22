Культобзор: почему в России боятся "Смерти Сталина"?
В культобзоре этой недели:
• Комедия о смерти Сталина - чего испугались россияне
• Последняя любовь королевы Виктории
• Эротика от Дали и Дюшана
• Модильяни и его 12 "ню"
Комедия как провокация Запада?
В России могут запретить фильм Армандо Януччи "Смерть Сталина". По мнению советников российского Министерства культуры, комедия в стиле нуар о конце жизни советского диктатора Иосифа Сталина может спровоцировать вспышку насилия в стране, сообщает британская газета Guardian.
Именно этого опасается чиновник из Общественной Палаты России Павел Пожигайло. Он увидел в фильме "спланированную провокацию" с целью вызвать ярость российских коммунистов.
Г-н Пожигайло предположил, что британско-французская комедия является частью плана Запада по "дестабилизации России и расколу общества". Он уверен, что Министерство культуры прислушается к советам Общественной Палаты и запретит фильм.
А между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что доверяет Министерству культуры, и ведомство примет ответственное решение, определив, предоставлять или нет лицензию на дистрибуцию "Смерти Сталина" в России.
Сюжет фильма вращается вокруг внутренней борьбы между приближенными к Сталину аппаратчиками после его смерти от инсульта в 1953 году. Режиссер ленты Армандо Януччи уже обращался к жанру политической комедии - его сериал "ВИП" о функционировании офиса вице-президента США в Белом Доме довольно популярен в Америке.
Коммунистическая партия России назвала фильм "возмутительным", а прокремлевская газета "Взгляд" - "гадким" искажением русской истории лицами, "которые ничего не знают о ней". "Надо ли его показывать в России? Конечно, нет", - убеждает газета.
Как известно, в России популярность Сталина в последние годы растет.
В июне опрос, проведенный московским центром "Левада", показал, что, по мнению россиян, Сталин является "выдающейся личностью" мировой истории.
Даже нынешний глава страны Владимир Путин занял второе место, разделив его с поэтом с Александром Пушкиным.
Любовь на склоне лет
О выдающейся личности британской истории, королеве Виктории, рассказывает художественный фильм Стивена Фриарса "Виктория и Абдул".
История любви немощной женщины и молодого красивого индуса Абдула, стала последней вспышкой в сердце королевы Британской империи на склоне ее жизни.
Роль королевы в фильме, который сейчас можно увидеть в кинотеатрах страны, сыграла Джуди Денч, известная по роли начальницы Джеймса Бонда "М" в семи лентах о британском шпионе.
Королеве Виктории 81 год. Она имеет девять детей и более 40 внуков. Она страдает от лишнего веса и условностей. На государственных обедах она ест слишком много, а потом быстро засыпает.
"Все, кого я действительно люблю, уже умерли, а я все тяну и тяну", - жалуется она в одной сцене. Жизнь пожилой женщины на вершине власти одинока и печальна, ведь она понимает, что ее окружение уже давно ждет ее ухода в мир иной.
Но однажды взгляд королевы останавливается на красивом представителе далекой колонии, и жизнь ее постепенно наполняется забытыми эмоциями. Темнокожий мусульманин Абдул становится ее советником, секретарем и "мальчиком-игрушкой", как считают те, кто шепчется за спиной Виктории.
Фильм не обходит темы предвзятости и лицемерия высшего класса Великобритании. Именно неаристократическое происхождение, цвет кожи и вера молодого фаворита королевы вызывают огромное подозрение у придворных Ее Величества.
Критики положительно восприняли новую работу Джуди Денч. Издание Independent считает, что актриса справилась с ней "прекрасно и безусловно заслуживает еще больше наград".
Откровенно об эротике и искусстве
Выставка, которая имеет все шансы стать самым провокационным художественным событием года, вскоре откроется в Королевской Академии Искусств. Экспозиция под названием "Дали-Дюшан" прольет свет на дружбу и "загадочные отношения" двух выдающихся художников ХХ века - Сальвадора Дали и Марселя Дюшана.
Около 80 работ, среди которых полотна и скульптуры Дали и инсталляции Дюшана, а также их фото и письма, впервые выставлены вместе. Оба художника не скрывали, что их сексуальные желания и наклонности были движущей силой в творчестве.
Некоторые из экспонатов настолько откровенны, что организаторы экспозиции считают нужным выставить соответствующее предупреждение для посетителей при входе.
Речь идет, скажем, об изложенных на бумаге переживаниях Дали на пикнике в 1933 году, где присутствовали жена испанского художника Гала и Дюшан.
Некоторые художественные работы, такие как порнографические скульптуры Дюшана или полотно Дали под названием "Великий мастурбатор", тоже довольно красноречивы.
Выставка "Дали-Дюшан" откроется 7 октября в Лондоне и продлится до 3 января 2018 года.
Модильяни и его двенадцать обнаженных
Не менее откровенная выставка открывается в галерее современного искусства Тейт в Лондоне. Там посетители впервые смогут увидеть сразу 12 работ в стиле "ню" итальянского художника Амедео Модильяни.
Среди соблазнительных изображений обнаженных женщин есть и те, которые привели к запрету единственной персональной выставки художника в Париже в 1917 году из-за их якобы непристойности.
Особое место среди них занимают изображения девятнадцатилетней Жанны Эбютерн, большой любви и музы художника.
Они познакомились осенью 1917-го. Через год студентка художественной академии родила девочку, которую Модильяни назвал Жанной в честь своей возлюбленной.
В январе 1920 года, когда женщина была беременна второй раз, художник, которого всю жизнь преследовали тяжелые болезни, умер. На следующий день покончила с собой и его безутешная подруга.
Выставка работ Амедео Модильяни в галерее Тейт продлится с 23 ноября по 2 апреля 2018 года.
Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС