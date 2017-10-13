Обзор СМИ: почему мы любим целоваться?

  • 13 октября 2017

В обзоре международной прессы:

• Почему люди любят целоваться?

• В скандале между Кубой и США виновата "массовая истерия"?

• Как часто улыбаются британцы?

• На чем можно сэкономить деньги в пятницу 13-го?

Поцелуй как двигатель эволюции

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Причина поцелуев с языком - "эволюционный стимул найти генетически совместимого партнера", пишет Independent.

Издание цитирует психолога Сару Джонс, которая говорит, что эта практика распространена почти в каждом обществе.

"Люди не имеют мощных обонятельных навыков, поэтому поцелуй позволяет ощутить запах и вкус человека, а также понять, разные ли у вас иммунные реакции, поскольку существует тенденция, что более привлекательными для нас являются люди с другой иммунной реакцией", - говорит доктор Джонс.

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Профессор Фульвио Даквисто добавляет, что с репродуктивной точки зрения поцелуй играет большую роль, ведь он помогает избежать отношений с несовместимым партнером или партнершей и "в конце концов, поддерживает выживание вида".

Кроме того, поцелуи с использованием языка имеют еще одно преимущество - "обмен условно-патогенными микроорганизмами".

"Обогащение нашей микрофлоры и микрофауны через поцелуи может служить обменом, испытанием и увеличением возможности целующихся противодействовать вредным микроорганизмам", - цитирует г-на Даквисто Independent.

Психосоматика подводит дипломатов?

Неврологи объяснили "звуковые атаки" на американских дипломатов на Кубе "массовой истерией", пишет Guardian.

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Издание напоминает, что Вашингтон обвинил Гавану в использовании "специального оружия", которое якобы привело к появлению разных опасных симптомов сразу у 22-х представителей американской дипломатической миссии, как, например, потеря слуха, шум в ушах и головная боль.

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Image caption Посольство США на Кубе открыли лишь в 2015 году

В результате США отозвали большинство своих дипломатов с Кубы и выслали большинство кубинских.

"Но американские и кубинские расследования не нашли никаких доказательств применения какого бы то ни было оружия", - пишет издание.

По мнению американского невролога Марка Галетти, эти симптомы больше напоминают "массовую истерию", которая возникла из-за психосоматических факторов.

Ученый считает, что обычно такие случаи характерны для меньших групп людей, но вполне возможна и охваченность такого большого коллектива, как в случае с дипломатами, несмотря на то, что "они тесно сотрудничали в напряженной и враждебной среде".

Мнение ученого разделяют и специалисты по акустике.

"Если это действительно массовая истерия, это раскрыло бы тайну и, возможно, снова нормализовало отношения между США и Кубой", - цитирует г-на Галетти Guardian.

Улыбайтесь!

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Среднестатистический британец улыбается 11 раз в день, или 232 тысячи раз на протяжении жизни, пишет Daily Mail.

Исследователи выяснили, что солнечный свет является главной причиной улыбки. На втором и третьем местах расположились соответственно комплимент от незнакомца (-ки) и просмотр старых фотографий.

Но не все так радужно, ведь оказалось, что две из 11-ти улыбок являются "фальшивыми", а каждый десятый британец не любит улыбаться вообще.

Комментируя результаты исследования, психолог Джессами Хибберд сказала, что хорошим является тот факт, что большинство людей улыбаются по меньшей мере 7 раз в день.

"Мы все наслышаны о "правиле пяти раз в день" относительно употребления фруктов и овощей, но важность правила "семи раз в день" относительно улыбок настолько же реальна, ведь это положительно влияет на психологическое состояние", - говорит эксперт.

Среди прочего, исследователи выяснили, что 52% опрошенных считают свою улыбку красивой, а 22,5 года оказались тем возрастом, в котором британцы улыбаются чаще всего.

Ключом к красивой улыбке большинство респондентов признали демонстрацию "настоящей теплоты и дружбы", пишет Daily Mail.

Выгодный день

Пятница 13-е может быть прекрасным днем для скидок на товары и услуги, пишет Sun.

Например, можно приобрести дешевые авиабилеты, поскольку "огромное" количество людей отказываются летать в этот день.

Кроме того, можно провести классную вечеринку за небольшие деньги с диджеем, закусками и фотографом, ведь праздновать в этот день решается тоже далеко не каждый.

Гораздо меньше пар планируют в этот день романтический ужин, поэтому "отчаянные" имеют отличные шансы сесть за столик в популярном ресторане.

В пятницу 13-го немало фирм предлагают скидки на свои товары, а молодожены могут забронировать место для свадебного торжества по более низкой цене.

"Если вам не предлагают скидку, напомните о дате и торгуйтесь", - советует Sun.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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