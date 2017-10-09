Спортобзор: за кого болеет Федерер и почему проигрывает Шотландия?
Читайте в спортобзоре за неделю:
- Не рано ли поздравлять Льюиса Хэмилтона с чемпионским титулом?
- Что влияет на шотландских футболистов?
- За какой баскетбольный клуб болеет Роджер Федерер?
- Способен ли Дэвид Хэй на убедительный реванш?
Почти чемпион
Льюис Хэмилтон практически гарантировал себе очередной чемпионский титул в Формуле-1 после победы на Гран-при Японии, пишет Guardian.
Пятый триумф на последних семи этапах и неисправность болида главного конкурента - немца Себастьяна Феттеля - на трассе Сузука позволила британцу увеличить свое преимущество в общем зачете до 59 очков.
За четыре этапа до финиша чемпионата лишь чудо может помешать Хэмилтону стать чемпионом в четвертый раз в карьере.
"Я мог только мечтать о том, чтобы иметь такое преимущество. Весь сезон "Феррари" были сильным соперником. Все, что я могу сказать, что таким результатом обязан своей команде. Они делают феноменальную работу", - заявил счастливый британец.
Впрочем, он заверил поклонников, что не собирается свысока относиться к оставшимся этапам.
"В жизни все может случиться. Я просто буду продолжать работать", - цитирует Хэмилтона Guardian.
"Генетическая" неудача
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Стракан объяснил непопадание своей команды в финальную часть Чемпионата мира по футболу "генетической отсталостью", пишет Telegraph.
После выездной ничьей со сборной Словении, которая оставила шотландцев за бортом мундиаля в России, расстроенный тренер объяснил такой результат низким ростом футболистов.
"Генетически мы отстаем. В прошлом сезоне мы были одной из самых низких команд. Ниже нас были только испанцы", - заявил Гордон Стракан.
"Нам нужно набрать команду, которая могла бороться с ростом и силой во время стандартных положений. Нам нужно работать над этим генетически. Возможно, нужно организовывать встречи крупных мужчин и женщин и смотреть, что можно сделать".
В поединке, который закончился со счетом 2:2, оба гола словенцы забили именно благодаря искусным действиям при стандартах.
Несмотря на неутешительный результат, г-н Стракан поблагодарил игроков и заявил, что для него было честью работать с ними. В то же время руководитель не ответил на вопрос, продолжит ли тренировать сборную в дальнейшем, пишет Telegraph.
Федерер болеет за "Воинов"
Роджер Федерер приехал в раздевалку чемпионов НБА "Голден Стей Уорриорз" накануне тренировочного матча в Китае, пишет Daily Mail.
"Голден Стей Уорриорз - это команда, в которой полно суперзвезд, но даже они дрожали в присутствии теннисной легенды", - добавило издание.
По мнению газеты, сам Федерер также "выглядел взволнованным" во время встречи с лидерами "воинов" Кевином Дюрантом и Стефом Карри.
Во время общения 36-летний швейцарец рассказал баскетболистам о своей диете, добавив, что не исключает десерт. После этого Федерер и "Голден Стей Уорриорз" сфотографировались на память.
"Визит Федерера однозначно имел положительное влияние, ведь после него команда легко одолела "Миннесоту Тимбервулвз" со счетом 142:110", - отметила Daily Mail.
Очередное обещание Хэя
Дэвид Хэй пообещал завершить карьеру, если не получит убедительную победу в бою-реванше с Тони Беллью, пишет Daily Mirror.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе получил тяжелую травму и уступил в первом поединке соперников в марте. После многомесячного восстановления Хэй надеется восстановить свое реноме в поединке, запланированном на 17 декабря.
"Если я имею амбиции стать чемпионом мира в супертяжелом весе, я должен разобраться с Тони Беллью, ведь он не тяжеловес. Если я не смогу победить его убедительно, именно тем способом, которым хочу, это означает, что я не настолько классный, как хотелось бы. Я могу забыть о надеждах на мировой титул", - заявил Хэй.
По мнению экс-чемпиона, залогом его успеха должна стать нехватка мотивации у соперника, заработавшего много денег после первого поединка, в котором "украл" победу.
"Люди рискуют своим здоровьем. Люди грабят банки, чтобы обеспечить свою семью. Это настоящая причина. Если вы один раз ограбили банк, вы вернетесь в него? Является ли его желание таким же сильным?" - цитирует Хэя Daily Mirror.
Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС