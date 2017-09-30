Британская пресса: после "брексита" паспорта со львом и единорогом будет недостаточно?

Копірайт зображення Getty Images Image caption После голосования по "брекситу" десятки тысяч британцев захотели получить паспорта Ирландии, Испании, Швеции, Дании и Польши

В обзоре британской прессы 30 сентября:

Почему все больше британцев хотят получить гражданство стран ЕС

Как в Англии борются с жестоким отношением к животным

Как спастись от похмелья

Почему улыбка является лучшим "аксессуаром"

Брексит как миграционный фактор

Количество британцев, стремящихся получить гражданство стран ЕС, стремительно растет, пишет Independent.

Издание сообщает, что после прошлогоднего референдума по "брекситу" десятки тысяч жителей Соединенного Королевства изъявили желание получить паспорта Ирландии, Испании, Швеции, Дании и Польши.

"Причиной тому - неопределенность относительно того, разрешат ли приблизительно миллиону британцев, проживающих в ЕС, остаться там после того, как Соединенное Королевство разорвет связи с Брюсселем", - пишет издание.

Газета напоминает, что сейчас британцы пользуются правом свободно жить и работать в странах Евросоюза, но руководство ЕС отказалось гарантировать, что после "брексита" эта политика останется в силе, если те же права не будут гарантированы гражданам европейских стран в Британии.

5 лет вместо 6 месяцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британцы считают себя нацией любителей животных

Англичанам, которые издеваются над животными, отныне грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, пишет Guardian.

До этого максимальный тюремный срок за подобное правонарушение составлял шесть месяцев, добавляет издание.

По словам министра экологии Майкла Гоува, чтобы искоренить подобные явления, должна быть самая жёсткая реакция.

Правительство пошло на такой шаг после серии случаев, когда суды сожалели о том, что не могут применить более жесткие санкции в отношении тех, кто издевался над животными.

"Мы - нация любителей животных. Поэтому мы должны гарантировать, что жестокость по отношению к животным получит жесткий отпор", - заявил Гоув.

Представитель Королевского общества по борьбе с жестоким обращением с животными (RSPCA) Дэвид Боулз приветствовал эту правительственную инициативу.

"Теперь мы чувствуем, что те, кто совершают эти правонарушения, вскоре получат приговоры, которые отражают серьезность их преступлений. Надеемся, что это станет реальным сдерживающим фактором против жестокости и содержания животных в ненадлежащих условиях", - заявил Боулз.

Кокосовая вода спасает от похмелья?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Южной Корее похмелье лечат специальным супом из минтая

Daily Mirrorпишет о секретах диетологов, помогающих при похмелье.

По мнению Катарины Кайзер, для детоксикации организма необходимо пить фруктовые коктейли или кокосовую воду и употреблять пищу, богатую углеводами.

Эмма Дербишир предпочитает другой рецепт - обильное питье и яйцо всмятку.

Манал Чушан советует после бурного застолья употреблять гуакамоле и кокосовую воду.

"Кокосовая вода отлично восстанавливает водный баланс и запасы электролитов", - считает эксперт.

А вот Рианнон Ламберт пользуется более традиционным английским рецептом лечения похмелья. Помимо большого количества воды, диетолог рекомендует "овсянку с ореховой пастой и ягодами", пишет Daily Mirror.

Улыбайтесь!

Копірайт зображення AFP Image caption Ученые считают, что положительный эффект улыбки с годами только усиливается

Улыбка делает человека не только более привлекательным, но и здоровым, пишет Daily Mail. Издание добавляет, что по мнению ученых "улыбка является лучшим аксессуаром".

Психологи из Университета Суонси провели исследование, в ходе которого просили добровольцев оценить уровень счастья только по выражению лица человека. В итоге ученые установили, что улыбающееся люди воспринимаются другими как более здоровые и счастливые.

Кроме того, улыбка и позитивное выражение лица производили столь же сильное впечатление, как искусно наложенный макияж.

По мнению психолога Алекса Джонса, результаты исследования подтверждают, что секрет привлекательности заключается именно в излучении природного счастья.

"Мы установили, что улыбка делает лицо (неважно мужское или женское) моложе. При чем с возрастом этот эффект только усиливается", - говорит Джонс.

Эксперт объясняет такое восприятие психологическим аспектом, известным как "положительный эффект".

"Это означает, что оптимисты меньше болеют и живут дольше пессимистов", - цитирует психолога Daily Mail.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС