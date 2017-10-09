Спортобзор: за кого болеет Федерер и почему проигрывает Шотландия?

Читайте в спортобзоре за неделю:

Не рано ли поздравлять Льюиса Хэмилтона с чемпионским титулом?

Что влияет на шотландских футболистов?

За какой баскетбольный клуб болеет Роджер Федерер?

Способен ли Дэвид Хэй на убедительный реванш?

Почти чемпион

Льюис Хэмилтон практически гарантировал себе очередной чемпионский титул в Формуле-1 после победы на Гран-при Японии, пишет Guardian.

Пятый триумф на последних семи этапах и неисправность болида главного конкурента - немца Себастьяна Феттеля - на трассе Сузука позволила британцу увеличить свое преимущество в общем зачете до 59 очков.

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За четыре этапа до финиша чемпионата лишь чудо может помешать Хэмилтону стать чемпионом в четвертый раз в карьере.

Таким результатом я обязан своей команде. Они делают феноменальную работу Льюис Хэмилтон, гонщик

"Я мог только мечтать о том, чтобы иметь такое преимущество. Весь сезон "Феррари" были сильным соперником. Все, что я могу сказать, что таким результатом обязан своей команде. Они делают феноменальную работу", - заявил счастливый британец.

Впрочем, он заверил поклонников, что не собирается свысока относиться к оставшимся этапам.

"В жизни все может случиться. Я просто буду продолжать работать", - цитирует Хэмилтона Guardian.

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"Генетическая" неудача

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Стракан объяснил непопадание своей команды в финальную часть Чемпионата мира по футболу "генетической отсталостью", пишет Telegraph.

Нам нужно набрать команду, которая могла бороться с ростом и силой во время стандартных положений Гордон Стракан, тренер

После выездной ничьей со сборной Словении, которая оставила шотландцев за бортом мундиаля в России, расстроенный тренер объяснил такой результат низким ростом футболистов.

"Генетически мы отстаем. В прошлом сезоне мы были одной из самых низких команд. Ниже нас были только испанцы", - заявил Гордон Стракан.

"Нам нужно набрать команду, которая могла бороться с ростом и силой во время стандартных положений. Нам нужно работать над этим генетически. Возможно, нужно организовывать встречи крупных мужчин и женщин и смотреть, что можно сделать".

В поединке, который закончился со счетом 2:2, оба гола словенцы забили именно благодаря искусным действиям при стандартах.

Несмотря на неутешительный результат, г-н Стракан поблагодарил игроков и заявил, что для него было честью работать с ними. В то же время руководитель не ответил на вопрос, продолжит ли тренировать сборную в дальнейшем, пишет Telegraph.

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Федерер болеет за "Воинов"

Роджер Федерер приехал в раздевалку чемпионов НБА "Голден Стей Уорриорз" накануне тренировочного матча в Китае, пишет Daily Mail.

"Голден Стей Уорриорз - это команда, в которой полно суперзвезд, но даже они дрожали в присутствии теннисной легенды", - добавило издание.

По мнению газеты, сам Федерер также "выглядел взволнованным" во время встречи с лидерами "воинов" Кевином Дюрантом и Стефом Карри.

Во время общения 36-летний швейцарец рассказал баскетболистам о своей диете, добавив, что не исключает десерт. После этого Федерер и "Голден Стей Уорриорз" сфотографировались на память.

"Визит Федерера однозначно имел положительное влияние, ведь после него команда легко одолела "Миннесоту Тимбервулвз" со счетом 142:110", - отметила Daily Mail.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дэвид Хэй называет залогом своего успеха недостаток мотивации у соперника

Очередное обещание Хэя

Дэвид Хэй пообещал завершить карьеру, если не получит убедительную победу в бою-реванше с Тони Беллью, пишет Daily Mirror.

Если я имею амбиции стать чемпионом мира в супертяжелом весе, я должен разобраться с Тони Беллью, ведь он не тяжеловес Дэвид Хэй, боксер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе получил тяжелую травму и уступил в первом поединке соперников в марте. После многомесячного восстановления Хэй надеется восстановить свое реноме в поединке, запланированном на 17 декабря.

"Если я имею амбиции стать чемпионом мира в супертяжелом весе, я должен разобраться с Тони Беллью, ведь он не тяжеловес. Если я не смогу победить его убедительно, именно тем способом, которым хочу, это означает, что я не настолько классный, как хотелось бы. Я могу забыть о надеждах на мировой титул", - заявил Хэй.

По мнению экс-чемпиона, залогом его успеха должна стать нехватка мотивации у соперника, заработавшего много денег после первого поединка, в котором "украл" победу.

"Люди рискуют своим здоровьем. Люди грабят банки, чтобы обеспечить свою семью. Это настоящая причина. Если вы один раз ограбили банк, вы вернетесь в него? Является ли его желание таким же сильным?" - цитирует Хэя Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС