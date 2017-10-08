Совершенно секретно - СМИ Сербии о встрече Суркова и Волкера

Копірайт зображення PTC Image caption Предмет переговоров - известное со многими неизвестными

Сербские СМИ анализируют обстоятельства переговоров спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.

Переговоры прошли в субботу в Белграде и завершились без каких-либо заявлений для СМИ или пресс-конференций.

Единственный комментарий о встрече Волкера и Суркова для национального телевидения (Радио-телевидения Сербии) дал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Роль Сербии возросла?

Глава сербской дипломатии сказал, что эта встреча - "показатель изменения и улучшения внешнеполитических позиций Сербии".

Радио-телевидение Сербии лишь напомнило, что стороны встретились "с целью договориться для ускорения реализации Минских мирных соглашений и восстановления территориальной целостности Украины".

Газета Новости, находящаяся в собственности государства, цитируя собственные неназванные источники, пишет, что "на переговорах сделан положительный шаг на пути решения проблемы Донбасса, а представители двух великих держав выяснили, что в будущем можно рассчитывать на более быстрое и эффективное урегулирование конфликта в Украине".

В то же время обоснований такого оптимизма издание не приводит.

"Об Украине, без Украины"

Частное региональное телевидение N1, партнером которого является американская сеть CNN, сообщает, что встреча Волкера и Суркова в Белграде состоялась "в тайном месте, без обнародования деталей и без расписания" для масс-медиа.

Телевидение N1 спрашивает, почему для места встречи выбран именно Белград, и является ли Сербия "нейтральной" зоной для подобных переговоров? Автора материала также интересует, "почему на переговорах об Украине не было украинских представителей".

Посол Украины в Сербии Александр Александрович в комментарии для N1 объясняет, что "всегда, когда, например, Германия, Франция или США, то есть их представители, говорят с российской стороной, мы об этом (Украина. - Ред.) позже получаем полную информацию от наших западных партнеров. Главный принцип таков, что не может быть принято ни одно решение об Украине без Украины. Они (Волкер и Сурков. - Ред.) здесь встретились для того, чтобы Украина снова получила контроль над своей территорией до российско-украинской границы".

Частное телевидение O2, бывшее Б92, подчеркивает, что встреча Волкера и Суркова состоялась без СМИ и без подробностей о результатах переговоров.

Елена Милич из Центра евроатлантических исследований сказала в комментарии для О2, что переговоры проходят в Белграде потому, что помощник Путина попал под санкции Брюсселя, а представитель администрации Трампа не хочет ездить в Россию.