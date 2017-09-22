СМИ: чем закончатся выборы в Германии и референдум в Каталонии?

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Читайте в обзоре международной прессы:

Германия на пороге выборов

Противостояние Мадрида и Каталонии продолжается

Почему отменили "туалетный протест" в Амстердаме

Новые инициативы Трампа в отношении Пхеньяна

Шульц проигрывает Меркель?

Три четверти избирателей уже определились с тем, за кого голосовать на парламентских выборах 24 сентября, пишет одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на результаты опроса Института Форса.

Исследование также показало, что надежды одного из лидеров гонки - Социал-демократической партии под руководством бывшего президента Европарламента Мартина Шульца - заручиться поддержкой колеблющихся избирателей, не оправдались.

Газета отмечает, что многие респонденты выразили мнение, что эта партия пока "не имеет достаточной политической компетентности", чтобы стать у руля страны.

Опросы Института Форса подтвердили тенденцию, которая наблюдалась в течение всей предвыборной кампании в Германии.

Альянс ХДС/ХСС действующего федерального канцлера страны Ангелы Меркель уверенно лидировал во всех опросах.

Поэтому Меркель имеет все шансы стать федеральным канцлером в четвертый раз.

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Испания - против Каталонии

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обратился к сторонникам независимости региона с призывом не потерять решимость и продолжать готовиться к референдуму, который состоится 1 октября, сообщает газета El Pais.

Обращение стало ответом правительства Каталонии на арест 21 сентября правоохранительными органами 14-ти каталонских чиновников и конфискации девяти миллионов бюллетеней днем ранее.

Как известно, премьер-министр Испании пообещал предотвратить проведение референдума о независимости Каталонии "всеми доступными методами".

В своем обращении Пучдемон заявил, что его правительство имеет "план действий на случай непредвиденных обстоятельств", и призвал каталонцев и в дальнейшем проявлять "энтузиазм и твердость", несмотря на действия Мадрида.

"Вся машина испанского государства задействована для того, чтобы не дать каталонцам проголосовать", - цитирует его El Pais.

"Сейчас речь идет не о сохранении политических связей с этим государством, а о желании жить в демократической стране, которая уважает свободу".

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Почему отменен "туалетный протест" в Амстердаме?

Запланированная на 22 сентября акция протеста под названием "Справь нужду на людях" была отменена из-за большого количества желающих принять в ней участие, рассказывает газета De Telegraaf.

Призыв к женщинам прийти к общественному мужскому писсуару в одном из районов Амстердама распространили в соцсетях после того, как судья оштрафовал 23-летнюю жительницу города из-за того, что она справила нужду прямо на улице.

Судья решил, что женщина могла бы воспользоваться мужским туалетом.

Чтобы привлечь внимание к абсурдности совета судьи, а также к отсутствию должного количества женских туалетных кабин на улицах города, другая жительница Амстердама предложила прийти к писсуару 22 сентября и продемонстрировать выполнение совета судьи.

Но после того, как тысячи женщин заявили о готовности это сделать, - 3,3 тыс. изъявили желание посетить акцию, а 7,5 тыс. "заинтересовались" - инициатор предложила ее отменить и перенести протест в плоскость соцсети.

De Telegraaf отмечает, что сейчас в центре Амстердама размещено 35 мужских писсуаров и только четыре кабинки для женщин.

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Южной Кореи Мун Дже Ин и президент США Дональд Трамп

Укротят ли санкции КНДР?

Газета Washington Post задается вопросом: помогут ли новые экономические санкции, объявленные Президентом США Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН, обуздать ядерные амбиции Северной Кореи.

Издание пишет, что Соединенные Штаты намерены "применить всю мощь и возможности американской финансовой системы", чтобы заставить другие страны и иностранные компании "свернуть" торговлю с Пхеньяном.

"Северокорейская ядерная программа является серьезной угрозой для мира и безопасности, поэтому недопустимо, чтобы другие оказывали финансовую поддержку этому криминальному режиму", - цитирует газета речь Трампа в ООН.

В то же время Washington Post отмечает, что "ядерная проблема северной Кореи" существует уже 25 лет, и США пытались решить ее путем свертывания экономических связей с этой страной.

"Нет никаких признаков того, что экономические санкции влияют на поведение режима Кима", - отмечает газета.

Новые ограничения "сигнализируют о готовности США применить более агрессивный подход" к вопросу.

Министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии объяснил, что отныне страны мира вынуждены будут выбирать партнера для ведения бизнеса - "Соединенные Штаты или Северная Корея, но не обе страны одновременно".

Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС