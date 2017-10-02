СМИ о Каталонии: "обе стороны неправы"

Копірайт зображення Dan Kitwood/Getty Image caption "Политика существует для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их", - пишет барселонская газета La Vanguardia

Референдум в Каталонии - на первых полосах европейской прессы 1 октября:

Испанские СМИ пишут о политическом поражении, которое нанесет небывалый ущерб стране

Европейские издания считают обе стороны виновными

Британцы видят "дымовую завесу" для продвижения партийных интересов

"Политическое поражение"

Испанские газеты в понедельник живо обсуждают прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии.

"То, что произошло вчера, является поражением для нашей страны, для интересов и прав всех испанцев", - написал популярный таблоид El Pais.

Издание отмечает, что именно каталонские власти несут ответственность за "небывалый ущерб", нанесенный Испании, но добавляет, что "пассивности и халатности" испанского премьер-министра Мариано Рахоя "нет никакого оправдания".

Барселонская газета La Vanguardia назвала воскресные события "политическим поражением".

Копірайт зображення Chris McGrath/Getty Image caption СМИ критикуют испанские власти за чрезмерное насилие со стороны полиции

"Политика существует для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их", - пишет издание, добавляя, что неспособность предотвратить эту ситуацию стала "общим поражением".

Правоцентристское издание El Mundo также считает, что обе стороны нагнетали ситуацию, и добавляет, что 1 октября запомнится как день, когда "безответственность" властей в Каталонии и "бездействие" испанского правительства вызвали "хаос".

Пропасть между Мадридом и Каталонией

Описывая события в Каталонии, европейская пресса в основном обвиняет обе стороны в нагнетании напряжения, при этом отмечая недостаточные усилия центральной власти для предотвращения насилия.

"Обе стороны неправы", - считает немецкое издание Sueddeutsche Zeitungи критикует центральное правительство за попытку "задавить демократическое движение штрафами и выстрелами".

"Это был плохой день для демократии и роковая политическая ошибка Мадрида", - заключает издание.

В свою очередь, Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что своим "последовательным отношением к Каталонии Испания доказала, что является государством с верховенством права", хотя в этой ситуации центральное правительство и не осталось "без вины".

"Ситуация в Каталонии фундаментально отличается от событий в балтийских странах или на Балканах в 1980-х и 1990-х годах. Советский Союз и Югославия были диктатурами, а Испания является демократическим государством", - пишет издание, но добавляет, что из-за отсутствия гибкости и игнорирования каталонских амбиций испанский премьер Мариано Рахой стал "лучшим промоутером каталонских националистов".

По мнению Анеты Просингер, высказанному ею на страницах немецкого издания Die Welt, поведение Рахоя 1 октября, его "упрямое и безэмоциональное отношение не погасили пожар, а подлили масла в огонь".

Консервативное французское издание Le Figaro считает, что насилие во время голосования "расширило пропасть между Мадридом и Каталонией", и отмечает, что хотя референдум и состоялся, многочисленные нарушения во время голосования "ставят под сомнение его легитимность".

Копірайт зображення Dan Kitwood/Getty Image caption "Это был плохой день для демократии", пишет Sueddeutsche Zeitung

Издание пишет, что воскресные события стали "поражением для всех", а диалог между Каталонией и Испанией сейчас выглядит "невозможным как никогда".

Французская газета Liberation назвала столкновения во время референдума "личным поражением Мариано Рахоя".

"Испания не должна сворачивать на эту кровавую тропу, которая ей так хорошо известна. Европейцы, которые часто говорят о Союзе, "основанном на обещаниях мира, прогресса и процветания", должны срочно напомнить об этом Рахою", - пишет издание.

Польская пресса также соглашается, что воскресные события сильно ударят по испанскому премьеру.

Консервативное издание Rzeczpospolita считает, что "грубые кадры, на которых полиция силой выбрасывает людей с участков для голосования, могут качнуть весы симпатий международного сообщества в сторону каталонских сепаратистов".

"Премьер Мариано Рахой не должен был этого допустить", - говорит обозреватель Анджей Белецкий.

А Gazeta Wyborcza пишет, что "каталонский референдум превратился в кровавую бойню": "Первого октября Каталония получила раны, от которых она еще долго не оправится".

"Дымовая завеса"

Обозреватель британского издания Independent Элеонор Розенбах считает, что референдум в Каталонии является лишь "дымовой завесой", которую используют обе стороны, чтобы продвигать собственные политические интересы.

По словам автора, правящая Каталонская Европейская Демократическая партия исторически была союзником Народной партии, которая является правящей в Испании.

Также КЕДП ранее не была сторонником независимости, хотя ее решение поддержать референдум и не отразилось на популярности партии, пишет автор.

Она добавляет, что каталонская партия недавно фигурировала в коррупционном скандале, а правящая испанская партия часто использовала конфликтные ситуации, чтобы усилить поддержку среди избирателей.

По мнению автора, Народная партия сыграла на патриотизме испанцев, позиционируя референдум как угрозу политическому и экономическому строю Испании.

"Испанские и каталонские политики используют национализм как средство получить народную поддержку" - пишет автор и добавляет, что дебаты вокруг референдума отодвинули на второй план такие важные проблемы, как безработица и бедность.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС