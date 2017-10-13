Еженедельники: что такое "свидание на одну ночь" в политике?

Украинские еженедельники подытоживают ключевые темы недели:

• Какую пользу может принестиь Украине "языковой" конфликт с венграми?

• Ожидать ли прогресса на Донбассе после принятия закона о реинтеграции?

• Почему Киеву не стоит доверять президенту Турции?

• Как Facebook "искажает" реальность украинской политики?

Украина учится защищаться

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Согласно данным министерства образования, в Украине учатся на венгерском языке 16 тысяч школьников

Ситуация вокруг языковых положений закона об образовании показала, что Украина становится страной с "собственным национальным интересом".

Так "Український тиждень" комментирует скандал, возникший между Украиной и некоторыми соседними странами, в частности Венгрией и Румынией.

По мнению журнала, в Украине мало кто ожидал столь бурной реакции со стороны этих стран и обсуждения этого вопроса на таком высоком уровне.

"От рвения соседей и внимания к действиям Украины дух захватывает! Вот если бы кто-то так отреагировал на факт аннексии Крыма или открытую агрессию России на Донбассе", - возмущается издание.

Еженедельник также объясняет конфликт приближением парламентских выборов в Венгрии, на которых кандидаты будут бороться в том числе за зарубежный электорат. К тому же, все спикеры венгерского правительств, громко выступают против закона, в том числе министр иностранных дел, члены правящей партии "Фидес" премьера Виктора Орбана.

"Украине нужно грамотно заниматься своими этническими меньшинствами, делая из них сознательных граждан, часть новой политической нации. На международной арене мы должны доказать, что нас нельзя шантажировать, нельзя давить на нас и торговаться. Сейчас есть шанс для этого. Главное - почувствовать тонкую грань между компромиссом и соблюдением собственных национальных интересов", - резюмирует "Український тиждень".

Ясности не стало больше

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"Законы внешнего пользования" - так называет "Корреспондент" проекты по реинтеграции Донбасса, за которые недавно проголосовала Верховная Рада. По мнению издания, оба документа являются чисто декларативными и отнюдь не дают понимания будущего территорий, оказавшихся вне контроля Киева.

В частности, в законе о реинтеграции Россия впервые признана страной-агрессором, но ничего не сказано о возвращении Крыма, отмечает издание.

"Впереди - второе чтение, поэтому драка будет серьезной. В том числе и за терминологию: слово "война" в документе отсутствует", - прогнозирует еженедельник.

Как добавляет журнал, из законов становится очевидным, что ситуацию на Донбассе должна полностью контролировать армия, а именно объединенный оперативный штаб. А это значит, что роль президента будет становиться более значительной, тогда как роль министра внутренних дел Арсена Авакова -уменьшаться.

"Обозреватели называют соперничество между Порошенко и Аваковым ключевым внутриполитическим конфликтом. Особенно после попытки сместить руководителя Генштаба ВС Украины Виктора Муженко из-за пожара на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области", - пишет "Корреспондент".

Не доверять Эрдогану

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Еженедельник "Фокус" призывает украинскую власть с большой осторожностью отнестись президенту Турции Реджепом Эрдоганом.

По мнению издания, после визита турецкого лидера Киеву стоит задуматься над словами одного из турецких аналитиков, который заявил, что у Турции "нет внешней политики, у нее - свидание на одну ночь".

"Дело не в том, что Киев и Анкара не являются стратегическими партнерами. Сегодняшняя Турция на самом деле не предлагает стратегического партнерства никому. Такой шаг не допускает извечная многовекторность ее внешней политики, проблемы внутри страны и личные амбиции ее лидера. Последние - особенно", - пишет еженедельник.

Вспоминая историю отношений администрации г-на Эрдогана с Россией, США и ЕС, журнал приходит к выводу, что турецкий президент лишь демонстрирует дружбу со многими странами, но на самом деле "не дружит ни с кем" и легко раздает обещания, которые потом не выполняет.

"Дитя торгового Босфора, настоящий лидер Турции осознал, что стратегическое положение гораздо лучше, чем стратегическое партнерство. Оно прекрасно продается. Главное - научиться им пользоваться. Теперь важно, чтобы это поняли и в Украине. Хотя бы из соображений безопасности", - констатирует "Фокус".

Facebook заменяет реальность?

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Самая популярная социальная сеть в Украине - Facebook - становится для многих украинских политиков заменой реальности. Такое мнение в колонке для журнала "Новое время" выражает главный редактор проекта VoxUkraine Борис Давиденко.

Так он прокомментировал рейтинг, составленный VoxUkraine и компанией Artellence и опубликованный в "Новом времени".

На первом месте в списке политиков с наибольшим влиянием в сети оказался Михеил Саакашвили. Он опередил президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, депутата парламента Семена Семенченко и бывшего главу правительства Николая Азарова.

Но трансформируется ли эта Facebook-популярность в реальные голоса на выборах? У г-на Давыденко есть сомнения по этому поводу.

"Количество фолловеров страницы Саакашвили приближается к миллиону. Но согласно соцопросам, миллион людей - это примерно втрое больше, чем количество украинцев, готовых проголосовать сейчас за партию "Движение новых сил", которую возглавляет Саакашвили", - отмечает автор.

Он приводит мнение экспертов, которые говорят, что для политиков Facebook является эффективным каналом коммуникации среди "коллег на Печерских холмах", а также "приятным инструментом для полировки его политиков".

Поэтому сеть на самом деле искажает реальность.

"В части VIP-политблогеров в стране кипят реформы, коррупция отступает, а экономика вот-вот рванет вверх, а у их оппонентов - не на что купить хлеба, преступный режим привел страну на край пропасти, а революция миллионов вот-вот начнется. Как это касается Украины, в которой живем мы с вами - обычные люди? Согласитесь, отдаленно", - считает г-н Давыденко.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC