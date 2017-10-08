Совершенно секретно - СМИ Сербии о встрече Суркова и Волкера
Сербские СМИ анализируют обстоятельства переговоров спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.
Переговоры прошли в субботу в Белграде и завершились без каких-либо заявлений для СМИ или пресс-конференций.
Единственный комментарий о встрече Волкера и Суркова для национального телевидения (Радио-телевидения Сербии) дал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Роль Сербии возросла?
Глава сербской дипломатии сказал, что эта встреча - "показатель изменения и улучшения внешнеполитических позиций Сербии".
Радио-телевидение Сербии лишь напомнило, что стороны встретились "с целью договориться для ускорения реализации Минских мирных соглашений и восстановления территориальной целостности Украины".
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Газета Новости, находящаяся в собственности государства, цитируя собственные неназванные источники, пишет, что "на переговорах сделан положительный шаг на пути решения проблемы Донбасса, а представители двух великих держав выяснили, что в будущем можно рассчитывать на более быстрое и эффективное урегулирование конфликта в Украине".
В то же время обоснований такого оптимизма издание не приводит.
"Об Украине, без Украины"
Частное региональное телевидение N1, партнером которого является американская сеть CNN, сообщает, что встреча Волкера и Суркова в Белграде состоялась "в тайном месте, без обнародования деталей и без расписания" для масс-медиа.
Телевидение N1 спрашивает, почему для места встречи выбран именно Белград, и является ли Сербия "нейтральной" зоной для подобных переговоров? Автора материала также интересует, "почему на переговорах об Украине не было украинских представителей".
Посол Украины в Сербии Александр Александрович в комментарии для N1 объясняет, что "всегда, когда, например, Германия, Франция или США, то есть их представители, говорят с российской стороной, мы об этом (Украина. - Ред.) позже получаем полную информацию от наших западных партнеров. Главный принцип таков, что не может быть принято ни одно решение об Украине без Украины. Они (Волкер и Сурков. - Ред.) здесь встретились для того, чтобы Украина снова получила контроль над своей территорией до российско-украинской границы".
Частное телевидение O2, бывшее Б92, подчеркивает, что встреча Волкера и Суркова состоялась без СМИ и без подробностей о результатах переговоров.
Елена Милич из Центра евроатлантических исследований сказала в комментарии для О2, что переговоры проходят в Белграде потому, что помощник Путина попал под санкции Брюсселя, а представитель администрации Трампа не хочет ездить в Россию.