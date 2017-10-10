Irish Times: Украина продолжает "ухаживание" за Ryanair

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В обзоре иностранной прессы 10 октября:

Перипетии Ryanair на украинском рынке

Цена польской газовой независимости от России

сколько мигрантов в этом году согласится принять Германия

Спор между Джейми Оливером и Гордоном Рамзи.

Сага о Ryanair

В статье под заголовком "Жаждущая инвестиций Украина продолжает непростое ухаживание за Ryanair", газета Irish Times подробно описывает перипетии вокруг неудачной попытки ирландской компании выйти на украинский рынок.

Издание пишет, что несмотря на неудачные попытки "привлечь крупные иностранные компании в страну, которая уже более трех лет противостоит российской агрессии и угрозе экономического коллапса", украинское правительство отмечает, что выход на рынок Ryanair всего лишь отложен, а не отменен.

"Для инвесторов открывается страна, которая имеет общую границу с четырьмя странами ЕС, высокий уровень образования, невысокие зарплаты, одни из лучших сельскохозяйственных земель в мире, динамичный IT-сектор, значительную хотя и устаревшую сеть дорожного и железнодорожного сообщения, судоходные реки и берег Черного моря с несколькими крупными портами", - описывает издание достоинства Украины.

Газета также напоминает, что Крым и территория Донбасса, находящаяся под контролем боевиков, составляют лишь 7 процентов украинской земли. "Остальные территории страны сейчас интегрируется с западными рынками благодаря торговому соглашению и политическому пакту с ЕС, вступившими в силу в прошлом месяце", - пишет Irish Times.

Польская газовая независимость

Французская Echos пишет о том, какие усилия прилагает Польша, чтобы за пять лет полностью освободиться от необходимости в поставках российского газа.

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Издание описывает "самый крупный газовый терминал центральной Европы", построенный на балтийском побережье на северо-западе Польши. По мнению Echos, именно он является "краеугольным камнем энергетической стратегии Варшавы". Терминал принимает сжиженный газ из Катара и США. Уже заключено соглашение, по которому ежегодно в Польшу будет поступать до 2,7 млрд кубометров катарского газа.

Как пишет издание, в настоящее время 80% необходимого голубого топлива Польша покупает в России. Ежегодно 10 млрд кубов поступает от "Газпрома", но в 2022 году контракт с российским монополистом заканчивается и, как пишет Echos, поляки не намерены его продлевать.

Реализовать амбициозные планы поможет газопровод из Норвегии, который Польша планирует проложить через территорию Дании. Начиная с 2022 года, до 10 млрд кубометров норвежского топлива смогут поступать в страну. "Норвежский коридор позволит Польше стать абсолютно независимой от России", - цитирует газета представителя польской газовой компании PGNiG.

"Эта независимость имеет определенную цену. Строительство терминала стоило 1 млрд евро, поэтому поляки рискуют платить за газ большую цену, чем была согласована с "Газпромом", - отмечает Echos. И добавляет: "Для правительства это цена, которую стоит заплатить, чтобы обойтись без "Газпрома".

Лимит мигрантов в Германии

Ангела Меркель идет на уступки партнерам ради коалиции в парламенте.

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Как пишет Guardian, немецкий канцлер согласилась установить порог ежегодной иммиграции на уровне 200 тысяч человек, как этого требовала баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в блок Ангелы Меркель ХДС-ХСС (ХДС - Христианско-демократический союз). Этой уступкой г-жа Меркель "преодолела первую преграду в коалиционных переговорах с другими партиями", пишет издание.

Газета называет это шагом ради "сохранения лица" и подчеркивает, что две партии договорились лишь после 10-часовых переговоров в Берлине. При этом партия ХСС тоже пошла на определенный компромисс и согласилась не называть установленное ограничение "верхней границей". Была выбрана более мягкая формулировка: "Общее количество принятых по гуманитарным мотивам людей ... не должно превышать 200 тысяч в год".

По договоренности, этот порог может быть уменьшен или увеличен в случае нового миграционного кризиса. Как пишет Guardian, на этом замечании настаивала Ангела Меркель, поскольку хочет иметь возможность реагировать на события в мире.

Теперь договоренность между двумя консервативными партиями позволяет канцлеру строить коалицию с зелеными и либералами из партии "Свободная демократическая партия" (СвДП).

Между тем, эксперты считают, что 200 тысяч искателей убежища - достаточно реалистичный план. В прошлом году страна приняла 280 тысяч мигрантов, что значительно меньше, чем в позапрошлом. В этом году их количество может сократиться еще больше, пишет издание.

Партии ХДС и ХСС также намерены разработать закон, по которому приоритет будет предоставляться мигрантам с конкретными навыками, которые могут закрыть нехватку специалистов на рынке труда в Германии. Такой шаг приветствуют в СвДП и Партии зеленых.

Спор на кухне

Самые успешные британские повара Джейми Оливер и Гордон Рамзи должны были быть заняты своими ресторанами - их насчитывается около 100 на двоих. Но нашли время поспорить из-за размера своих семей, пишет Daily Mail.

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"Эти двое втянулись в невероятный спор о том, сколько детей у каждого из них", - отмечает газета.

Спор началась еще в марте, когда в одном из телешоу 50-летний Рамзи смеялся над 42-летним Оливером, называя его "толстым" и критикуя его блюда. В августе Оливера спросили, что он думает об этих насмешках. Он сказал, что начал работать на телевидении задолго до Рамзи.

"Может, пять лет назад бы этим занимался и ответил бы. Но у него четверо детей, а у меня пятеро, и я не хочу обижать чьего-то отца по телевидению. Это неправильно", - цитирует Оливера Daily Mail.

Вчера же Рамзи, у жены которого в прошлом году был выкидыш, прокомментировал слова коллеги по цеху. По словам Рамзи, их с Оливером спор ранее была забавным, но теперь последний перешел границу. Рамзи не намерен разговаривать с Оливером, пока он не извинится перед его женой. "Ребята всегда спорят и дерутся, но Тана (жена Рамзи. - Ред.) доведена до отчаяния", - сказал Рамзи.

Он также раскритиковал Оливера за то, что тот якобы стал слишком политичным. "Он открывает рот только тогда, когда нужно что-то пропиарить", - цитирует Рамзи Daily Mail.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC