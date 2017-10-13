Обзор СМИ: почему мы любим целоваться?
В обзоре международной прессы:
• Почему люди любят целоваться?
• В скандале между Кубой и США виновата "массовая истерия"?
• Как часто улыбаются британцы?
• На чем можно сэкономить деньги в пятницу 13-го?
Поцелуй как двигатель эволюции
Причина поцелуев с языком - "эволюционный стимул найти генетически совместимого партнера", пишет Independent.
Издание цитирует психолога Сару Джонс, которая говорит, что эта практика распространена почти в каждом обществе.
"Люди не имеют мощных обонятельных навыков, поэтому поцелуй позволяет ощутить запах и вкус человека, а также понять, разные ли у вас иммунные реакции, поскольку существует тенденция, что более привлекательными для нас являются люди с другой иммунной реакцией", - говорит доктор Джонс.
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Профессор Фульвио Даквисто добавляет, что с репродуктивной точки зрения поцелуй играет большую роль, ведь он помогает избежать отношений с несовместимым партнером или партнершей и "в конце концов, поддерживает выживание вида".
Кроме того, поцелуи с использованием языка имеют еще одно преимущество - "обмен условно-патогенными микроорганизмами".
"Обогащение нашей микрофлоры и микрофауны через поцелуи может служить обменом, испытанием и увеличением возможности целующихся противодействовать вредным микроорганизмам", - цитирует г-на Даквисто Independent.
Психосоматика подводит дипломатов?
Неврологи объяснили "звуковые атаки" на американских дипломатов на Кубе "массовой истерией", пишет Guardian.
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Издание напоминает, что Вашингтон обвинил Гавану в использовании "специального оружия", которое якобы привело к появлению разных опасных симптомов сразу у 22-х представителей американской дипломатической миссии, как, например, потеря слуха, шум в ушах и головная боль.
В результате США отозвали большинство своих дипломатов с Кубы и выслали большинство кубинских.
"Но американские и кубинские расследования не нашли никаких доказательств применения какого бы то ни было оружия", - пишет издание.
По мнению американского невролога Марка Галетти, эти симптомы больше напоминают "массовую истерию", которая возникла из-за психосоматических факторов.
Ученый считает, что обычно такие случаи характерны для меньших групп людей, но вполне возможна и охваченность такого большого коллектива, как в случае с дипломатами, несмотря на то, что "они тесно сотрудничали в напряженной и враждебной среде".
Мнение ученого разделяют и специалисты по акустике.
"Если это действительно массовая истерия, это раскрыло бы тайну и, возможно, снова нормализовало отношения между США и Кубой", - цитирует г-на Галетти Guardian.
Улыбайтесь!
Среднестатистический британец улыбается 11 раз в день, или 232 тысячи раз на протяжении жизни, пишет Daily Mail.
Исследователи выяснили, что солнечный свет является главной причиной улыбки. На втором и третьем местах расположились соответственно комплимент от незнакомца (-ки) и просмотр старых фотографий.
Но не все так радужно, ведь оказалось, что две из 11-ти улыбок являются "фальшивыми", а каждый десятый британец не любит улыбаться вообще.
Комментируя результаты исследования, психолог Джессами Хибберд сказала, что хорошим является тот факт, что большинство людей улыбаются по меньшей мере 7 раз в день.
"Мы все наслышаны о "правиле пяти раз в день" относительно употребления фруктов и овощей, но важность правила "семи раз в день" относительно улыбок настолько же реальна, ведь это положительно влияет на психологическое состояние", - говорит эксперт.
Среди прочего, исследователи выяснили, что 52% опрошенных считают свою улыбку красивой, а 22,5 года оказались тем возрастом, в котором британцы улыбаются чаще всего.
Ключом к красивой улыбке большинство респондентов признали демонстрацию "настоящей теплоты и дружбы", пишет Daily Mail.
Выгодный день
Пятница 13-е может быть прекрасным днем для скидок на товары и услуги, пишет Sun.
Например, можно приобрести дешевые авиабилеты, поскольку "огромное" количество людей отказываются летать в этот день.
Кроме того, можно провести классную вечеринку за небольшие деньги с диджеем, закусками и фотографом, ведь праздновать в этот день решается тоже далеко не каждый.
Гораздо меньше пар планируют в этот день романтический ужин, поэтому "отчаянные" имеют отличные шансы сесть за столик в популярном ресторане.
В пятницу 13-го немало фирм предлагают скидки на свои товары, а молодожены могут забронировать место для свадебного торжества по более низкой цене.
"Если вам не предлагают скидку, напомните о дате и торгуйтесь", - советует Sun.
Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС