СМИ: резолюция ПАСЕ как пощечина Украине

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Сегодня западные СМИ пишут о нижеследующем:

Резолюция ПАСЕ как "пощечина" Украине.

Популизм - угроза для мировой экономики.

"Геополитическое невежество" Трампа в отношении Ирана.

"Единая демократическая" профессия на Кубе - "лектор" для фабричных рабочих.

"Пощечина" Украине

Европа дала Украине "пощечину", поддав критике ее неоднозначный закон об образовании, пишет журналист Кристиан Трип на сайте Deutsche Welle.

Автор комментирует негодование соседствующих с Украиной Венгрии и Румынии, а также критическую резолюцию ПАСЕ.

"Новый языковой закон Киева (закон "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года. - Ред.) совершенно некстати послужил причиной появления новых врагов на Западе", - говорит Трип.

Журналист отмечает, что президент Порошенко, несомненно, значительно улучшил свои навыки выступления на международных площадках.

В Москве "враги Киева" "потирали руки" Deutsche Welle

Однако сразу после окончания выступления Порошенко на заседании ПАСЕ, которое состоялось 12 октября, большинство представителей ассамблеи решили "дать Украине большую коллективную пощечину". Совет Европы раскритиковал новый закон, отметив, что он "недостаточно сбалансирован", напоминает автор.

В это время в Москве "враги Киева" "потирали руки", добавляет журналист Deutsche Welle.

"Однако Кремль вел себя достаточно сдержанно: там могут себе позволить расслабиться и наблюдать за тем, как члены ЕС Венгрия и Румыния высказывают в сторону Украины политические упреки, осуждая моральную несправедливость закона", - говорит автор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протест в Будапеште против нового украинского закона об образовании, который также раскритиковали в ПАСЕ. На плакате написано: "Прощай, Европа"

Некоторые обозреватели предупреждают об угрозе усиления сепаратистских движений в Западной Украине.

Поэтому, возможно, украинской власти стоит повнимательнее присмотреться к карте региона и осознать, что превращение соседей во врагов является примером "бессмысленной" политики, резюмирует журналист.

Популизм и мировая экономика

Над мировой экономикой нависла тень популизма, пишет обозреватель Financial Times Мартин Вульф.

Угрозу экономическому развитию он усмотрел в страхе перед популистами, которые, по его мнению, сдерживают экономический рост.

Несмотря на довольно оптимистические прогнозные показатели роста, основания для беспокойства все-таки есть. Причиной тому - три последних мировых кризиса: финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, кризис еврозоны, который длился с 2010 по 2013 год, и падение потребительских цен в течение 2014-2015гг.

Обозреватель пишет, что их затянувшееся последствия способствовали подъему популизма.

В качестве примера он приводит брексит, референдум о независимости Каталонии и избрание президентом США Дональда Трампа.

Изменение политического курса Вашингтона вызывает у автора наибольшее беспокойство. В частности, он указывает на негативные последствия, которые может иметь назначение "не того" человека на пост главы Федеральной резервной системы США, а также конфронтация с Ираном и Северной Кореей.

Вульф надеется, что по мере восстановления экономики популизм может пойти на спад, однако период "большой неопределенности" еще далек от своего завершения.

"Опасный путь"

Трамп ступил на "опасный путь" в отношениях с Ираном - под таким заголовком Washington Post публикует свою редакционную статью, в которой комментирует отказ президента продлевать ядерная сделку с Тегераном.

"Совершив акт политического тщеславия и геополитического невежества, президент Трамп активизировал одну из самых серьезных проблем национальной безопасности США - речь идет об Иране", - пишет издание.

Угрозой расторгнуть соглашение, подписанное в 2015 году шестью странами с одной стороны и Ираном с другой, может побудить Тегеран к "восстановлению гонки ядерных вооружений", добавляет газета.

Соглашение имеет свои недостатки, однако заявлениями о "многочисленных нарушениях" со стороны Ирана американский президент формирует ложное представление о документе, ставя под сомнение отчеты МАГАТЭ и его советников по безопасности, считает Washington Post.

"Любые попытки со стороны США пересмотреть соглашение в одностороннем порядке обречены", - пишет издание и добавляет, что ни один из участников соглашения на это не согласится.

Чтение и сигары

О необычной традиции, начало которой было положено на кубинских фабриках по производству сигар еще в 1865 году, рассказывает Economist.

Уже более 150 лет подряд работников этих предприятий развлекают чтением отрывков из мировой литературы, новостей, гороскопов, кулинарных рецептов и тому подобное.

Каждое утро на завод приходит так называемый "лектор". Он садится на возвышении в комнате, где работники скручивают листья табака в сигары, и начинает читать вслух.

Эта идея просвещения фабричных рабочих принадлежит "отцу" кубинских политических реформ Николасу Азкарате. Несмотря на развитие технологий, появление телевидения и интернета, на Кубе до сих пор работают около 200 "лекторов". И, кажется, эта идея не утратит своей популярности, пишет издание.

Работники могут самостоятельно выбирать "лекторов". Признание они демонстрируют, стуча по столам специальными ножами в форме устриц. Если же чтением недовольны - их бросают на пол. Материал для чтения выбирают голосованием.

"Это единственная должность на Кубе, назначение на которую принимается демократическим путем", - цитирует издание работника фабрики.

Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг