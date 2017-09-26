СМИ: Макрон "перезагружает европейскую машину"

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Сегодня в обзоре прессы:

планы Эммануэля Макрона реформировать ЕС;

как повлияют на эти планы выборы в Германии;

каталонский сепаратизм как ловушка для действующего премьера Испании.

Рецепт обновления Европы

Французский президент Эммануэль Макрон готовится "перезапустить европейскую машину". Как пишетMonde, в три дня по парижскому времени Макрон выступает с большой речью в Сорбонне, в которой представит свое видение ЕС.

Газета отмечает, что Макрон считает Евросоюз "обессиленным из-за опрометчивой открытости глобализации, скованным бюрократией, а также чрезмерным регулированием и принятием решений единогласно". По мнению французского лидера, пора "переучредить Европу на новой почве", пишет Monde.

По мнению президента Франции, для движения вперед вовсе не требуется согласие всех членов ЕС. "Наоборот, Париж хочет, чтобы страны, которые поддерживают каждое из направлений, совместно двигались к значительно более глубокой интеграции, объясняют в Елисейском дворце. Позже к "пионерам" смогут присоединиться другие страны, как это происходит с Шенгенской зоной", - пишет Monde.

По мнению Макрона, если такую ​​гибкую систему воплотят в жизнь, те члены ЕС, которые не желают двигаться быстрее, не будут мешать движению других.

Ожидания и реальность

В Германии приходят в себя после результатов парламентских выборов. И, по мнению колумнистки британской газеты Telegraph Джулиет Сэмюэл, эти результаты вряд ли можно назвать утешительными для Макрона и его планов менять ЕС совместно с Германией.

В статье под заголовком "Немецкие выборы разносят большую идею Макрона вдребезги" она пишет, что, "к сожалению для Макрона и евро", некоторые из масштабных идей французского президента могут так и не воплотиться в жизнь.

Речь идет о планах укрепить французскую экономику и поддержать в Париже идею создания общеевропейских механизмов для соблюдения фискальной дисциплины, а в обмен на это - получить от Германии обещание выделить дополнительные деньги для ЕС.

Первым препятствием на этом пути станет глава партии свободных демократов (FDP) Кристиан Линднер. Именно его партия, вероятно, окажется в одной коалиции с блоком Ангелы Меркель. Свободные демократы выступают против того, чтобы "выделять деньги на французские государственные расходы или компенсации за ошибки Сильвио Берлускони (в Италии. - Ред.)", Пишет Сэмюэл.

Еще одна проблема - что внутри альянса Меркель есть разные мнения по ключевым вопросам вроде иммиграции. А после того, как на выборах альянс показал не слишком хорошие результаты, партнеры Меркель по партии CSU могут стать менее сговорчивыми еще и в вопросах "щедрого финансирования европейских проектов", предполагает автор статьи.

Сэмюэл делает вывод, что шансы на реализацию планов Макрона никогда не были высокими, а после воскресных выборов стали еще ниже.

"Несмотря на теплые слова в адрес Макрона, Меркель не была готова финансировать значительное повышение расходов ЕС. Перед воскресными выборами ходили слухи о более скромном соглашении, согласно которому Германия может повысить свой оборонный бюджет и ослабить фискальную политику, чтобы усилить спрос в еврозоне. Но так как правоцентристы в Германии испытывают все большее давление со стороны евроскептиков и крайне правых, даже эта сделка может оказаться слишком амбициозной ", - пишет Telegraph.

Макрон и немецкие либералы

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Об слишком высоких ставках в битве за будущее ЕС размышляет на страницахGuardian обозреватель Натали Нугеред.

По ее мнению, от того, кто окажется в парламентской коалиции Меркель, "зависит будущее Европы".

Партию зеленых Нугеред видит одним из самых удобных партнеров для канцлера, ведь они поддерживают планы Макрона.

А вот свободные демократы сомневаются в целесообразности выделения денег на более тесную интеграцию ЕС, напоминает автор.

"Немецкие выборы были важнейшим политическим событием для Макрона с момента его избрания. Перед воскресным голосованием он якобы сказал друзьям: если либералы войдут в правительство, мне конец. Французский президент обсязан продемонстрировать французским избирателям, что может добиться от Германии согласия на осуществление своих европейских амбиций" - отмечается в статье.

О высоких ставках знает и Меркель, отмечает автор.

"В ее понимании, успех Макрона чрезвычайно важен для спасения европейского проекта и обеспечения его будущего. Это то наследство, по которому ее будут оценивать после четвертого срока на посту канцлера", - добавляет Нугеред.

Каталонская ловушка

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Тогда как Макрона и Меркель занимаются будущим Европы, испанский премьер Мариано Рахой пытается убедить каталонцев сохранить собственное совместное будущее с Испанией.

В статье под заголовком "Рахой в каталонской ловушке" французская газета Echos пишет, что глава правительства "поставил на то, что сторонники независимости Каталонии не пойдут до конца". Автор отмечает, что на одной из встреч в узком кругу премьер сказал: "Посмотрим, у кого первого закружится в голове".

"Нет никаких сомнений, что сейчас головокружение наступило именно у него. Он наблюдает за тем, как парламент Барселоны принимает собственные законы и открывает путь в отделение", - пишет Echos.

Комментируя действия испанских властей, газета отмечает, что "вырисовывается не слишком красивая картинка".

По мнению автора, Мадрид сделал все возможное, чтобы убедить каталонцев, которые колебались, в конце концов пойти на референдум. Ведь в глазах многих жителей региона Мадрид теперь олицетворяет "авторитарный режим", "презирает демократию и права каталонцев".

"Каталонская ловушка вокруг Мариано Рахоя почти закрылась. Он был уверен, что действует по закону. Испанская конституция, как и французский, не признает права на отделение. Для него дискуссия здесь и заканчивалась", - пишет газета.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC